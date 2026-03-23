Под удар попал порт и жилые дома: последствия атаки дронов на Одесскую область

Кратко:
- РФ атаковала Одесскую область дронами
- Под удар попала гражданская инфраструктура
- Повреждены жилые дома в пригороде Одессы
Армия страны-агрессора РФ атаковала дронами Одесскую область. Под удар попала гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава Одессккой ОВА Олег Кипер.
Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура.
В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбито остекление. Повреждение получил также склад на территории порта.
"К счастью, обошлось без пострадавших. На местах работают все оперативные службы. Идет фиксация последствий и их ликвидация", - отметил Кипер.
Ситуация в Одессе
Глава Одесской городской военной администрации Олег Лысак сообщил, что ночь в городе прошла с воздушными тревогами.
"За прошедшую неделю в Одессе родилось 94 ребенка: 43 мальчика и 51 девочка. Есть также две двойни. Начинаем новую рабочую неделю. Желаю всем продуктивного понедельника и только хороших новостей", - добавил Лысак.
Атаки РФ на Одессу и область - последние новости
Как писал Главред, в Одесской области погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Девушка проводила эвакуацию пассажиров после обстрела и прямо в этот момент ее сбил встречный поезд.
В ночь на 20 марта Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате удара БПЛА были повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.
В ночь на 19 марта армия РФ атаковала жилые кварталы Одессы. По предварительным данным, пострадали три человека.
В ночь на 18 марта армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования.
17 марта в результате ночной атаки по югу Одесской области были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.
О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред