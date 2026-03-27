РФ ударила по жилой многоэтажке в Харькове: сколько людей пострадало

Анна Ярославская
27 марта 2026, 07:52
В результате атаки повреждены конструкции дома.
Последсвтия атаки на Харьков
Стали известны последствия атаки на Харьков / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram/

Кратко:

  • РФ атаковала Харьков дронами
  • Один из ударов пришёлся по жилой 9-этажке
  • Пострадали 8 человек

В ночь на 27 марта страна-агрессор РФ обстреляла Харьков. В результате удара БпЛА по жилой многоэтажке пострадали восемь человек. Об этом утром в пятницу сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"Сегодня ночью Россия снова атаковала Харьков. Одно из попаданий пришлось по жилой 9-этажке", - говорится в сообщении.

В результате попадания частично разрушены внутренние конструкции и балкон квартиры на верхнем этаже.

На месте происшествия работали подразделения ГосЧС, в том числе спасатели-верхолазы, саперы и психологи.

  • Последствия атаки на Харьков
    Последствия атаки на Харьков Фото: t.me/dsns_telegram/
  • Последствия атаки на Харьков
    Последствия атаки на Харьков Фото: t.me/dsns_telegram/
  • Последствия атаки на Харьков
    Последствия атаки на Харьков Фото: t.me/dsns_telegram/
  • Последствия атаки на Харьков
    Последствия атаки на Харьков Фото: t.me/dsns_telegram/
  • Последствия атаки на Харьков
    Последствия атаки на Харьков Фото: t.me/dsns_telegram/
  • Последствия атаки на Харьков
    Последствия атаки на Харьков Фото: t.me/dsns_telegram/

Тем временем мэр города Игорь Терехов писал ночью, что был зафиксирован удар ракетой по Киевскому району.

"По уточненной информации – произошло попадание ракеты в многоквартирный дом. Детали выясняем. Также есть удар вражеским беспилотником по Киевскому району", - сообщил он.

По словам Терехова, в девятиэтажке шесть человек пострадали. У всех - острая реакция на стресс.

На месте работают все соответствующие службы.

Воздушные атаки РФ на Украину — последние новости

В ночь на 26 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область дронами. Под удар беспилотников попала портовая инфраструктура и энергетика.

В ночь на 25 марта российская оккупационная армия атаковала энергетический объект в Черниговском районе. В результате без электроэнергии остались около 150 тысяч потребителей.

В ночь на 23 марта оккупанты атаковали дронами Одесскую область. Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура. В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбито остекление. Повреждение получил также склад на территории порта. К счастью, обошлось без пострадавших.

В ночь на 22 марта враг совершил атаку дронами по железной дороге. На Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров погибла проводница, еще один пассажир получил травмы средней тяжести.

О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
