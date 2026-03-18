Рискованный план США: зачем Трампу необходимо завершение войны в Украине — Politico

Анна Ярославская
18 марта 2026, 08:34обновлено 18 марта, 09:39
Стратегия США времен холодной войны — разделить крупных геополитических соперников. Причем тут Украина?
Путин, Трамп, Си Цзиньпин
Трамп пытается ослабить союз России и Китая / Коллаж: Главред, фото: mfa.gov.cn, ОП

Главные тезисы:

  • Главная долгосрочная цель США — сдерживание Китая
  • Администрация Трампа рассматривает сближение с Россией как инструмент против Пекина
  • Завершение войны в Украине и экономическая интеграция РФ помогут изменить глобальный баланс

Долгосрочная стратегическая цель Вашингтона – противодействие Китаю. Президент США Дональд Трамп и его администрация считают, что стимулирование Кремля к окончанию войны в Украине в конце концов сможет сместить глобальный порядок в сторону от Пекина. Об этом пишет издание Politico и называет этот шаг "рискованным".

В Белом доме убеждены, что стимулирование России к прекращению войны в Украине, экономическое возвращение РФ в международное сообщество и щедрое финансирование с американской стороны в конце концов помогут реализовать смещение порядка в сторону от Китая. Такой замысел вызывает беспокойство у Киева, поскольку он демонстрирует, что самой большой геополитической угрозой для США является Китай, а не Россия.

"Хотя противодействие Китаю — не единственная причина, по которой администрация хочет перемирия, это помогает объяснить, почему после более чем 15 месяцев безрезультатных переговоров и многочисленных угроз выйти из них команда президента — специальный посланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер — продолжают искать прорыв", - говорится в статье.

Издание пообщалось с представителем администрации Трампа, который на условиях анонимности заявил, что поиск "пути к более тесному сближению с Россией" может создать "другой баланс сил с Китаем, который может быть очень, очень выгодным".

Впрочем, аналитики считают, что подобный план вряд ли удастся реализовать. Дело в том, что российский диктатор Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин остаются у власти, что все усложняет.

Украинский чиновник сказал Politico, что экономическое стимулирование РФ для сближения с США вызывает беспокойство в Киеве.

"У нас уже были такие попытки в прошлом, и они ни к чему не привели. У Германии была (Остполитика, политика Германии в отношении Востока — ред.), и теперь Россия ведет самую кровавую войну в Европе", — объяснил он.

Шансы разрыва отношений между Китаем и Россией чиновник считает маловероятными, прежде всего из-за того, что эти страны имеют общую черту: ненависть к США, как символу демократии.

В Стратегии национальной безопасности, опубликованной в ноябре, Китаю уделено немало внимания, хотя Пекин в ней зачастую не упоминается напрямую. Многие американские законодатели — как от одной, так и от другой партии — считают Китай самой серьезной долгосрочной угрозой глобальному могуществу Америки.

"В США давно устоялась стратегическая точка зрения, согласно которой сотрудничество России и Китая крайне не отвечает нашим интересам, и мы стремимся найти способы разделить их или, по крайней мере, тактически сотрудничать с тем партнером, который представляет меньшую долгосрочную стратегическую угрозу", — заявил Александр Грей, глава администрации Трампа в Совете национальной безопасности в период его первого срока.

Грей, который в настоящее время является генеральным директором консалтинговой фирмы American Global Strategies, сравнил эти усилия с действиями бывшего государственного секретаря и советника по национальной безопасности Генри Киссинджера, который возглавил поездку президента Ричарда Никсона в Китай во время холодной войны в попытке отдалить эту страну от Советского Союза.

Фред Флейц, еще один глава аппарата Совета национальной безопасности Трампа в его первый срок, отметил, что президент "настаивал, чтобы Путин прекратил войну и нормализовал отношения России с США и Европой", и хочет, чтобы Россия вновь присоединилась к "Большой восьмерке".

"Очевидно, что Трамп хочет найти способ положить конец войне в Украине и мирно сосуществовать с Россией", — сказал Флейц.

"Но я также считаю, что он справедливо рассматривает растущий российско-китайский альянс как гораздо большую угрозу безопасности США и всего мира, чем война в Украине, и поэтому хочет найти способы улучшить американо-российские отношения, чтобы ослабить или разорвать этот альянс", - добавил он.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Получится ли у Трампа развалить союз Москвы и Пекина: мнение аналитиков

Старший директор программы по Китаю в Фонде защиты демократий Крейг Синглтон заявил, что цель развалить Россию и Китай "привлекательна в теории, но на практике партнерство между Москвой и Пекином нерушимо".

"Очевидно, что нет ничего плохого в проверке дипломатических возможностей, и президент Трамп — мастер заключения сделок. Но история, вероятно, подсказывает, что это вряд ли к чему-то существенному приведет", — цитирует Синглтона Politico.

"Вероятный результат [с Россией] — ограниченное тактическое сотрудничество с США, а не какой-либо прочный разрыв с Пекином", - добавил он.

Адам Савит, директор по политике в отношении Китая в Институте политических исследований "Америка прежде всего", утверждал, что "Россия имеет значение на периферии, но не станет решающим фактором в американо-китайском противостоянии", и что "центр тяжести находится в Восточной Азии".

"Россия обеспечивает Китаю стратегическую глубину, дружественную границу, поставки энергоносителей и второй фронт в Украине, чтобы отвлечь внимание Запада. Сближение с Россией может осложнить стратегическое положение Китая, но Москва — это ослабевающая держава и прочно занимает позицию младшего партнера в этих отношениях", - отметил он.

Мирные переговоры — последние новости

Как писал Главред, мирные переговоры по Украине постоянно откладываются, и причина этого - война в Иране. Президент Владимир Зеленский заявил о "очень плохом предчувствии" из-за влияния конфликта на Ближнем Востоке на переговорные процессы.

Тем временем президент США Дональд Трамп внезапно недовольно высказался о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет заключать мирное соглашение.

Также Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в выделении Украине якобы 400 миллиардов долларов помощи.

"Послушайте, Украина проиграла бы (войну, — ред.) за один день, если бы мы не помогли. Честно говоря, Украина бы закончилась в первый же день. У них было лучшее оборудование в мире. Это было наше оборудование", — сказал он.

Дипломаты ЕС считают, что мирные переговоры о прекращении войны в Украине, в которых принимал активное участие американский президент Дональд Трамп, провалились. Они убеждены, что Трамп потерял интерес к Украине, поскольку сейчас он сосредоточен на войне против Ирана. В настоящее время переговоры находятся "в опасной зоне".

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Plan наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко

Рискованный план США: зачем Трампу необходимо завершение войны в Украине — Politico

09:00Интервью
Рискованный план США: зачем Трампу необходимо завершение войны в Украине — Politico

Рискованный план США: зачем Трампу необходимо завершение войны в Украине — Politico

08:34Мир
"Украина удивит многих": "Флеш" рассказал о планах дроноводов в море

"Украина удивит многих": "Флеш" рассказал о планах дроноводов в море

08:25Украина
