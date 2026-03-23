Под удар попал порт и жилые дома: последствия атаки дронов на Одесскую область

РФ ударила дронами по Одесской области

Армия страны-агрессора РФ атаковала дронами Одесскую область. Под удар попала гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава Одессккой ОВА Олег Кипер.

Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура.

В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбито остекление. Повреждение получил также склад на территории порта.

"К счастью, обошлось без пострадавших. На местах работают все оперативные службы. Идет фиксация последствий и их ликвидация", - отметил Кипер.

Ситуация в Одессе

Глава Одесской городской военной администрации Олег Лысак сообщил, что ночь в городе прошла с воздушными тревогами.

"За прошедшую неделю в Одессе родилось 94 ребенка: 43 мальчика и 51 девочка. Есть также две двойни. Начинаем новую рабочую неделю. Желаю всем продуктивного понедельника и только хороших новостей", - добавил Лысак.

Как писал Главред, в Одесской области погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Девушка проводила эвакуацию пассажиров после обстрела и прямо в этот момент ее сбил встречный поезд.

В ночь на 20 марта Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате удара БПЛА были повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.

В ночь на 19 марта армия РФ атаковала жилые кварталы Одессы. По предварительным данным, пострадали три человека.

В ночь на 18 марта армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования.

17 марта в результате ночной атаки по югу Одесской области были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

