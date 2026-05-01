Вид на миллион: украинец купил дачу возле реки по цене смартфона

Заброшенная дача у реки за 1000 долларов стала началом большого проекта. Владелец планирует превратить ее в дом мечты своими силами.

В сети набирает популярность история украинца, который решился на необычную покупку. Он стал владельцем заброшенного участка с двухэтажным жилым помещением прямо на берегу реки в Николаеве всего за 1000 долларов (почти 44 тысячи гривен).

По словам автора видео, опубликованного в TikTok, эта сумма сопоставима со стоимостью нового смартфона, однако вместо гаджета он выбрал участок с видом, который сложно оценить в деньгах.

Дом мечты своими руками

На опубликованных кадрах видно, что дом находится в запущенном состоянии: старая лестница, потрескавшаяся плитка, неухоженный участок. Однако главным плюсом является его расположение, ведь дача стоит буквально в нескольких шагах от воды, открывая панорамный вид на широкую реку.

Украинец планирует полностью восстановить дом своими руками / Фото: instagram.com/da4a_life1/

Мужчина не скрывает, что впереди много работы, но этого его и не пугает. Он планирует полностью восстановить дом своими руками и превратить его в уютное пространство для жизни и отдыха.

"Создаю место, куда хочется возвращаться снова и снова", - написал украинец в своем Instagram.

Несмотря на скромное состояние недвижимости, блогер уверен, что потенциал у этого места огромный. Уже сейчас он показывает территорию, делится планами и постепенно вовлекает аудиторию в процесс преображения.

Реакция соцсетей: от восторга до сомнений

История вызвала бурное обсуждение в комментариях. Одни пользователи восхищаются решением и мечтают о подобной жизни у воды.

"Я тоже мечтаю жить у воды. Где же такая красота?", "Напоминает родную Каховку… аж грустно", "За такие деньги — это просто находка", - писали они.

Мужчина начал с уборки территории / Фото: instagram.com/da4a_life1/

Другие же были настроены скептически и предупреждали о возможных рисках.

"Таких предложений нет, это, наверное, обман", "Место красивое вопросов нет, но может быть много змей. Это большой минус", "Если цена такая, то, наверное, очень скоро все пойдет под трактор, ведь это береговая линия, и, скорее всего, самострой времен УССР", - писали пользователи.

Автор ролика, в свою очередь, ответил, что участок приватизирован и все документы в порядке. Также он уточнил, что дача находится в Николаеве. Главред уже обратился к блогеру за дополнительным комментарием и обновит материал, когда он поделиться деталями.

