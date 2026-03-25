"Бабушкины" вещи снова в моде: названы тренды интерьера 2026

Анна Ярославская
25 марта 2026, 12:08
Вещи, которые когда-то считались устаревшими, могут по-прежнему выглядеть удивительно свежо в интерьере 2026 года.
  • Какие детали интерьера вернулись в моду
  • Почему не стоит выбрасывать комод из темного дерева
  • Как стильно использовать лоскутное одеяло

Тренды в дизайне интерьера имеют свойство возвращаться, если подождать достаточно долго. И очень часто это те тренды, которых мы ожидаем меньше всего. Таким образом, прежде чем выбросить старую семейную реликвию или безделушку, стоит еще раз подумать. Дело в том, что 2026 год обещает стать годом тихого возрождения винтажа.

Дизайнеры рассказали изданию Country Living, какие тренды дизайна интерьера будут в 2026 году и какие вещи снова войдут в моду.

1. Покрывала для кровати, также известные как ламбрекены. Они были очень популярны в 1980-х и начале 1990-х годов, и теперь они снова в моде.

Оборки, складки и фестончатые юбки для кровати добавляют тепла и текстуры вашей спальне, делая кровать еще более уютной. Это отличная возможность добавить больше цвета и узоров для создания многослойного образа и один из самых простых способов мгновенно придать спальне более "коттеджный" вид.

Кроме того, покрывала для кровати скрывают беспорядок, позволяя хранить коробки, корзины и ящики под кроватью, не создавая ощущения захламленности в спальне.

2. Картины в позолоченных рамах. Хотя на первый взгляд картины маслом в позолоченных рамах могут показаться громоздкими и устаревшими, в 2026 году они переосмысливаются благодаря продуманному размещению.

Секрет в том, чтобы разрушить стереотипы. Если современные репродукции хорошо смотрятся в традиционном и симметричном оформлении, то старые картины выглядят свежее на стене в галерее. Их можно сочетать их с более необычными произведениями искусства разных эпох.

3. Темное дерево. Оно по-настоящему вернулось в моду и полюбилось как дизайнерам интерьеров, так и экспертам по антиквариату.

Использование темного дерева добавляет глубины, тепла и нотку элегантности . Винтажные темные породы дерева также добавят комнате цвета и характера.

4. Лоскутные одеяла. Когда-то лоскутное шитье было уделом устаревших спален, но сейчас оно переживает заслуженное возрождение как в моде, так и в дизайне интерьеров.

Чтобы придать интерьеру свежести, проявите креативность, разместив текстиль в неожиданных местах. Напрмер, стеганое одеяло можно повесить на стену в качестве акцентного элемента или над кроватью в качестве изголовья.

5. Трафаретная роспись.

Как говорят дизайнеры, 2026 -й — это год, когда стоит проявить творческий подход с помощью кисти. Хотя трафаретная живопись не является чем-то новым, она была особенно популярна в 1980-х годах, что делает её ещё одним трендом того десятилетия, переживающим возрождение.

Подумайте об украшении деревянных полов декоративными клетчатыми узорами или бордюрами, подчеркните особенности дизайна или дайте вторую жизнь деревянной мебели.

Нет строгих правил относительно размещения цветов, но все же стоит придерживаться ограниченной палитры из двух-трех цветов, чтобы сохранить целостность образа.

Как писал Главред, дизайнер интерьеров из США Мелисса Уэлш назвала список вещей, которые в 2026 году мгновенно делают интерьер дома устаревшим. Также она объяснила, как обновить интерьер без ремонта. Ведь иногда всего несколько деталей мешают создать тот самый стильный, свежий и современный интерьер, о котором вы мечтаете.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Country Living

Country Living — это популярное американское лайфстайл-издание о доме, саде и загородной жизни.

Было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия.

Издание публикует материалы на аткие темы:

  • дом и интерьер;
  • садоводство;
  • рецепты и еда;
  • рукоделие;
  • сельский и "медленный" образ жизни.

Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.

Венгрия прекращает поставки газа в Украину: Орбан выдвинул новый ультиматум

Венгрия прекращает поставки газа в Украину: Орбан выдвинул новый ультиматум

12:39Мир
Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач

12:00Интервью
Температура понизится: известно, когда Украину накроют дожди и похолодание

Температура понизится: известно, когда Украину накроют дожди и похолодание

11:41Синоптик
Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

Из-за страха потерять: Пугачева и Галкин приняли срочное решение

Из-за страха потерять: Пугачева и Галкин приняли срочное решение

Последние новости

13:00

Котенка отвергли за "некрасивую" внешность, но потом именно его выбрали и полюбили

12:52

Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

12:46

Садоводы жалеют об этом: названы цветы, которые лучше не сажать в садуВидео

12:39

Венгрия прекращает поставки газа в Украину: Орбан выдвинул новый ультиматум

12:08

"Бабушкины" вещи снова в моде: названы тренды интерьера 2026Видео

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
11:43

"Суммы огромные": LELÉKA раскрыла масштабы расходов на "Евровидение"

11:41

Буданов: Украина впервые разрабатывает стратегию расширения отношений и присутствия в Африке

11:41

Температура понизится: известно, когда Украину накроют дожди и похолодание

11:39

"Ждем на буровую": дочь-качок путинистки Шукшиной ошарашила новым видео

11:35

Лунный календарь на апрель 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

10:56

Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

10:55

Тайна исчезновения раскрыта: популярный блогер-сплетник мобилизовался

10:39

Как понять, что почва в саду "умирает": пять тревожных сигналовВидео

10:34

Кому молиться 26 марта о духовной поддержке: какой церковный праздник

10:08

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

10:06

Лишь снова стал отцом: российская атака унесла жизни военного и его дочери

09:41

После 25 марта все изменится: три знака зодиака, у которых жизнь резко наладится

09:27

Ормузский пролив открыт, но не для всех: в Иране сделали заявление

09:26

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 марта (обновляется)

09:15

Угождает диктатору: тощая Кабаева снова изменилась до неузнаваемости

08:57

Блэкаут на Черниговщине, 150 тысяч потребителей без света: что случилось

08:36

"Отдых" за границей и $500: как РФ вербует европейцев для диверсий - Politico

08:33

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Горит здание ФСБ, тонет корабль в порту: последствия массированной атаки дронов на РФ

06:54

РФ ударила по жилому дому: вспыхнул пожар, под завалами - человекФото

06:49

Станет ли Украина разменной монетой в сделке Трампа и Путина: анализ Небоженкомнение

05:51

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

05:17

Зачем вставлять лавровый лист в лимон: неожиданный, но действенный лайфхак

05:11

В это трудно поверить: чем в СССР мыли посуду без всякой химии

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

03:30

Что посадить в тени: шесть полевых цветов, которые растут без ухода

03:09

На чердаке дома нашли гнездо ос размером с монстра — как оно выгляделоВидео

02:45

Климат выходит из-под контроля: жара переписывает все исторические рекорды

02:16

Нашел замену Кэти: у Орландо Блума новый роман

01:56

"Могла быть первой попыткой": эксперт раскрыл стратегию ударов РФ и что ждать

01:46

Смерть Чака Норриса: что известно о наследстве покойного актера

01:12

"Любовница Цымбалюка" Светлицкая назвала своего мужчину номер один

00:53

Цены на бензин "взлетят" уже через несколько дней: неутешительный прогноз для водителей

00:31

Мика Ньютон сменила профессию: чем теперь занимается певица

00:02

Шторы на карнизах уходят в прошлое: новый тренд, покоряющий Европу

24 марта, вторник
23:58

Сюрприз от синоптиков: названы сроки изменения температуры в Киеве

23:47

36-летняя украинская ведущая впервые стала мамой - пол и имя ребенка

23:37

Баскова неожиданно "разоблачили" в поддержке ВСУ: "Помогал бить по России"

23:05

Перейдет ли Буяльский в "Полесье": журналист раскрыл планы капитана "Динамо"

22:34

Соглашение между Зеленским и Путиным о мире: Трамп сделал громкое заявление

22:16

Россия готовит новый формат атак по Украине - в чём опасность и какая особенность

22:11

Погода в Днепре готовит разворот: когда солнечное небо сменит пасмурная непогода

22:00

Ценовой удар перед Пасхой: украинцев ошеломили резким подорожанием продуктов

21:32

Найдено крупнейшее в мире месторождение золота — где будут добывать и сколько его тамВидео

21:24

Зачем Трамп торгуется с Лукашенко и причем здесь ЯО: анализ Тышкевичамнение

