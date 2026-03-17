"Куда делись деньги": Трамп сделал громкое заявление об Украине и её поражении в войне

Юрий Берендий
17 марта 2026, 18:53
Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений о войне в Украине, объемах американской помощи и позиции союзников по НАТО в отношении операции против Ирана.
О чем сказал Трамп:

  • Украина проиграла бы войну в первый день, если бы не помощь США
  • Нужно выяснить, что случилось с якобы 400 миллиардами помощи, которые передал Байден

Президент США в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в выделении Украине якобы 400 миллиардов долларов помощи. Он также пожаловался на страны НАТО, которые не помогают США в операции против Ирана в контексте войны РФ против Украины. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином в овальном кабинете, которую транслировал Белый дом.

"Послушайте, Украина проиграла бы (войну, — ред.) за один день, если бы мы не помогли. Честно говоря, Украина бы закончилась в первый же день. У них было лучшее оборудование в мире. Это было наше оборудование", — сказал он.

В то же время Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена, заявив, что тот якобы передал Украине помощь в виде техники и финансов на сумму от 350 до 400 миллиардов долларов.

"Кто-то должен выяснить, куда делись эти деньги. И можно сказать, что это не было угрозой", - добавил президент США.

Также он выразил недовольство тем, что европейские члены НАТО не поддержали военную операцию США против Ирана. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты помогают союзникам, в частности в вопросе Украины, но, по его словам, не получают должной поддержки в ответ, что, по его мнению, негативно сказывается на ситуации внутри Альянса.

"А они (союзники США по НАТО, — ред.) не помогают с Ираном. И все они признают, что Иран не может иметь ядерного оружия, вы сами говорите, знаете, это были, это ужасные люди", — пожаловался он.

Война России против Украины – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина активизирует удары вглубь территории России, и их результативность настолько высока, что даже российские власти не могут скрыть последствия атак дронов и ракет. Об этом свидетельствует заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу во время выездного совещания в Уральском федеральном округе, где он выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО фактически держится на мощности Соединенных Штатов, добавив, что Владимир Путин якобы "боится" именно Америки, а не Европы.

В то же время, по оценке военного эксперта Романа Свитана, пока продолжается война на Ближнем Востоке, российская экономика находится в относительной безопасности. Однако после завершения конфликта, по его словам, снова начнется отсчет до серьезных экономических проблем в РФ.

О личности: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко — украинский политолог и аналитик по вопросам безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

До присоединения к "Демократическим инициативам" в 2023 году был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах — в частности, в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.

Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.

Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

Главное за день

Ещё
Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

19:14Война
"Куда делись деньги": Трамп сделал громкое заявление об Украине и её поражении в войне

"Куда делись деньги": Трамп сделал громкое заявление об Украине и её поражении в войне

18:53Война
Трамп "набросился" с обвинениями на страны НАТО — что разозлило президента США

Трамп "набросился" с обвинениями на страны НАТО — что разозлило президента США

18:08Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

Последние новости

20:28

Когда сажать картофель, чтобы собрать рекордный урожай: эксперты назвали лучшие даты

20:16

В Украине есть область, где живут не по киевскому времени: почему так получилосьВидео

20:04

Вдова Аdam расплакалась из-за вопроса журналистки о муже

19:46

Стубб призвал ЕС задействовать гибкие механизмы: что изменится в санкциях против РФ

19:44

"Нет нефти – нет денег": Орбан выдвинул Украине новый наглый ультиматум

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливоНе более 1000 в месяц: как будет работать «Нацкешбэк» на топливо
19:28

В США начался раскол из-за Ирана: топ-чиновник подал в отставку

19:14

Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

19:10

Почему морские дроны могут стать главной угрозой для флотов НАТО: Невзлин раскрыл нюансмнение

19:08

Работа среди миллионеров: девушка раскрыла странные привычки богачей

Реклама
18:53

Сын покойного Лесика Турко показал могилу отца

18:53

"Куда делись деньги": Трамп сделал громкое заявление об Украине и её поражении в войнеВидео

18:45

Громкий трансфер в "Динамо": европейский топ-клуб готовит солидный чек за игрока

18:27

Одно простое средство мгновенно уберёт мох: найдется в каждом доме

18:14

"Походят друг другу": Денисенко высказалась про отношения Цимбалюка

18:13

Воры всегда смотрят на это: названа самая уязвимая деталь в доме

18:08

Единственное на Земле море, у которого нет берегов: где оно находится и как такое возможно

18:08

Трамп "набросился" с обвинениями на страны НАТО — что разозлило президента США

17:40

Какую популярную рыбу категорически нельзя есть: в ней огромное количество ртути

17:30

Выход США из НАТО: появился неожиданный сценарий развала Альянса

17:21

Выход США из мирных переговоров: какой "план Б" готовит Европа для Украины

Реклама
17:17

"Больше работал, чем Дима": Богдан Ступка невзлюбил звезду "Сватов"

17:14

Бананы не будут чернеть неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

17:08

День святого Патрика: лучшие фильмы об Ирландии и ирландцах

16:40

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

16:36

Настоящее "сокровище" из мусорного ведра: один продукт творит чудеса в огороде

16:24

В доме нашли комнату, полностью засыпанную песком: что скрывали владельцы

16:20

Для чего нужно кольцо на шампурах: по назначению его почти не используютВидео

16:11

Чем пахнет Наталья Могилевская: певица показала свою парфюмерную коллекциюВидео

16:05

Ходьба для похудения после 50 лет: тренеры назвали эффективную ежедневную норму

15:53

Поздравления с Днем рождения сестре - красивые картинки и лучшие пожелания

15:47

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

15:31

Войну можно заставить закончиться: Зеленский обратился к США с идеями

15:12

Смертельный враг слизней и улиток: какой цветок стоит посадить на участке

15:09

На Тернопольщине станет заметно холоднее: каким будет максимальный "плюс"

15:09

"Семейные узы": внук-беглец Ротару показал долгожданную встречуВидео

14:58

Украина восстановит "Дружбу", но есть важный нюанс: кто профинансирует ремонт

14:49

Россия сократила производство ракет: Зеленский — о планах противника

14:33

Представляли опасность для системы: какие колоритные украинские слова стерли в СРСР

14:24

"Главное, в церковь не несите": в Украине начали готовить суши-паски

14:20

"Большая опасность": названа область, в которой РФ хочет создать буферную зону

Реклама
14:04

Почему в СССР массово строили из стеклоблоков: советский строительный феномен

13:55

Риск остаться без цветения: какие растения категорически нельзя обрезать в марте

13:52

О луковой шелухе можно забыть: новый способ покрасить яйца на Пасху

13:42

"Беспредел": путинистку Распутину с больной дочерью выгоняют из дома

13:17

Глава НАБУ Кривонос является подозреваемым в деле о вымогательстве взятки в размере 120 тыс. долларов за землю — экс-прокурор САП

13:13

Одна мелочь "съедает" давление: почему шины авто внезапно спускаютсяВидео

13:08

Шойгу бьет тревогу из-за прямой угрозы для Урала со стороны Украины

12:45

РФ требует не только территории: в Кремле выдвинули новый циничный ультиматум

12:38

Малину будет некуда девать: что положить под кусты в марте для богатого урожаяВидео

12:36

Не просто омлет: рецепт сытного завтрака из двух яиц за 5 минут

