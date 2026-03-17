"Куда делись деньги": Трамп сделал громкое заявление об Украине и её поражении в войне

О чем сказал Трамп:
- Украина проиграла бы войну в первый день, если бы не помощь США
- Нужно выяснить, что случилось с якобы 400 миллиардами помощи, которые передал Байден
Президент США в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в выделении Украине якобы 400 миллиардов долларов помощи. Он также пожаловался на страны НАТО, которые не помогают США в операции против Ирана в контексте войны РФ против Украины. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином в овальном кабинете, которую транслировал Белый дом.
"Послушайте, Украина проиграла бы (войну, — ред.) за один день, если бы мы не помогли. Честно говоря, Украина бы закончилась в первый же день. У них было лучшее оборудование в мире. Это было наше оборудование", — сказал он.
В то же время Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена, заявив, что тот якобы передал Украине помощь в виде техники и финансов на сумму от 350 до 400 миллиардов долларов.
"Кто-то должен выяснить, куда делись эти деньги. И можно сказать, что это не было угрозой", - добавил президент США.
Также он выразил недовольство тем, что европейские члены НАТО не поддержали военную операцию США против Ирана. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты помогают союзникам, в частности в вопросе Украины, но, по его словам, не получают должной поддержки в ответ, что, по его мнению, негативно сказывается на ситуации внутри Альянса.
"А они (союзники США по НАТО, — ред.) не помогают с Ираном. И все они признают, что Иран не может иметь ядерного оружия, вы сами говорите, знаете, это были, это ужасные люди", — пожаловался он.
Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина активизирует удары вглубь территории России, и их результативность настолько высока, что даже российские власти не могут скрыть последствия атак дронов и ракет. Об этом свидетельствует заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу во время выездного совещания в Уральском федеральном округе, где он выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью в регионе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО фактически держится на мощности Соединенных Штатов, добавив, что Владимир Путин якобы "боится" именно Америки, а не Европы.
В то же время, по оценке военного эксперта Романа Свитана, пока продолжается война на Ближнем Востоке, российская экономика находится в относительной безопасности. Однако после завершения конфликта, по его словам, снова начнется отсчет до серьезных экономических проблем в РФ.
О личности: Тарас Жовтенко
Тарас Жовтенко — украинский политолог и аналитик по вопросам безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
До присоединения к "Демократическим инициативам" в 2023 году был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах — в частности, в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.
Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.
Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.
