"Россия не побеждает": Зеленский откровенно рассказал о ходе войны в Украине

Мария Николишин
20 марта 2026, 13:36
Зеленский подчеркнул, что главная ценность — это люди, а затем — вопросы территорий.
'Россия не побеждает': Зеленский откровенно рассказал о ходе войны в Украине
Зеленский ответил, побеждает ли Россия в войне / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявления Зеленского:

  • России не удалось оккупировать Донбасс и столицу Украины
  • На фронте оккупанты не могут прорвать оборонительные линии ВСУ
  • Россияне теряют ежемесячно от 30 до 35 тысяч военных

Страна-агрессор Россия не побеждает в войне против Украины. Оккупанты лишь пытаются создать хаос с помощью ракет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью блогеру Максу Клименко.

"Россия не побеждает. Они не достигли ни одной цели, которую ставили перед собой с самого начала. Они хотели полностью оккупировать Донбасс, но не добились этого. И, конечно, они хотели оккупировать столицу. Они также этого не добились", — подчеркнул он.

По его словам, сейчас россияне теряют ежемесячно от 30 до 35 тысяч своих военных.

Он также подчеркнул, что самой большой ценностью являются люди, далее – вопрос территорий.

"Люди – номер один. Земля – это второй вопрос. Но люди – это самое важное", – говорит глава государства.

Говоря о фронте, Зеленский отметил, что если взять последние год-два, у ВСУ почти те же позиции.

"Россияне не могут прорвать наши оборонительные линии, хотя они пытаются это сделать каждый день. Вот почему такая позиция на поле боя не дает им победы. Вот почему они пытаются создать хаос ракетами по энергетической и гражданской инфраструктуре", — сказал президент Украины.

'Россия не побеждает': Зеленский откровенно рассказал о ходе войны в Украине

Готова ли Россия завершить войну

Политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив считает, что в ближайшее время россияне не планируют принимать реальные меры для окончания войны.

По его словам, с точки зрения долгосрочных интересов России лучшим решением является заключение мирного соглашения.

"Они (россияне, — ред.) не способны резко нарастить интенсивность боевых действий, ведь страна истощена, как и ее военный потенциал. Поэтому их стратегия — поддерживать текущий темп и надеяться на постепенное истощение Украины день за днем", — подчеркнул он.

Как сообщал Главред, военнослужащий Виктор Андрусив говорил, что экономическое положение в стране-агрессоре России уже сложное и может только ухудшаться. Вести войну против Украины Кремль сможет еще год-два.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в ближайшие годы не стоит ожидать завершения войны или достижения устойчивого мира между Украиной и Россией.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война России против Украины может завершиться путем мирных переговоров. У Украины есть несколько идей, которые могут стимулировать прекращение войны.

Читайте также:

О личности: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив — политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время — боец ВСУ, пишет Википедия.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Минус $16млн: ВСУ сбили вражеский вертолёт Ка-52 FPV-дроном - экипаж уничтожен

Минус $16млн: ВСУ сбили вражеский вертолёт Ка-52 FPV-дроном - экипаж уничтожен

14:33Фронт
США просят о помощи на Ближнем Востоке: Зеленский озвучил позицию Украины

США просят о помощи на Ближнем Востоке: Зеленский озвучил позицию Украины

14:21Украина
"Россия не побеждает": Зеленский откровенно рассказал о ходе войны в Украине

"Россия не побеждает": Зеленский откровенно рассказал о ходе войны в Украине

13:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценное

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценное

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

Последние новости

15:38

Осторожно с банкоматами: туристка раскрыла опасную ошибку

15:33

В Житомирскую область возвращается тепло: какая температура ожидается в выходные

15:26

Меган Маркл показала редкое фото дочери Лилибет

15:14

Кто имеет преимущество на перекрестке: тест по ПДД ставит водителей в тупикВидео

14:51

Космический и мраморный эффект за копейки: чем покрасить яйца на ПасхуВидео

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
14:37

Мозговая трогательно поздравила старшую дочь и показала редкое фото с ней

14:33

Минус $16млн: ВСУ сбили вражеский вертолёт Ка-52 FPV-дроном - экипаж уничтоженФото

14:32

Накипь исчезнет за считанные минуты: что нужно налить в чайник вместо уксуса

14:27

Популярный артист признался в романе после скандального развода - детали

Реклама
14:21

США просят о помощи на Ближнем Востоке: Зеленский озвучил позицию Украины

14:16

Закуска из свеклы, которую будут есть все: рецепт шикарного блюда на Пасху

13:36

"Россия не побеждает": Зеленский откровенно рассказал о ходе войны в Украине

13:17

"Всех загребли, и меня с ними": Могилевская оказалась в передряге

13:08

Притворился раненым: хитрый трюк кота ради угощения рассмешил хозяйкуВидео

12:59

Разочаруют урожаем и качеством клубней: какие сорта картофеля лучше не садить этой весной

12:58

В России вспыхнули протесты: люди перекрыли дороги полиции, начались задержания

12:52

"Сердце остановилось": скончался Почетный Патриарх ПЦУ Филарет

12:36

Выглядит красиво, но есть подвох: какое дерево не стоит сажать в саду

12:34

Снег и заморозки до -3 градусов: Украину накроет мощный антициклон

12:21

Люди были поражены, узнав правду о джинсах: все дело в карманах

Реклама
12:09

Путинистка Королева "спалила" Леонтьева в США — в каком он состоянии

12:05

Что на самом деле делает оберег, а что - талисман: объяснение эксперта

11:56

Резерв+ временно не будет работать: что нужно сделать украинцам

11:55

Кремль готовит диверсии в стране НАТО: в ЦПД предупредили о серьезной угрозе

11:55

Тепло исчезнет внезапно: украинцам сообщили о досрочном отключении отопления

11:53

В сети показали невменяемую Волочкову: беспокоятся о состоянииВидео

11:22

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

11:08

НДС для ФОП, военный сбор и налог на посылки: новый законопроект Минфина

11:07

Мокрый снег с дождем накроет Ровенщину: синоптики предупреждают об опасности

11:04

Курс валют бьет рекорды: будет ли доллар по 45 и выше - прогноз эксперта

10:59

Китайский гороскоп на завтра, 21 марта: Лошадям - романтика, Собакам - возможности

10:49

По всей Украине проходят масштабные обыски в медучреждениях: что стало причиной

10:43

РФ зарабатывает на нефти, но есть нюанс: что будет с экономикой врага

10:30

Путинист Киркоров "кинул" собственных детей ради шоу

10:22

Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершенияФото

10:07

Новые правила для украинских беженцев: что готовит Евросоюз

10:07

Копия Николаев: невестку Королевой застукали с новым мужчиной

10:07

"Общаемся": Фединчик раскрыл, что связывает его с Денисенко сейчас

09:59

В Украине стартовал кешбэк на топливо: кто и сколько сможет получить

09:58

ВСУ изменили тактику ударов и создают для РФ серьезные проблемы на всех уровнях — ISW

Реклама
09:45

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

09:25

Когда Украина была королевством: где проходили её границы на карте и кто был королёмВидео

09:15

7 вещей, которые давно пора убрать из шкафа в спальне: список удивит многих

08:56

Почему эстонская Нарва может стать началом конца НАТО: прогноз Портниковамнение

08:42

РФ атаковала корабли с зерном в Одесской области: есть пострадавшиеФото

08:10

РФ ударила по Запорожью, Харькову и еще трем областям, есть прилеты и раненые: детали

08:02

Чтобы не было блэкаутов: на ЧАЭС началось новое строительство - что известно

07:49

Скандал на МастерШеф: военная пришла в шоу, когда должна была быть на больничном

06:56

Тысячи морпехов и боевые корабли: США срочно перебрасывают войска на Ближний Восток

05:50

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

