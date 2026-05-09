Женщина отказалась от дома ради круиза: что стало настоящим кошмаром

Константин Пономарев
9 мая 2026, 15:42
Катрина Миддлтон продала дом и уже более 300 ночей вместе с мужем живет на круизных лайнерах. Они рассказали о тесных каютах, дорогом Wi-Fi и других проблемах.
Женщина продала свой дом, чтобы постоянно жить на круизных лайнерах
Женщина продала свой дом, чтобы постоянно жить на круизных лайнерах / Коллаж Главред, фото: Jam Press

Вы узнаете:

  • Почему супруги отказались от обычного дома
  • Что оказалось самым сложным в жизни на лайнере
  • Какие расходы удивили супругов

Молодая пара из Шотландии отказалась от привычной жизни на суше и превратила круизные лайнеры в свой постоянный дом. 29-летняя Катрина Миддлтон и ее 43-летний муж Кевин продали недвижимость и теперь путешествуют по миру, продолжая работать удаленно прямо с борта кораблей.

Супруги рассказали, что провели в море уже более 300 ночей и не собираются останавливаться. По словам Катрины, идея появилась после того, как они увидели круиз мечты через Суэцкий канал с остановкой в Иордании. Об этом пишет What's The Jam.

Жизнь без счетов на работу корабля

Катрина работает менеджером по CRM-маркетингу и признается, что жизнь на лайнерах помогла ей избавиться от постоянного стресса. По ее словам, дома работа занимала почти все время, а на корабле после окончания рабочего дня проще полностью отключиться от дел.

"Просыпаться в новом месте - это то, к чему невозможно привыкнуть. Засыпаешь в одной стране, а утром открываешь шторы и видишь совершенно другой мир", - рассказала Катрина.

29-летняя Катрина Миддлтон живет и работает на борту круизного лайнера
29-летняя Катрина Миддлтон живет и работает на борту круизного лайнера / Фото: Jam Press

Пара тщательно планирует маршруты на 12–18 месяцев вперед, чтобы находить выгодные предложения. Иногда супруги пересаживаются с одного круиза на другой без возвращения домой, а иногда ненадолго приезжают в Шотландию ради семейных событий.

Сколько стоит жить на круизном лайнере

Катрина утверждает, что их новый образ жизни оказался выгоднее прежнего. За проживание на лайнере супруги платят от 80 до 100 фунтов стерлингов (от 4 780 до 5900 гривен) с человека за ночь, причем в эту сумму уже входят питание, развлечения и перемещение между странами. Британка говорит, что после продажи дома пришло осознание, что жилье стало местом, куда они просто иногда приезжали, а не настоящим домом.

"Это звучит драматично, но однажды мы осознали, что дом пустует большую часть времени. Тогда мы решили упростить свою жизнь", - объяснила Катрина.

Работа в море оказалась не такой простой

Несмотря на романтичную картинку, жизнь на лайнерах имеет свои сложности. Одной из главных проблем супруги называют дорогой интернет. Пакет Wi-Fi на борту обходится примерно в 12–15 фунтов в день (от 717 до 900 гривен).

Супруги рассказали, что провели в море уже более 300 ночей
Супруги рассказали, что провели в море уже более 300 ночей / Фото: Jam Press

Кроме того, пара признается, что маленькая каюта временами становится настоящим испытанием для отношений. Чтобы не уставать друг от друга, супруги даже придумали "график отдыха", когда один выходит на прогулку, а другой остается в каюте наедине с собой.

"Мы любим друг друга, но 35 ночей в маленьком помещении проверят любые отношения", - с улыбкой отметила британка.

Ранее Главред писал о том, что украинец купил дачу возле реки по цене смартфона. Заброшенный участок с разрушающимся зданием стал началом большого проекта. Владелец планирует превратить его в дом мечты своими силами.

Также сообщалось о том, что украинец купил самую дорогою квартиру в мире. Роскошная квартира в Монако побила все рекорды рынка недвижимости. Владельцем жилья стал миллиардер Ринат Ахметов.

Об источнике: Whatsthejam

Whatsthejam.com — это новостной и развлекательный онлайн-сайт, который публикует вирусные, необычные и трендовые истории со всего мира. Платформа освещает широкий круг тем, включая странные новости, лайфстайл, животных и человеческие истории, которые часто становятся популярными в социальных сетях. Сайт ориентирован на яркий, цепляющий контент, рассчитанный на широкую аудиторию и активное распространение в интернете.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

"Готовимся к дальнейшим решениям": Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС

"Готовимся к дальнейшим решениям": Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС

16:32Украина
В Одессе киллер хотел расстрелять офицера: кем оказался задержанный

В Одессе киллер хотел расстрелять офицера: кем оказался задержанный

16:16Украина
Будут ли удары по Киеву в ближайшее время: у Путина сделали новое заявление

Будут ли удары по Киеву в ближайшее время: у Путина сделали новое заявление

15:15Война
Анастасия Волочкова потеряла дочь: что случилось

Анастасия Волочкова потеряла дочь: что случилось

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Цены на АЗС полетят вниз: названа новая стоимость дизеля в Украине

Цены на АЗС полетят вниз: названа новая стоимость дизеля в Украине

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой

16:41

Резкое похолодание с заморозками движется на Львовщину: когда погода изменится

16:32

"Готовимся к дальнейшим решениям": Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС

16:24

Вместо химикатов и спреев: какое садовое растение отпугивает кротов и клещей

16:16

В Одессе киллер хотел расстрелять офицера: кем оказался задержанныйВидео

16:02

Военный назвал даты нового массированного удара РФ — когда может произойти атака

15:42

Женщина отказалась от дома ради круиза: что стало настоящим кошмаром

15:33

Орел или решка — как правильно класть деньги под порог, чтобы привлечь богатство

15:20

Как выбирать сладкую клубнику: фермеры раскрыли, на что смотреть при покупке

15:18

Почему 10 мая нельзя копать и пахать: какой церковный праздник

15:15

Будут ли удары по Киеву в ближайшее время: у Путина сделали новое заявление

15:07

Когда заработает система штрафных баллов для водителей – в МВД раскрыли детали

14:26

Выдал неожиданную фразу: Путин впервые оценил парад в Москве 9 мая

14:10

Жирные пятна с одежды исчезнут за считанные минуты: гениально простой трюк

14:09

Один куст может защитить весь огород: что хорошо растёт рядом с укропомВидео

13:49

"Шили для королей": как выглядит самая дорогая женская одежда в УкраинеВидео

13:24

Россия перебросила 90-ю танковую дивизию на горячий участок — ДШВ

13:20

Что будет в последние дни перед концом света: как изменятся люди

12:53

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

12:39

Не Лев и не Скорпион: астролог назвала лучший знак зодиака

12:28

Украинец купил самую дорогою квартиру в мире: сколько стоит пентхаусВидео

12:23

Гороскоп Таро на завтра 10 мая: Овнам - осторожность, Ракам - мудрость

12:19

На Ровенщину надвигается похолодание: синоптики раскрыли, как изменится погода

12:04

Соблюдает ли Россия перемирие на фронте — в ВСУ ответили

12:03

"Не легко": победитель "МастерШеф" рассказал о своей службе в ВСУ

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 10 мая: Быкам - жертвы, Тиграм - гибкость

11:50

Старые смартфоны в доме могут стать угрозой: что с ними делать

11:47

Путин выступил на параде в Москве: что он говорил о войнеВидео

11:36

Где кастинг: Потап решил стать следующим "Холостяком"

11:30

Копеечная идея для дома: как сделать стильную люстру из бутылок

11:15

Только не "каприз": как красиво назвать это слово на украинском: знают далеко не все

10:40

Морковь вырастет крупной и сладкой: названы идеальные соседи на грядке

10:02

Трагедия на Черниговщине: российский дрон убил отца и сына - подробности атакиФото

09:49

Перемирие нарушено: РФ атаковала Украину Шахедами и ракетой

09:37

Легендарная британская певица впала в кому

09:24

Как обмануть вредителей без капли химии: лучше цветы для защиты грядкиВидео

08:48

Есть погибшие и раненые: РФ цинично атаковала Днепропетровщину - все о последствиях

08:21

Ситуация обостряется: противник продвинулся на двух ключевых участках фронта

08:18

Путин покинул переговоры, Денисенко объяснил, что это означаетмнение

07:25

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

06:23

Гороскоп на завтра, 10 мая: Близнецам — расходы, Львам — ответственность

05:55

Полтавскую область накроют грозы и дожди: синоптики назвали даты непогоды

05:11

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с тортом за 31 с

03:21

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкойВидео

03:00

Четырем знакам зодиака вот-вот повезет: удача наконец-то улыбнется

02:17

Как засолить рыбу, чтобы вышла как в ресторане: шеф-повар дал проверенный рецепт

01:52

Только до 18 мая: пять знаков зодиака получат шанс изменить жизнь к лучшему

00:31

Ротация в ВСУ будет по-новому: Сырский сообщил подробности

00:04

Что такое налог на дождь: за что уже платят жители ЕвропыВидео

08 мая, пятница
23:52

Стильные образы для модной мамы: подборка луков от дизайнера

