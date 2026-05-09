Женщина отказалась от дома ради круиза: что стало настоящим кошмаром

Катрина Миддлтон продала дом и уже более 300 ночей вместе с мужем живет на круизных лайнерах. Они рассказали о тесных каютах, дорогом Wi-Fi и других проблемах.

Почему супруги отказались от обычного дома

Что оказалось самым сложным в жизни на лайнере

Какие расходы удивили супругов

Молодая пара из Шотландии отказалась от привычной жизни на суше и превратила круизные лайнеры в свой постоянный дом. 29-летняя Катрина Миддлтон и ее 43-летний муж Кевин продали недвижимость и теперь путешествуют по миру, продолжая работать удаленно прямо с борта кораблей.

Супруги рассказали, что провели в море уже более 300 ночей и не собираются останавливаться. По словам Катрины, идея появилась после того, как они увидели круиз мечты через Суэцкий канал с остановкой в Иордании. Об этом пишет What's The Jam.

Жизнь без счетов на работу корабля

Катрина работает менеджером по CRM-маркетингу и признается, что жизнь на лайнерах помогла ей избавиться от постоянного стресса. По ее словам, дома работа занимала почти все время, а на корабле после окончания рабочего дня проще полностью отключиться от дел.

"Просыпаться в новом месте - это то, к чему невозможно привыкнуть. Засыпаешь в одной стране, а утром открываешь шторы и видишь совершенно другой мир", - рассказала Катрина.

Пара тщательно планирует маршруты на 12–18 месяцев вперед, чтобы находить выгодные предложения. Иногда супруги пересаживаются с одного круиза на другой без возвращения домой, а иногда ненадолго приезжают в Шотландию ради семейных событий.

Сколько стоит жить на круизном лайнере

Катрина утверждает, что их новый образ жизни оказался выгоднее прежнего. За проживание на лайнере супруги платят от 80 до 100 фунтов стерлингов (от 4 780 до 5900 гривен) с человека за ночь, причем в эту сумму уже входят питание, развлечения и перемещение между странами. Британка говорит, что после продажи дома пришло осознание, что жилье стало местом, куда они просто иногда приезжали, а не настоящим домом.

"Это звучит драматично, но однажды мы осознали, что дом пустует большую часть времени. Тогда мы решили упростить свою жизнь", - объяснила Катрина.

Работа в море оказалась не такой простой

Несмотря на романтичную картинку, жизнь на лайнерах имеет свои сложности. Одной из главных проблем супруги называют дорогой интернет. Пакет Wi-Fi на борту обходится примерно в 12–15 фунтов в день (от 717 до 900 гривен).

Кроме того, пара признается, что маленькая каюта временами становится настоящим испытанием для отношений. Чтобы не уставать друг от друга, супруги даже придумали "график отдыха", когда один выходит на прогулку, а другой остается в каюте наедине с собой.

"Мы любим друг друга, но 35 ночей в маленьком помещении проверят любые отношения", - с улыбкой отметила британка.

Об источнике: Whatsthejam Whatsthejam.com — это новостной и развлекательный онлайн-сайт, который публикует вирусные, необычные и трендовые истории со всего мира. Платформа освещает широкий круг тем, включая странные новости, лайфстайл, животных и человеческие истории, которые часто становятся популярными в социальных сетях. Сайт ориентирован на яркий, цепляющий контент, рассчитанный на широкую аудиторию и активное распространение в интернете.

