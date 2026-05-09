Признаки переувлажнения огорода: ошибки полива могут погубить урожай

Увядшие листья, лужи и мягкие овощи могут указывать на переувлажнение почвы. Специалисты рассказали, как спасти урожай.

Избыток влаги способен навредить растениям не меньше, чем засуха

Вы узнаете:

Почему растения начинают вянуть после полива

Какие ошибки с водой чаще всего губят урожай

Что на самом деле вызывает трещины на овощах

Почему мокрая почва может быть опаснее засухи

Многие дачники уверены, что чем больше воды получают овощи, тем лучше будет урожай. Но избыток влаги способен навредить растениям не меньше, чем засуха. Переувлажненная почва провоцирует гниение корней, появление болезней и даже растрескивание плодов.

Особенно опасен чрезмерный полив в жаркую погоду, когда огородники стараются буквально "заливать" грядки водой. В тяжелой глинистой почве влага задерживается дольше, а корневая система начинает страдать от нехватки кислорода. Об этом пишет Southern Living.

Какие признаки говорят о переувлажнении

Одним из первых сигналов становится плохая всхожесть семян. Если почва слишком мокрая, семена не получают достаточно воздуха и могут просто сгнить до появления ростков.

Еще одним тревожным признаком является оголенные корни растений. Слишком сильный напор воды вымывает почву и делает корневую систему уязвимой. Это особенно опасно для моркови, картофеля и молодой рассады.

Слишком сильный напор воды вымывает почву и делает корневую систему уязвимой / Фото: Pexels

О переизбытке влаги также говорят лужи между грядками и вода, которая быстро стекает по поверхности. В таком случае почва уже не успевает впитывать влагу, а корни начинают страдать от постоянной сырости.

Почему растения вянут после полива

Многие считают, что увядание является главным признаком нехватки воды. Однако пожелтевшие и поникшие листья при влажной почве часто указывают именно на корневую гниль.

Особенно чувствительны к этой проблеме помидоры, перец и баклажаны. Если выкопать растение, зараженные корни будут темными и мягкими, тогда как здоровые остаются светлыми и плотными.

Помидоры, перец и баклажаны особенно чувствительны к корневому гниению / Фото: Pexels

Специалисты предупреждают, что вылечить корневую гниль практически невозможно. Пораженные растения лучше сразу удалить, чтобы инфекция не распространилась дальше.

Как правильно поливать огород

Эксперты советуют учитывать тип почвы и погодные условия. Песчаная земля высыхает быстрее, а глинистая удерживает воду намного дольше.

Большинству овощей достаточно около 2,5 сантиметра воды в неделю. Лучшим вариантом считается капельный полив, при котором влага поступает медленно и напрямую к корням.

Проверить влажность можно простым способом. Если на глубине около 15 сантиметров земля влажная и формирует мягкий комок без капель воды, то уровень влаги нормальный. Если же из почвы буквально выжимается вода, полив стоит сократить.

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

