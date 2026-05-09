Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Признаки переувлажнения огорода: ошибки полива могут погубить урожай

Константин Пономарев
9 мая 2026, 19:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Увядшие листья, лужи и мягкие овощи могут указывать на переувлажнение почвы. Специалисты рассказали, как спасти урожай.
Избыток влаги способен навредить растениям не меньше, чем засуха
Избыток влаги способен навредить растениям не меньше, чем засуха / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Почему растения начинают вянуть после полива
  • Какие ошибки с водой чаще всего губят урожай
  • Что на самом деле вызывает трещины на овощах
  • Почему мокрая почва может быть опаснее засухи

Многие дачники уверены, что чем больше воды получают овощи, тем лучше будет урожай. Но избыток влаги способен навредить растениям не меньше, чем засуха. Переувлажненная почва провоцирует гниение корней, появление болезней и даже растрескивание плодов.

Особенно опасен чрезмерный полив в жаркую погоду, когда огородники стараются буквально "заливать" грядки водой. В тяжелой глинистой почве влага задерживается дольше, а корневая система начинает страдать от нехватки кислорода. Об этом пишет Southern Living.

видео дня

Какие признаки говорят о переувлажнении

Одним из первых сигналов становится плохая всхожесть семян. Если почва слишком мокрая, семена не получают достаточно воздуха и могут просто сгнить до появления ростков.

Еще одним тревожным признаком является оголенные корни растений. Слишком сильный напор воды вымывает почву и делает корневую систему уязвимой. Это особенно опасно для моркови, картофеля и молодой рассады.

Слишком сильный напор воды вымывает почву и делает корневую систему уязвимой
Слишком сильный напор воды вымывает почву и делает корневую систему уязвимой / Фото: Pexels

О переизбытке влаги также говорят лужи между грядками и вода, которая быстро стекает по поверхности. В таком случае почва уже не успевает впитывать влагу, а корни начинают страдать от постоянной сырости.

Почему растения вянут после полива

Многие считают, что увядание является главным признаком нехватки воды. Однако пожелтевшие и поникшие листья при влажной почве часто указывают именно на корневую гниль.

Особенно чувствительны к этой проблеме помидоры, перец и баклажаны. Если выкопать растение, зараженные корни будут темными и мягкими, тогда как здоровые остаются светлыми и плотными.

Помидоры, перец и баклажаны особенно чувствительны к корневому гниению
Помидоры, перец и баклажаны особенно чувствительны к корневому гниению / Фото: Pexels

Специалисты предупреждают, что вылечить корневую гниль практически невозможно. Пораженные растения лучше сразу удалить, чтобы инфекция не распространилась дальше.

Как правильно поливать огород

Эксперты советуют учитывать тип почвы и погодные условия. Песчаная земля высыхает быстрее, а глинистая удерживает воду намного дольше.

Большинству овощей достаточно около 2,5 сантиметра воды в неделю. Лучшим вариантом считается капельный полив, при котором влага поступает медленно и напрямую к корням.

Пикирование рассады
Пикирование рассады / Инфографика: Главред

Проверить влажность можно простым способом. Если на глубине около 15 сантиметров земля влажная и формирует мягкий комок без капель воды, то уровень влаги нормальный. Если же из почвы буквально выжимается вода, полив стоит сократить.

Ранее Главред писал о том, когда и как сажать перец в открытый грунт в 2026 году. Овощ относится к культурам, которые особенно чувствительны к температурным колебаниям. Даже кратковременное похолодание после высадки может привести к задержке роста или потере части рассады.

Также сообщалось о том, что хорошо растет рядом с укропом. Лучше всего он растет в прохладное время года и может переносить небольшие заморозки. Семена укропа можно начинать высевать, как только почва станет пригодной для обработки весной.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород лайфхак овощи рассада сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин не против переговоров и ждет звонка от Зеленского — что ответили в ОП

Путин не против переговоров и ждет звонка от Зеленского — что ответили в ОП

19:54Война
"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

18:57Фронт
Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

18:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой

Четырем знакам зодиака вот-вот повезет: удача наконец-то улыбнется

Четырем знакам зодиака вот-вот повезет: удача наконец-то улыбнется

Последние новости

21:10

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

21:08

Венсан Кассель показал своего младшего сына от модели

20:37

Для пяти знаков зодиака следующая неделя станет самой счастливой в году - кто они

19:57

Секрет названия и выбор Мазепы: малоизвестные факты об истории древней Полтавы

19:55

49-летний сын 80-летней Шер пожаловался, что певица перестала его содержать

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
19:54

Путин не против переговоров и ждет звонка от Зеленского — что ответили в ОП

19:51

Признаки переувлажнения огорода: ошибки полива могут погубить урожай

19:10

Кремль обнажил Россию ради Москвы: Коваленко о подлинном смысле парада 9 маямнение

18:57

"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

Реклама
18:52

Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

18:51

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языкеВидео

18:41

"Это было лучшее решение": садоводы делятся секретами борьбы с улитками

18:31

Древнее серебро: на заброшенной ферме нашли клад возрастом 1100 лет

18:24

Победительница Евровидения отказалась спеть в юбилейном шоу: что случилось

18:02

Остается ли химия на посуде после мытья: хозяек предупредили об опасностиВидео

17:52

Украинские штурмовики прорвали оборону РФ: подробности дерзкой операции

17:51

Ударит +5 и налетят грозовые дожди: Украину накрывает непогода

17:37

"Перемалывание живой силы": СМИ раскрыли колоссальные потери РФ на войне

17:34

Кто влюбляется с первого взгляда, а кто долго присматривается: как любят разные знаки зодиака

17:04

Кому нужно молиться в праздник 10 мая: приметы

Реклама
17:04

Собака, прожившая годы в клетке, впервые почувствовала любовьВидео

16:41

Резкое похолодание с заморозками движется на Львовщину: когда погода изменится

16:32

"Готовимся к дальнейшим решениям": Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС

16:24

Вместо химикатов и спреев: какое садовое растение отпугивает кротов и клещей

16:16

В Одессе киллер хотел расстрелять офицера: кем оказался задержанныйВидео

16:02

Военный назвал даты нового массированного удара РФ — когда может произойти атака

15:42

Женщина отказалась от дома ради круиза: что стало настоящим кошмаром

15:33

Орел или решка — как правильно класть деньги под порог, чтобы привлечь богатство

15:20

Как выбирать сладкую клубнику: фермеры раскрыли, на что смотреть при покупке

15:18

Почему 10 мая нельзя копать и пахать: какой церковный праздник

15:15

Будут ли удары по Киеву в ближайшее время: у Путина сделали новое заявление

15:07

Когда заработает система штрафных баллов для водителей – в МВД раскрыли детали

14:26

Выдал неожиданную фразу: Путин впервые оценил парад в Москве 9 мая

14:10

Жирные пятна с одежды исчезнут за считанные минуты: гениально простой трюк

14:09

Один куст может защитить весь огород: что хорошо растёт рядом с укропомВидео

13:49

"Шили для королей": как выглядит самая дорогая женская одежда в УкраинеВидео

13:24

Россия перебросила 90-ю танковую дивизию на горячий участок — ДШВ

13:20

Что будет в последние дни перед концом света: как изменятся люди

12:53

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

12:39

Не Лев и не Скорпион: астролог назвала лучший знак зодиака

Реклама
12:28

Украинец купил самую дорогою квартиру в мире: сколько стоит пентхаусВидео

12:23

Гороскоп Таро на завтра 10 мая: Овнам - осторожность, Ракам - мудрость

12:19

На Ровенщину надвигается похолодание: синоптики раскрыли, как изменится погода

12:04

Соблюдает ли Россия перемирие на фронте — в ВСУ ответили

12:03

"Не легко": победитель "МастерШеф" рассказал о своей службе в ВСУ

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 10 мая: Быкам - жертвы, Тиграм - гибкость

11:50

Старые смартфоны в доме могут стать угрозой: что с ними делать

11:47

Путин выступил на параде в Москве: что он говорил о войнеВидео

11:36

Где кастинг: Потап решил стать следующим "Холостяком"

11:30

Копеечная идея для дома: как сделать стильную люстру из бутылок

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять