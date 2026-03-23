Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Под удар попал порт и жилые дома: последствия атаки дронов на Одесскую область

Анна Ярославская
23 марта 2026, 09:51
К счастью, в результате вражеского удара обошлось без пострадавших.
Атака дронов
РФ ударила дронами по Одесской области

Кратко:

  • РФ атаковала Одесскую область дронами
  • Под удар попала гражданская инфраструктура
  • Повреждены жилые дома в пригороде Одессы

Армия страны-агрессора РФ атаковала дронами Одесскую область. Под удар попала гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава Одессккой ОВА Олег Кипер.

Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура.

видео дня

В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбито остекление. Повреждение получил также склад на территории порта.

"К счастью, обошлось без пострадавших. На местах работают все оперативные службы. Идет фиксация последствий и их ликвидация", - отметил Кипер.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Ситуация в Одессе

Глава Одесской городской военной администрации Олег Лысак сообщил, что ночь в городе прошла с воздушными тревогами.

"За прошедшую неделю в Одессе родилось 94 ребенка: 43 мальчика и 51 девочка. Есть также две двойни. Начинаем новую рабочую неделю. Желаю всем продуктивного понедельника и только хороших новостей", - добавил Лысак.

Атаки РФ на Одессу и область - последние новости

Как писал Главред, в Одесской области погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Девушка проводила эвакуацию пассажиров после обстрела и прямо в этот момент ее сбил встречный поезд.

В ночь на 20 марта Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате удара БПЛА были повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.

В ночь на 19 марта армия РФ атаковала жилые кварталы Одессы. По предварительным данным, пострадали три человека.

В ночь на 18 марта армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования.

17 марта в результате ночной атаки по югу Одесской области были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

Другие новости:

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесса Одесская область новости Украины новости Одессы атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Буче произошел теракт, в результате которого ранены два полицейских: подробности

В Буче произошел теракт, в результате которого ранены два полицейских: подробности

09:59Украина
Возможен штурм: СМИ выяснили, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

Возможен штурм: СМИ выяснили, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

08:54Мир
Главный страх ЕС: в Politico рассказали, почему Трамп может лишить Украину поддержки

Главный страх ЕС: в Politico рассказали, почему Трамп может лишить Украину поддержки

08:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Китайский гороскоп на сегодня, 23 марта: Собакам - манипуляции, Свиньям - ревность

Китайский гороскоп на сегодня, 23 марта: Собакам - манипуляции, Свиньям - ревность

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

Последние новости

10:46

Мороз в -6: где в Украине сегодня царит настоящая зима

10:06

Секреты популярной закуски - что скрывается в пачке чипсов

10:00

Ефросинина вышла на связь после скандала с Поляковой и ее мужем: что она сказала

09:59

В Буче произошел теракт, в результате которого ранены два полицейских: подробности

09:58

Почему 24 марта нельзя убирать и стирать: какой церковный праздник

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:52

Черная полоса позади: после 23 марта у трех знаков зодиака все сложится

09:51

Под удар попал порт и жилые дома: последствия атаки дронов на Одесскую область

09:34

Подозревают в шпионаже: ЕС ограничит участие Венгрии в обсуждении чувствительных вопросов

09:22

"Уже не ребенок": Владимир Зеленский высказался о дочери

Реклама
09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 марта (обновляется)

08:54

Возможен штурм: СМИ выяснили, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

08:46

В истории церкви не было более противоречивой фигуры: Портников - о Филаретемнение

08:45

Чтобы вражеские дроны не долетали до городов: поддержите сбор средств на пикапы для мобильных экипажей ПВО актуально

08:26

Главный страх ЕС: в Politico рассказали, почему Трамп может лишить Украину поддержки

08:26

Карта Deep State онлайн за 23 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:06

Россия атаковала Кривой Рог: вспыхнул пожар, пострадали люди

06:54

Удар по бюджету и логистике РФ: в крупнейшем нефтяном порту вспыхнул пожар

05:11

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

04:37

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

03:39

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

Реклама
02:39

"Ты был лучшим": сын покойного Чака Норриса растрогал обращением к отцу

02:30

Вселенная "схлопнется": ученые ошеломили пугающим сценарием конца света

01:59

Невероятные "до/после": 55-летняя Дениз Ричардс сделала пластику

01:20

Умер звезда сериала "Клон" - подробности и причина смерти

22 марта, воскресенье
23:46

Ограничений практически не будет: график отключения света 23 марта в Сумах

23:45

Синоптики порадовали прогнозом: какой будет погода в Киеве 23 марта

23:34

Даже не верится: жена Брюса Уиллиса показала фото с их свадьбы

23:21

Погибла во время эвакуации: молодую проводницу сбил поезд

22:56

Денисенко сделала однозначное заявление о общении с эксом: "Терпеть и страдать"

22:24

Базовый продукт украинцев резко подорожал: что известно о рекордных ценах

21:54

Океаны не смешиваются: где на планете можно увидеть это удивительное явление

21:29

"Путин не хочет заканчивать войну": тревожное заявление Зеленского о переговорахВидео

21:26

Россия активизировала наступление на фронте — Зеленский

20:26

Будет мороз: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время

20:24

Украинцев предупредили о новых графиках: когда будут отключать электроэнергию

19:41

Садоводы оставляют пластиковые вилки на грядках: в чем смысл ловкого трюкаВидео

19:10

Потери российской армии в марте стали рекордными: Коваленко о провале РФмнение

18:28

ВСУ "поджарили" кучу оккупантов: подробности от Генштаба

18:26

"РФ может нанести массированный удар": полковник назвал дату нового обстрела

18:19

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

Реклама
18:07

Популярной американской актрисе диагностировали рак груди

18:05

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

18:01

"Нашла повод развестись": Полякова попала в скандал из-за слов мужа о Ефросининой

17:46

Невменяемый американский актер набросился на женщину: видео попало в сетьВидео

17:31

Резкий рост цен на продукты: украинцам назвали сроки нового подорожания

17:25

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

16:39

Один простой трюк с унитазом — и запах будет как в отеле перед приходом гостей

16:37

Потепление возвращается во Львовскую область: когда термометры покажут +14

16:10

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 марта

15:38

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять