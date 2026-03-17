Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

Оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов в Донецкой области.

Российские войска продвинулись в Донецкой области.

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска продвинулись в Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили во вторник, 17 марта.

Где продвинулся враг

Отмечается, что оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи сел Орехово-Васильевка и Миньковка Соледарской городской общины Бахмутского района.

Кроме того, враг продвинулся в селе Васюковка Соледарской общины Бахмутского района.

Враг продвинулся вблизи Орехово-Васильевки, Миньковки и в Васюковке

Как писал Главред, украинские воины продолжают срывать планы российских оккупантов относительно весенне-летнего наступления. Несмотря на численное превосходство противника и постоянное давление, Силы обороны успешно отбрасывают врага с позиций. Бойцы ВСУ продвинулись на направлениях Константиновка — Дружковка и Новопавловка.

Напомним, армия РФ добивается территориальных успехов на территории Сумской области. Оккупанты продвинулись к югу от Яблуновки Юнаковской общины. Площадь захваченной территории составляет около 5 км². Таким образом, "красная зона" с пометкой "оккупировано" в этом районе увеличилась с 239,79 км² до 244,25 км².

Кроме того, войска РФ в течение последних недель заметно активизировали наступательные действия на Запорожском участке фронта. Интенсивность атак там уже местами превышает уровень боев в районе Покровска, который долгое время оставался одним из самых горячих.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

