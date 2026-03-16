Не только Донбасс: ВСУ раскрыли, где РФ создает условия для крупного наступления

Россия активизирует штурмы на Донбассе и стремится выйти на рубежи для дальнейшего наступления на крупные города.

Враг растягивает фронт у Гуляйполя, пытаясь создать коридор для продвижения на юг

Кратко:

Россия усиливает атаки на Константиновском направлении

Активизация боевых действий зафиксирована вблизи Гуляйполя

Цель врага — продвижение на Славянск и Краматорск

Российские войска активизировали наступательные действия на Константиновском направлении, а также усилили активность вблизи Гуляйполя. Об этом в эфире Украинского радио сообщил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

Стратегические цели россиян

По его словам, стратегические планы российского командования остаются неизменными — оккупанты стремятся выйти на позиции, с которых смогут развернуть дальнейшее наступление на крупные города Донбасса.

"Стратегическая цель для них не изменилась — это выход на рубежи, с которых они смогут наступать на Славянск и Краматорск. Если они захватят Константиновку, то смогут двигаться в сторону Славянска", — пояснил офицер.

Оживление на Гуляйпольском направлении

В то же время эксперт обратил внимание на активизацию боевых действий и на Гуляйпольском направлении. По его мнению, таким образом российские силы пытаются расширить линию фронта и создать условия для дальнейшего продвижения.

По его словам, там враг планирует растянуть фронт, чтобы сделать возможным выход к границам Донецкой области с юга. Он прогнозирует, что активизация боевых действий будет нарастать.

Отдельно Крамаров подчеркнул потребность украинской армии в боеприпасах и современных средствах поражения.

"Поэтому возникает вопрос о боеприпасах, НРК и FPV. С 2022 года у нас не было момента, когда нам всего хватало. Закупки вооружения для украинцев за деньги европейцев пока осуществляются в своих плановых пределах", — сказал он.

Подготовка обороны

В то же время, по словам Крамарова, украинская сторона подготовила оборону на ключевых участках фронта.

"Однако мы неплохо подготовились с точки зрения обороны на ключевых направлениях. Противник начал активные штурмовые действия, которые продолжаются", - рассказал эксперт.

Кроме того, перед началом российских наступательных действий украинские силы наносили удары беспилотниками по целям в тылу противника.

"Он добавил, что перед российскими наступлениями Украина наносила удары беспилотниками на оперативно-тактическом уровне — это мидлстрайки на глубину 50-70 км от линии фронта".

Ситуация на фронте — последние новости

Как писал Главред, Силы обороны Украины смогли сорвать планы российских оккупационных войск по проведению наступательной операции в марте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, которое транслировал Офис президента Украины на YouTube.

Кроме того, российские оккупанты пытаются установить полный контроль над селом Гришино в Донецкой области, однако украинские защитники срывают их попытки, сообщает Группировка войск "Восток".

Напомним, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия готовила масштабную наступательную операцию, однако украинская армия провела контрнаступательные действия, чтобы не допустить ее реализации.

Читайте также:

Об источнике: Украинское радио Самая популярная разговорная радиостанция Украины с самой разветвленной сетью распространения сигнала. Старейший вещатель нашей страны и один из старейших в мире. Это общественно-политический канал, основу которого составляют ежечасные информационные выпуски, а также ежедневные линейные программы в прямом эфире о политике, международных отношениях, экономике, социальной сфере.

