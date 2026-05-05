Украинский "Фламинго" ударил по военному заводу в РФ: мощный пожар в Чебоксарах

В ночь на 5 мая в городе Чебоксары Чувашской республики РФ прогремели взрывы. По предприятию военно-промышленного комплекса ударили украинские ракеты "Фламинго". Утром во вторник над городом заметили дроны. Вероятно, это украинский дрон-камикадзе большой дальности "Лютый".
В Сети публикуют фото и видео "прилетов".
Telegram-канал Dnipro Osint Гарбуз утверждает, что по заводу АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах ударила ракета FP-5 "Фламинго".
Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, на котором видно, что момент попадания сопровождался мощным пожаром.
Момент прилета "Фламинго" по Чебоксарам
Внимание! На видео - ненормативная лексика:
Позже в Exilenova+ сообщили, что во время утренней атаки в Чебоксарах заметили как минимум четыре украинских дрона "Лютый". Отмечается, что БПЛП достигли цели.
В целом, в Чебоксарах все утро слышны взрывы, и есть "прилеты" в разных частях города.
Смотрите видео - Дроны "Лютый" атакуют Чебоксары:
После утренней атаки горит ВНИИР-Прогресс.
По данным Генштаба ВСУ, завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo модулей типа "Комета", которые применяются в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр" и модулях УМПК для авиабомб.
Отметим, "ВНИИР-Прогресс" несколько раз уже попадал под удары. Как писал Главред, 9 июня 2025 года беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие ВНИИР-Прогресс. Тогда завод временно приостановил работу.
В ночь на 5 июля 2025 года Силы беспилотных систем вместе с другими Силами обороны Украины также нанесли удар по объекту военно-промышленного комплекса России. Было поражено АО "ВНИИР-Прогресс" в Чувашской республике РФ.
26 ноября 2025 года снова дроны атаковали завод, производящий электронику для армии РФ в Чебоксарах. Там прозвучало не менее 5-7 взрывов. Аэропорт Чебоксар временно приостанавливал работу. Россияне утверждают, что обломки дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом. На верхних этажах начался пожар.
Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.
Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
