Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украинский "Фламинго" ударил по военному заводу в РФ: мощный пожар в Чебоксарах

Анна Ярославская
5 мая 2026, 10:14
Утром атака продолжилась: над городом заметили как минимум четыре дальнобойных дрона-камикадзе "Лютый". Сообщается, что беспилотники достигли целей.
Чебоксары атаковали ракеты и дроны
Чебоксары атаковали ракеты и дроны / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

  • В Чебоксарах прогремели мощные взрывы
  • По заводу "ВНИИР-Прогресс" ударили украинские ракеты FP-5 "Фламинго"
  • В Сети появились видео "прилетов"

В ночь на 5 мая в городе Чебоксары Чувашской республики РФ прогремели взрывы. По предприятию военно-промышленного комплекса ударили украинские ракеты "Фламинго". Утром во вторник над городом заметили дроны. Вероятно, это украинский дрон-камикадзе большой дальности "Лютый".

В Сети публикуют фото и видео "прилетов".

видео дня

Telegram-канал Dnipro Osint Гарбуз утверждает, что по заводу АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах ударила ракета FP-5 "Фламинго".

Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, на котором видно, что момент попадания сопровождался мощным пожаром.

Смотрите видео - Момент прилета "Фламинго" по Чебоксарам:

Внимание! На видео - ненормативная лексика:

Скриншот

Позже в Exilenova+ сообщили, что во время утренней атаки в Чебоксарах заметили как минимум четыре украинских дрона "Лютый". Отмечается, что БПЛП достигли цели.

Дрон
Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

В целом, в Чебоксарах все утро слышны взрывы, и есть "прилеты" в разных частях города.

Смотрите видео - Дроны "Лютый" атакуют Чебоксары:

Скриншот

После утренней атаки горит ВНИИР-Прогресс.

Над Чебоксарами дым после
Над Чебоксарами дым после "прилета" / Фото: Exilenova+
Последствия атаки на Чебоксары
Последствия атаки на Чебоксары / Фото: Exilenova+

По данным Генштаба ВСУ, завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo модулей типа "Комета", которые применяются в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр" и модулях УМПК для авиабомб.

Отметим, "ВНИИР-Прогресс" несколько раз уже попадал под удары. Как писал Главред, 9 июня 2025 года беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие ВНИИР-Прогресс. Тогда завод временно приостановил работу.

В ночь на 5 июля 2025 года Силы беспилотных систем вместе с другими Силами обороны Украины также нанесли удар по объекту военно-промышленного комплекса России. Было поражено АО "ВНИИР-Прогресс" в Чувашской республике РФ.

26 ноября 2025 года снова дроны атаковали завод, производящий электронику для армии РФ в Чебоксарах. Там прозвучало не менее 5-7 взрывов. Аэропорт Чебоксар временно приостанавливал работу. Россияне утверждают, что обломки дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом. На верхних этажах начался пожар.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война России и Украины ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинский "Фламинго" ударил по военному заводу в РФ: мощный пожар в Чебоксарах

Украинский "Фламинго" ударил по военному заводу в РФ: мощный пожар в Чебоксарах

10:14Война
Действительно ли оккупанты достигли окраин Константиновки: в ISW раскрыли ситуацию

Действительно ли оккупанты достигли окраин Константиновки: в ISW раскрыли ситуацию

09:56Фронт
Коварный ракетный удар РФ просто по спасателям: есть погибшие и много раненых

Коварный ракетный удар РФ просто по спасателям: есть погибшие и много раненых

09:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"

Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

Китайский гороскоп на завтра, 5 мая: Козлам - преодоление, Петухам - передышка

Китайский гороскоп на завтра, 5 мая: Козлам - преодоление, Петухам - передышка

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

Последние новости

10:46

Как правильно одевать малыша при температуре +20 градусов - универсальный лайфхак

10:40

Большинство ошибается: в какой воде варить картошку - в холодной или горячей

10:14

Украинский "Фламинго" ударил по военному заводу в РФ: мощный пожар в Чебоксарах

10:01

"Попрощался навсегда": Потап оставил последнее послание Насте Каменских

09:56

Действительно ли оккупанты достигли окраин Константиновки: в ISW раскрыли ситуацию

Между США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — ВласюкМежду США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — Власюк
09:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 мая (обновляется)

09:24

Одессу накроет летнее тепло: синоптики рассказали, когда ждать до +25°

09:20

Коварный ракетный удар РФ просто по спасателям: есть погибшие и много раненыхФото

08:56

5 мая все изменится: три знака зодиака наконец увидят свет в будущем

Реклама
08:29

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:26

5 погибших и более 30 раненых: РФ ударила баллистикой и дронами по Полтавщине

08:22

РФ атаковала Днепр и область ракетами, дронами и авиабомбами: есть разрушения и раненыеФото

07:57

РФ цинично атаковала Киев и область: есть разрушения и раненые - все подробностиФото

07:52

Путин боится покушения: Невзлин оценил перспективы такого сценариямнение

07:18

Взрывы гремели по всей России: под ударом - завод для "Шахедов" и крупнейший НПЗ

05:55

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

05:11

Настоящие деликатесы времен СССР: что ели советские люди только по праздникам

04:41

Жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше - кто схватит удачу за хвост

04:00

Тест на IQ: нужно найти 4 отличия на картинке мальчика на велосипеде за 12 с

03:32

Как навсегда избавиться от травы между плитками: советы для чистого двораВидео

Реклама
03:09

Почему кошка ест целлофановые пакеты и пластик: сигнал, который нельзя игнорироватьВидео

02:04

"Вероятность очень высока": РФ готовит массированный удар, названы новые цели врага

04 мая, понедельник
23:51

Отнюдь не капсулы: эксперт объяснила, чем лучше стирать на коротких циклахВидео

23:43

Стрельба возле Белого дома: Секретная служба США оцепила район, что известно

23:24

Тепло принесет новую опасность: синоптики предупредили, что ждет Черкасскую область

23:02

Не придется выкорчевывать: как легко убрать пень с участка всего за 1 день

22:24

Весна набирает обороты: к каким цифрам прыгнет температура в Днепре и области

22:03

До наступления +35 °C: как подготовить и почистить кондиционер перед сезоном

21:54

Ошибка с пергаментной бумагой, которую допускает большинство: что делать запрещено

21:51

Украина объявила о начале бессрочного перемирия в войне — подробности решения

21:23

Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунтВидео

21:14

Кошельки пополнятся: три знака зодиака, которым в мае повезет с деньгами

21:01

Вьюнок исчезнет раз и навсегда: как правильно избавиться от сорнякаВидео

20:33

В РФ объявили о перемирии в войне и пригрозили ударами по центру Киева - детали

20:25

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

20:22

"С нами никто не связывался": Зеленский резко отреагировал на заявления РФ о перемирии

20:12

Рассада "сгорит" за ночь: какая распространенная ошибка уничтожает помидорыВидео

20:05

Новый подход к мобилизации: в Минобороны рассказали, что кардинально изменится

20:01

Сделан гигантский шаг к миру по линии фронта: Кох назвал причинумнение

19:44

Фицо отказался участвовать в параде на Красной площади 9 мая — что произошло

Реклама
19:28

Говорить "можевельник" неправильно: как следует называть это растение на украинском

19:23

"Люди-воздуха": как жители одного из городов Украины массово становились богачамиВидео

19:16

Боится своих: разведка раскрыла фигуру, от которой Путин ждет предательства

19:05

Хитрые хозяйки всегда кладут ложку на подоконник: зачем так делать

19:03

Выражение "на корточках" употребляют неправильно — как сказать по-украинскиВидео

19:03

Собака после домашней стрижки изменилась до неузнаваемости: что с ней случилось

18:40

В Украине меняют правила выхода на пенсию: что изменится

18:37

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

18:20

Больше, чем просто наследница: на что тратила миллионы самая богатая дочь Роксоланы

18:19

Переговоры Фицо с Зеленским: какое громкое заявление сделал словацкий премьер после встречи

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости Житомира
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять