ВСУ пошли в контрнаступление и освободили сотни километров: детали от Зеленского

Владимир Зеленский рассказало о контрнаступлении ВСУ

Главное:

Россия подготовила крупную наступательную операцию, но Украина в ответ провела контрнаступательные действия, чтобы предотвратить масштабное российское наступление, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия подготовила крупную наступательную операцию, которую они хотели начать в конце прошлого года и продолжить этой весной. В ответ мы провели собственные контрнаступательные действия, чтобы не допустить масштабного российского наступления", – сказал он в интервью CNN. видео дня

По словам президента, "это был успех не только благодаря территории, но и благодаря нашим людям, а также потому, что мы предотвратили масштабное российское наступление".

Он добавил, что все это в значительной степени стало возможным благодаря украинским дронным технологиям. Зеленский уверяет, что Россия начала терять 30-35 тысяч военных ежемесячно из-за дронов – FPV и других типов дронов.

При этом Зеленский также добавил, что в ходе контрнаступления ВСУ сумели восстановить контроль над 434 км² территории.

Ситуация на фронте - новости по теме

Напомним, Главред писал, что по словам главы ОП Кирилла Буданова, идеологические основы российского государства остаются неизменными на протяжении всей его истории. Поэтому Украине важно добиться таких обстоятельств, при которых РФ потеряет имперский характер, тогда войну можно будет закончить.

Ранее президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о намерении добиться скорейшего завершения войны.

Накануне стало известно, что заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжение войны как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

