РФ атаковала Днепр и область ракетами, дронами и авиабомбами: есть разрушения и раненые

Силы ПВО сбили 26 дронов. Два человека пострадали.

Атака на Днепр: что известно о последствиях

Кратко:

Россия массированно атаковала Днепр и область

В Днепре повреждены три частных дома и объект критической инфраструктуры

В результате атаки ранены два человека

Над областью силы ПВО уничтожили 26 российских дронов

В ночь на 5 мая российская оккупационная армия атаковала Днепр и область. Вспыхнули пожары, есть разрушения. Детали раскрыл глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, в Днепре из-за вражеской атаки изуродованы три частных дома. Поврежден объект критической инфраструктуры.

62-летний мужчина получил ранения из-за вражеской атаки на Днепр. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Пожары в частном секторе спасатели потушили. Кроме жилой застройки повреждены авто", - сообщил Ганжа.

Подразделения ПВК "Восток" уничтожили ночью в небе над областью 26 вражеских БПЛА.

Утром глава ОВА уточнил, что два человека получили ранения. По его словам, враг более 20 раз атаковал пять районов области ракетой, авиабомбой, артиллерией и беспилотниками.

Кроме жилой застройки есть повреждения на территории предприятия.

В Днепровском районе противник нанес удар по Слобожанской общине. Пожар спасатели потушили. Поврежден объект инфраструктуры.

В Самаровском районе под атакой находилась Перещепинская община. Повреждены агропредприятие, заправка, инфраструктура, частные дома.

На Никопольщине оккупанты били по райцентру, Марганецкой, Красногригоревской, Томаковской и Мировской общинам. Поврежден лицей, автомобили и частный дом. Ранений получил один человек.

На Синельниковщине повреждено здание храма.

В Кривом Роге из-за утренней атаки повреждена инфраструктура.

РФ готовит массированную атаку - что известно

Как писал Главред, военный эксперт Олег Жданов считает, что в ближайшее время атаки страны-агрессора России по Украине могут усилиться. Под ударами, вероятно, окажутся стратегические города.

Жданов считает, что среди потенциальных направлений следующей массированной атаки может оказаться Запорожье.

"Может быть Запорожье, потому что они (россияне, — ред.) очень сильно стремятся прорвать наше Гуляйпольское направление и выйти на Запорожье", — отметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что интенсивность ударов по Киеву сейчас несколько уменьшилась.

"По Киеву они немного успокоились, потому что на сегодняшний день мы знаем, какие были разрушения в столице, мы знаем, что будет огромная проблема следующей зимой. И они же это тоже знают, у них тоже разведка работает", — сказал Жданов.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Киев и область ударными беспилотниками. В результате обстрела зафиксированы разрушения в Вышгородском и Броварском районах Киевской области.

4 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской области. "Прилет" был зафиксирован в городе Мерефа.

Вечером 3 мая страна-агрессор Россия нанесла удар по Запорожью, в результате чего возник пожар и есть пострадавшие.

В ночь на 1 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу. Повреждены два многоэтажных жилых дома. На местах попаданий разрушены квартиры, возникли пожары. Пострадали два человека, им предоставляется вся необходимая помощь.

Утром 1 мая российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Есть попадания в нескольких районах города. Под ударами оказались сразу несколько районов города. В результате массированной атаки есть пострадавшие.

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

