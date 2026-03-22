Погибла во время эвакуации: молодую проводницу сбил поезд

Ангелина Подвысоцкая
22 марта 2026, 23:21
В Одесской области погибла 19-летняя проводница Илона Вовк.
В Одесской области погибла проводница Илона Вовк / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook/Александр Перцовский

Что известно:

  • В Одесской области погибла 19-летняя проводница
  • Илону Вовк сбил поезд

В Одесской области погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Девушка проводила эвакуацию пассажиров после обстрела и прямо в этот момент ее сбил встречный поезд. Об этом сообщил председатель правления компании Александр Перцовский.

Он подчеркнул, что девушка только начала свой путь проводницы после стажировки, начала свои первые полноценные поездки.

"Она очень активно включилась в наше молодежное железнодорожное сообщество — ее активность заметила наша команда по работе с персоналом, и Илону отобрали вместе с коллегами для прохождения стажировки в Германии (оттуда это фото). Впереди было все — она горела работой. После зарубежной стажировки хотела работать именно в Украине в Укрзализныце. Мы же чрезвычайно радовались, что, несмотря на все сложности профессии, постоянные угрозы — к нам присоединяются такие энергичные и самоотверженные молодые специалисты..." — написал Перцовский.

Сейчас правоохранители проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

"Впрочем, уже знаем и важно об этом сказать: Илона действовала смело и в момент трагедии — именно направлялась на помощь пассажирам. Говорят, что железнодорожные правила безопасности написаны кровью. К сожалению, мы ежедневно переживаем написание правил работы железной дороги во время войны, которые все время приходится менять и адаптировать. Кровь, которой они пишутся, не абстрактна — это имена, улыбки, мечты, планы, которые мы теряем навсегда. Очень болезненная цена за то, чтобы продолжать движение. Но и останавливаться, несмотря на постоянные вражеские налеты на железную дорогу, мы не имеем права", — написал Перцовский.

Удары по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 22 марта Киевская область подверглась атаке российских ударных беспилотников. Попадания пришлись на гражданские объекты и жилую застройку, основные разрушения зафиксированы в Броварской общине.

Также ночью российские дроны атаковали железную дорогу. На Приднепровской железной дороге пострадавших нет благодаря эвакуации, а на Одесской железной дороге во время эвакуации погибла проводница.

Кроме того, оккупанты нанесли удар ударными беспилотниками по Запорожью. В результате атаки разрушен частный дом, погибли мужчина и женщина.

Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) — национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" — акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

