'Россия не побеждает': Зеленский откровенно рассказал о ходе войны в Украине

Зеленский подчеркнул, что главная ценность — это люди, а затем — вопросы территорий.

Зеленский ответил, побеждает ли Россия в войне

Главное из заявления Зеленского:

России не удалось оккупировать Донбасс и столицу Украины

На фронте оккупанты не могут прорвать оборонительные линии ВСУ

Россияне теряют ежемесячно от 30 до 35 тысяч военных

Страна-агрессор Россия не побеждает в войне против Украины. Оккупанты лишь пытаются создать хаос с помощью ракет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью блогеру Максу Клименко.

"Россия не побеждает. Они не достигли ни одной цели, которую ставили перед собой с самого начала. Они хотели полностью оккупировать Донбасс, но не добились этого. И, конечно, они хотели оккупировать столицу. Они также этого не добились", — подчеркнул он.

По его словам, сейчас россияне теряют ежемесячно от 30 до 35 тысяч своих военных.

Он также подчеркнул, что самой большой ценностью являются люди, далее – вопрос территорий.

"Люди – номер один. Земля – это второй вопрос. Но люди – это самое важное", – говорит глава государства.

Говоря о фронте, Зеленский отметил, что если взять последние год-два, у ВСУ почти те же позиции.

"Россияне не могут прорвать наши оборонительные линии, хотя они пытаются это сделать каждый день. Вот почему такая позиция на поле боя не дает им победы. Вот почему они пытаются создать хаос ракетами по энергетической и гражданской инфраструктуре", — сказал президент Украины.

Готова ли Россия завершить войну

Политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив считает, что в ближайшее время россияне не планируют принимать реальные меры для окончания войны.

По его словам, с точки зрения долгосрочных интересов России лучшим решением является заключение мирного соглашения.

"Они (россияне, — ред.) не способны резко нарастить интенсивность боевых действий, ведь страна истощена, как и ее военный потенциал. Поэтому их стратегия — поддерживать текущий темп и надеяться на постепенное истощение Украины день за днем", — подчеркнул он.

Война в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, военнослужащий Виктор Андрусив говорил, что экономическое положение в стране-агрессоре России уже сложное и может только ухудшаться. Вести войну против Украины Кремль сможет еще год-два.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в ближайшие годы не стоит ожидать завершения войны или достижения устойчивого мира между Украиной и Россией.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война России против Украины может завершиться путем мирных переговоров. У Украины есть несколько идей, которые могут стимулировать прекращение войны.

О личности: Виктор Андрусив Виктор Андрусив — политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время — боец ВСУ, пишет Википедия.

