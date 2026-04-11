Где нельзя вешать часы: девять ошибок, которые портят интерьер

Анна Ярославская
11 апреля 2026, 14:27
Часы не должны висеть в неудобных или опасных местах. Кроме того, они должны соответствовать размеру стены и интерьеру.

Где повесить часы, чтобы стало красиво и удобно: советы дизайнеров / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнате:

  • На какой высоте лучше всего повесить часы
  • Как правильно разместить настенные часы на кухне
  • Почему ваши часы выглядят "не так"

Настенные часы являются завершающим штрихом, сочетающим в себе функциональность и эстетику, но их неправильное размещение может негативно повлиять на всё пространство. В то же время правильно расположенные часы визуально сбалансированы и органично вписываются в интерьер.

Настенные часы должны быть хорошо видны из тех мест, где вы проводите больше всего времени, будь то диван, кухонная столешница или обеденный стол. Если приходится постоянно вытягивать шею, щуриться или подходить ближе, скорее всего, проблема в неправильном расположении часов.

Дизайнеры объяснили изданию Martha Stewart, как правильно повесить часы на стену.

Правило №1. Разместите часы так, чтобы они были видны издалека.

Учитывайте их назначение в том или ином пространстве. Например, часы возле уголка для завтрака должны быть видны из положения сидящего ребенка, чтобы они помогали следить за утренним распорядком. На кухне часы должны быть расположены так, чтобы можно было посмотреть, который час, не напрягая зрение, находясь у плиты или возле холодильника.

Правило №2. Идеальная высота для настенных часов зависит от нескольких факторов, включая размер комнаты, высоту потолка, размеры мебели и габариты самих часов.

В целом, центр циферблата должен находиться на высоте примерно от 145 до 152 см от пола, чтобы часы были видны на уровне глаз.

Правило №3. Даже если часы технически расположены по центру, они все равно могут казаться визуально не связанными с окружающим пространством. Хорошо расположенные часы не должны создавать впечатление, что они как будто одиноко висят на стене. Это часто происходит, когда вокруг них слишком много пустого пространства или когда часы визуально не связаны с мебелью под ними.

Правило №4. Часы должны соответствовать масштабу стены и окружающим предметам.

При продуманном размещении настенные часы создают расслабляющую визуальную линию, служат фокусной точкой для стены и помогают создать визуальный баланс, закрепляя мебель и окружающий декор.

Расположите нижнюю часть часов примерно на 20 сантиметров выше предмета мебели, такого как диван, консоль или каминная полка, чтобы сохранить правильные пропорции и баланс в пространстве.

Правило №5. Освещение играет удивительно важную роль в размещении часов. Если солнечный свет попадает прямо на циферблат или верхнее освещение создает блики, даже идеально расположенные часы становятся неудобными в использовании.

Если вы замечаете, что в определенное время суток блики заслоняют цифры, попробуйте переместить часы на стену с более мягким, рассеянным светом. Цель — обеспечить постоянную видимость, а не только утром или вечером.

Правило №6. Учитывайте визуальный беспорядок. Размещение традиционных настенных часов слишком близко к цифровым дисплеям (например, микроволновым печам, духовкам или телевизорам) может создать конкурирующий фокусный элемент.

Избегайте размещения аналоговых часов непосредственно рядом с цифровыми приборами или экранами, чтобы уменьшить визуальный беспорядок и сохранить более чистую эстетику.

Правило №7. Если ваши настенные часы предлагают дополнительные функции помимо отображения времени, не забудьте учесть их при выборе места для их размещения.

Если часы включают в себя дополнительные функции, такие как барометр, термометр или индикатор приливов, разместите их там, где эти функции наиболее полезны и точны.

Правило №8. Ритмичное тиканье аналоговых часов может успокаивать в некоторых помещениях. Но в более тихих местах (например, в спальнях, библиотеках или домашних кабинетах) постоянный звук может стать навязчивым отвлекающим фактором.

Правило №9. Если часы спрятаны в узком коридоре, за дверью или висят в месте, где их легко случайно задеть, это не принесет пользы ни вам, ни вашим стенам. Места с высокой проходимостью могут привести к случайным повреждениям, а труднодоступные места могут в конечном итоге стать источником опасности: часам потребуется замена батарейки или корректировка времени, поэтому их следует разместить в безопасном месте.

Куда правильно вешать настенные часы

Самый простой способ правильно повесить часы - это следовать таким советам:

  1. Встаньте там, где вы обычно проводите время в комнате. Обратите внимание, куда в первую очередь падает ваш взгляд. Отрегулируйте часы так, чтобы они находились в пределах этой линии зрения.
  2. Проверьте высоту (ориентируйтесь на отметку в 145–152 см).
  3. Отступите назад и оцените баланс с окружающей мебелью.
  4. Поживите с новым расположением несколько дней. Вы поймете, что все правильно, когда проверять время станет легко, а комната будет выглядеть более гармонично.

Как писал Главред, тренды в дизайне интерьера имеют свойство возвращаться, если подождать достаточно долго. И очень часто это те тренды, которых мы ожидаем меньше всего. Таким образом, прежде чем выбросить старую семейную реликвию или безделушку, стоит еще раз подумать. 2026 год обещает стать годом тихого возрождения винтажа. Что снова актуально - читайте в материале: "Бабушкины" вещи снова в моде: названы тренды интерьера 2026.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

