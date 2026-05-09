"Перемалывание живой силы": СМИ раскрыли колоссальные потери РФ на войне

Виталий Кирсанов
9 мая 2026, 17:37
В оценку включили не только военных, чья смерть официально зарегистрирована через органы ЗАГС, но и тех, кого суды признали погибшими или пропавшими без вести.
СМИ раскрыли коллосальные потери РФ на войне / Коллаж: Главред, фото: ГУР Минобороны Украины, Генеральный штаб ВСУ/Facebook

  • Через ЗАГС зарегистрировали около 261 тысячи смертей
  • Ещё почти 90 тысяч человек были признаны погибшими или пропавшими через суд

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 352 тысяч военнослужащих погибшими. К такому выводу пришли издания "Медуза", "Медиазона" и российская служба "Би-би-си" на основе поименных списков погибших, данных Реестра наследственных дел и судебной статистики.

В оценку впервые включили не только военнослужащих, чья смерть официально зарегистрирована через органы ЗАГС, но и тех, кого суды признали погибшими или пропавшими без вести. По данным исследователей, через ЗАГС зарегистрировали около 261 тысячи смертей, ещё почти 90 тысяч человек были признаны погибшими или пропавшими через суд.

Авторы исследования отмечают, что пик потерь пришёлся на 2024-2025 годы на фоне роста интенсивности боевых действий. За этот период российские суды получили до 86 тысяч исков от воинских частей и родственников о признании военнослужащих погибшими или пропавшими без вести.

Также аналитики зафиксировали рост так называемых "поздних" регистраций смертей - случаев, когда между датой смерти и открытием наследственного дела проходили месяцы. К концу 2025 года таких дел насчитывалось более 52 тысяч.

В материале также говорится, что с декабря 2025 года по апрель 2026-го российская армия, по оценкам украинской стороны, потеряла около 156,7 тысячи убитыми и ранеными. Тогда как привлечь удалось примерно 148,4 тысячи военнослужащих.

Хотя эти цифры пока не имеют независимого документального подтверждения, тенденция к "перемалыванию" живой силы, о которой говорят в ВСУ, подтверждается и российскими открытыми данными. Например, количество наследственных дел на молодых мужчин 20-24 лет за отдельные недели 2025 года превышало довоенный уровень в десятки раз.

Исследователи подчёркивают, что оценка в 352 тысячи погибших является минимально подтверждённым показателем. Она не учитывает иностранных наёмников, а также часть пропавших без вести, по которым ещё не завершены судебные процедуры.

Анализ социального состава ликвидированных показал, что контракты сейчас в основном подписывают жители маленьких городов и сел, а не мегаполисов.

С начала вторжения подтверждена ликвидация 7143 офицеров, в том числе 494 подполковников, 164 полковников и 15 генералов, среди которых - генерал-майор МВД РФ Андрей Головацкий и генерал-майор СБУ Владимир Ляпкин, перешедший на сторону России.

77% всех потерь офицеров - это командиры младшего звена. Именно офицеры в звании от младшего лейтенанта до капитана отвечают за выполнение планов операций, разработанных высоким начальством.

Журналисты признали, что реальные потери РФ превышают приведенные ими данные, которые охватывают от 45% до 65% от настоящего числа погибших.

"Исходя из этих оценок, реальное число погибших среди россиян может составлять от 332 600 до 480 500 человек", - подытожили журналисты.

С начала 2026 года Россия понесла значительные убытки из-за ударов по нефтяному сектору и переработке, которые в Украине называют "дальнобойными санкциями". По оценкам, речь идёт как минимум о 7 млрд долларов потерь.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, эта сумма включает последствия прямых попаданий по объектам, вынужденные остановки работы предприятий и сбои в поставках продукции.

Напомним, Главред писал, что 5 мая в 18 регионах России объявляли ракетную и дронную опасность. Впервые об угрозе ракет предупреждали в 2000 км от границы с Украиной.

Впоследствии стало известно, что в ночь на 5 мая в городе Чебоксары Чувашской Республики РФ прогремели взрывы. По предприятию военно-промышленного комплекса нанесли удар украинские ракеты "Фламинго".

Ранее, в ночь на 4 мая, Россию атаковали дроны. Беспилотник попал в здание на улице Мосфильмовской на западе Москвы. Также дроны фиксировали в небе над Самарой.

Что такое "Медиазона"?

"Медиазона" – российское интернет-СМИ, основанное Петром Верзиловым и двумя членами российской панк-рок группы "Pussy Riot", Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой. Главный редактор – российский политический журналист Сергей Смирнов.

Основатели "Медиазоны" отметили, что кроме освещения российских судов, тюрем и т.п., интернет-СМИ было создано для заполнения полости, искусственно созданной Кремлем методом репрессий в отношении независимых медиа России.

"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

Украинские штурмовики прорвали оборону РФ: подробности дерзкой операции

Анастасия Волочкова потеряла дочь: что случилось

