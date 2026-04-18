Как обновить интерьер без ремонта: семь простых приёмов, которые реально работают

Анна Ярославская
18 апреля 2026, 10:28
Минимум усилий — максимум уюта. Все, что нужно, - это перестановка, текстиль и свет.
Дизайнеры рассказали, как преобразить квартиру за выходные / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

  • Как изменить интерьер быстро
  • Обязательно ли передвигать мебель
  • Что делать, если надоела старая обивка на диванах и креслах

Обновить интерьер и вдохнуть в дом новую жизнь можно без ремонта и больших затрат. Иногда достаточно пары продуманных деталей и обычной перестановки мебели, чтобы пространство заиграло по-новому. Простые дизайнерские приёмы помогают быстро освежить обстановку и сделать её более уютной, стильной и современной, при этом без радикальных изменений.

Кстати, знали ли вы, что неправильное размещение настенных часов может негативно повлиять на всё пространство. В то же время правильно расположенные часы визуально сбалансированы и органично вписываются в интерьер. Детальнее читайте в материале: Где нельзя вешать часы: девять ошибок, которые портят интерьер.

Как обновить интерьер без ремонта

Совет №1. Передвиньте мебель.

Даже если вы не переставляете большие вещи, такие как шкаф или диван, подумайте о стульях и виде из окна, говорит дизайнер Габби Диминг, которая пишет для издания House & Garden.

Если у вас в гостиной есть несколько небольших стульев, попробуйте поменять их местами и посмотрите, как это повлияет на ваше ощущение.

Совет №2. Обратите внимание на соотношение мебели. Попробуйте положить ковер под диван, а не рядом с журнальным столиком, заполните пустое пространство возле дивана небольшим столиком.

"Возможно, у вас слишком много стульев в комнате? Слишком много вещей так же плохо, как и слишком мало", - отметила эксперт.

Совет№3. Если вам не хочется зря передвигать мебель, составьте план помещения и определите, где можно разместить другие предметы — даже просто повернув обеденный стол на 90 градусов, вы можете значительно изменить обстановку.

"Не стоит считать мебель чем-то привязанным к определенному месту. То, что она находится на своем нынешнем месте тридцать лет, не означает, что она расположена в самом лучшем месте", - говорит Габби Диминг.

Совет №4. Сделайте зарисовку интерьера. Выберите несколько ракурсов и внимательно рассмотрите их, не глядя на остальную часть комнаты.

"Может ли какое-то место выиграть от картины или растения? Одна сторона комнаты обладает всей декоративной красотой, а другая — пустотой? Представьте каждую сцену как отдельную композицию и постарайтесь сбалансировать её. Это хороший способ заставить мелкие предметы работать на полную мощность, например, лампы (попробуйте поменять абажуры), картины (переместите их) или коллекции картин (найдите новый способ/место, чтобы их продемонстрировать)", - советует эксперт.

Вам может казаться, что это мелочи, но на самом деле они могут заставить вас по-другому взглянуть на знакомую комнату.

Совет №5. По-другому посмотрите на расположение стола. Возможно, он будет хорошо смотреться, если его повернуть на 90 градусов.

Совет №6. Если надоела старая обивка на диване, то плед, покрывало или даже кусок ткани, обернутый вокруг подушки сиденья, могут вдохнуть новую жизнь в диван или кресло.

Совет №7. Крупномасштабное озеленение может оказать огромное влияние на помещение. Добавьте растения. в вазонах или букеты цветов в вазах - они способны оживить скучный уголок или каминную полку.

"Рассматривайте свои комнаты как серию отдельных сценок и используйте каждый уголок с пользой, разместив там красиво оформленные картины и уголок приятного на ощупь текстиля", - резюмировала Диминг.

Как писал Главред, ранее американский дизайнер Мелисса Уэлш назвала список вещей, которые в 2026 году мгновенно делают интерьер дома устаревшим. Также она объяснила, как обновить интерьер без ремонта. Ведь иногда всего несколько деталей мешают создать тот самый стильный, свежий и современный интерьер, о котором вы мечтаете.

Уэлш также объяснила, как выбрать качественный диван и назвала пять главных признаков надежной мебели.

О ресурсе: House & Garden

House & Garden — журнал и сайт о дизайне интерьеров, декоре, архитектуре, садах и стиле жизни.

Издание принадлежит крупной медиакомпании Condé Nast — той же, что выпускает Vogue, GQ и Architectural Digest.

На сайте публикуют статьи с идеями для интерьеров и ремонта, об оформлении сада, подборе мебели и декора, стиле жизни, рецептах и приеме гостей.

Журнал был основан в 1901 году в США как издание об архитектуре и домах. Позже его купил издатель Конде Наст, который превратил журнал в популярное издание о дизайне и интерьерах.

Американская версия прекратила выход в 2007 году, но британская и международные версии продолжают существовать.

"Придётся сбрасывать бомбы": Трамп удивил заявлением о войне с Ираном

РФ целенаправленно обстреляла порт на Одесчине: возник пожар, есть пострадавший

США снова разрешили РФ торговать нефтью, несмотря на обещание этого не делать

Не дали собрать вещи: сын Повалий пожаловался, что у них забрали дом

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

Китайский гороскоп на завтра, 18 апреля: Тиграм - сплетни, Лошадям - ностальгия

Почему 18 апреля нельзя долго спать и лениться: какой церковный праздник

Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

