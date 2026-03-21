ВСУ "нанесли удар" по важным объектам в РФ: Генштаб раскрыл подробности

Силы обороны Украины нанесли удар по одному из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ.

Силы обороны нанесли удар по объектам РФ

В РФ прогремели мощные взрывы

Силы обороны поразили НПЗ в Саратове

Силы обороны Украины мастерски нанесли удар по важным объектам РФ. Это официально подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 21 марта был атакован пункт управления подразделения из состава центра "Рубикон" в оккупированном Мариуполе. Также наши защитники поразили ремонтное подразделение российской армии в Хлеборобном на временно оккупированной территории Запорожской области. Кроме того, был уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения оккупантов в Парасковеевке в Донецкой области.

"Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются. Силы обороны Украины продолжат наносить удары по важным военным объектам противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

Украинские защитники в ночь на 21 марта также нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове. Он является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн.

"По предварительной информации, повреждены установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000", — говорится в сообщении.

Как писал Главред, в ночь на 17 марта в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.

В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.

В ночь на 12 марта в Краснодарском крае РФ прогремело более 25 взрывов в районах Анапы, Витязево, Краснодара и Северского. Во время удара пострадала перевалочная нефтебаза Тихорецка, где загорелись резервуары с топливом.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

