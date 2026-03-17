"Куда делись деньги": Трамп сделал громкое заявление об Украине и её поражении в войне

Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений о войне в Украине, объемах американской помощи и позиции союзников по НАТО в отношении операции против Ирана.

https://glavred.info/war/kuda-delis-dengi-tramp-sdelal-gromkoe-zayavlenie-ob-ukraine-i-ee-porazhenii-v-voyne-10749701.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

О чем сказал Трамп:

Украина проиграла бы войну в первый день, если бы не помощь США

Нужно выяснить, что случилось с якобы 400 миллиардами помощи, которые передал Байден

Президент США в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в выделении Украине якобы 400 миллиардов долларов помощи. Он также пожаловался на страны НАТО, которые не помогают США в операции против Ирана в контексте войны РФ против Украины. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином в овальном кабинете, которую транслировал Белый дом.

"Послушайте, Украина проиграла бы (войну, — ред.) за один день, если бы мы не помогли. Честно говоря, Украина бы закончилась в первый же день. У них было лучшее оборудование в мире. Это было наше оборудование", — сказал он.

видео дня

Смотрите видео заявления Трампа:

/ Скриншот

В то же время Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена, заявив, что тот якобы передал Украине помощь в виде техники и финансов на сумму от 350 до 400 миллиардов долларов.

"Кто-то должен выяснить, куда делись эти деньги. И можно сказать, что это не было угрозой", - добавил президент США.

Также он выразил недовольство тем, что европейские члены НАТО не поддержали военную операцию США против Ирана. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты помогают союзникам, в частности в вопросе Украины, но, по его словам, не получают должной поддержки в ответ, что, по его мнению, негативно сказывается на ситуации внутри Альянса.

"А они (союзники США по НАТО, — ред.) не помогают с Ираном. И все они признают, что Иран не может иметь ядерного оружия, вы сами говорите, знаете, это были, это ужасные люди", — пожаловался он.

Проект мирного плана США / Инфографика: Главред

Война России против Украины – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина активизирует удары вглубь территории России, и их результативность настолько высока, что даже российские власти не могут скрыть последствия атак дронов и ракет. Об этом свидетельствует заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу во время выездного совещания в Уральском федеральном округе, где он выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО фактически держится на мощности Соединенных Штатов, добавив, что Владимир Путин якобы "боится" именно Америки, а не Европы.

В то же время, по оценке военного эксперта Романа Свитана, пока продолжается война на Ближнем Востоке, российская экономика находится в относительной безопасности. Однако после завершения конфликта, по его словам, снова начнется отсчет до серьезных экономических проблем в РФ.

Другие новости:

О личности: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко — украинский политолог и аналитик по вопросам безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Демократическим инициативам" в 2023 году был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах — в частности, в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред