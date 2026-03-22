Россияне ударили дронами по Киевской области: повреждены жилые дома и предприятие

По предварительным данным, пострадавших нет.

Дроны РФ повредили предприятия в Киевской области

В Броварской общине разрушены дома и автомобили

Пострадавших нет, продолжается ликвидация последствий

В ночь на воскресенье, 22 марта, Киевская область вновь подверглась атаке российских ударных беспилотников. Под обстрел попали гражданские объекты и жилая застройка. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

Основные разрушения зафиксированы на территории Броварской общины. В результате попаданий пострадали три предприятия, на одном из них вспыхнул пожар. Спасатели быстро ликвидировали возгорание и не допустили его распространения.

В частном секторе повреждены два дома — взрывная волна разрушила части крыш и фасадов. Также пострадали транспортные средства: осколками изрешечены два легковых автомобиля и грузовик.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На месте работают аварийные службы, которые документируют последствия атаки и проводят первоочередные восстановительные работы.

Власти области призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и всегда направляться в укрытия.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости

Российские оккупанты нанесли удар ударными беспилотниками по Запорожью. В результате атаки был разрушен частный дом, погибли люди. По словам главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, известно, что погибшими были мужчина и женщина.

Как писал Главред, в ночь на 18 марта армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования.

Вечером 18 марта во время воздушной тревоги в городе Нововолынске раздались взрывы. После этого часть населенного пункта осталась без электроснабжения, также зафиксированы перебои с водой. По предварительным данным, произошло попадание в энергетический объект вблизи города.

Вас может заинтересовать:

