"Бабушкины" вещи снова в моде: названы тренды интерьера 2026

Вещи, которые когда-то считались устаревшими, могут по-прежнему выглядеть удивительно свежо в интерьере 2026 года.

Вещи, которые считались устаревшими, снова в топе

Вы узнаете:

Какие детали интерьера вернулись в моду

Почему не стоит выбрасывать комод из темного дерева

Как стильно использовать лоскутное одеяло

Тренды в дизайне интерьера имеют свойство возвращаться, если подождать достаточно долго. И очень часто это те тренды, которых мы ожидаем меньше всего. Таким образом, прежде чем выбросить старую семейную реликвию или безделушку, стоит еще раз подумать. Дело в том, что 2026 год обещает стать годом тихого возрождения винтажа.

Дизайнеры рассказали изданию Country Living, какие тренды дизайна интерьера будут в 2026 году и какие вещи снова войдут в моду.

1. Покрывала для кровати, также известные как ламбрекены. Они были очень популярны в 1980-х и начале 1990-х годов, и теперь они снова в моде.

Оборки, складки и фестончатые юбки для кровати добавляют тепла и текстуры вашей спальне, делая кровать еще более уютной. Это отличная возможность добавить больше цвета и узоров для создания многослойного образа и один из самых простых способов мгновенно придать спальне более "коттеджный" вид.

Кроме того, покрывала для кровати скрывают беспорядок, позволяя хранить коробки, корзины и ящики под кроватью, не создавая ощущения захламленности в спальне.

2. Картины в позолоченных рамах. Хотя на первый взгляд картины маслом в позолоченных рамах могут показаться громоздкими и устаревшими, в 2026 году они переосмысливаются благодаря продуманному размещению.

Секрет в том, чтобы разрушить стереотипы. Если современные репродукции хорошо смотрятся в традиционном и симметричном оформлении, то старые картины выглядят свежее на стене в галерее. Их можно сочетать их с более необычными произведениями искусства разных эпох.

3. Темное дерево. Оно по-настоящему вернулось в моду и полюбилось как дизайнерам интерьеров, так и экспертам по антиквариату.

Использование темного дерева добавляет глубины, тепла и нотку элегантности . Винтажные темные породы дерева также добавят комнате цвета и характера.

4. Лоскутные одеяла. Когда-то лоскутное шитье было уделом устаревших спален, но сейчас оно переживает заслуженное возрождение как в моде, так и в дизайне интерьеров.

Чтобы придать интерьеру свежести, проявите креативность, разместив текстиль в неожиданных местах. Напрмер, стеганое одеяло можно повесить на стену в качестве акцентного элемента или над кроватью в качестве изголовья.

5. Трафаретная роспись.

Как говорят дизайнеры, 2026 -й — это год, когда стоит проявить творческий подход с помощью кисти. Хотя трафаретная живопись не является чем-то новым, она была особенно популярна в 1980-х годах, что делает её ещё одним трендом того десятилетия, переживающим возрождение.

Подумайте об украшении деревянных полов декоративными клетчатыми узорами или бордюрами, подчеркните особенности дизайна или дайте вторую жизнь деревянной мебели.

Нет строгих правил относительно размещения цветов, но все же стоит придерживаться ограниченной палитры из двух-трех цветов, чтобы сохранить целостность образа.

Как писал Главред, дизайнер интерьеров из США Мелисса Уэлш назвала список вещей, которые в 2026 году мгновенно делают интерьер дома устаревшим. Также она объяснила, как обновить интерьер без ремонта. Ведь иногда всего несколько деталей мешают создать тот самый стильный, свежий и современный интерьер, о котором вы мечтаете.

О ресурсе: Country Living Country Living — это популярное американское лайфстайл-издание о доме, саде и загородной жизни. Было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия. Издание публикует материалы на аткие темы: дом и интерьер;

садоводство;

рецепты и еда;

рукоделие;

сельский и "медленный" образ жизни. Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.

