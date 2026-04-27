Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Какие города станут целью новой массированной атаки: эксперт раскрыл планы РФ

Мария Николишин
27 апреля 2026, 22:20
Эксперт подчеркнул, что массированные атаки РФ на крупные города преследуют не военную, а психологическую цель.
Какие города станут целью новой массированной атаки: эксперт раскрыл планы РФ
Каким будет следующий массированный удар РФ / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • Удары РФ по Украине будут становиться все более жестокими
  • Для атак Россия выбирает ключевые города, имеющие стратегическое значение
  • Россия способна осуществлять несколько массированных атак ежемесячно

В ближайшее время атаки страны-агрессора России по Украине могут усилиться. Под ударами, вероятно, окажутся стратегические города. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

"На сегодняшний день, я думаю, что обстрелы будут становиться все более жестокими, потому что Российская Федерация понемногу начинает выдыхаться. И они понимают, что долго так не протянут. Поэтому, по их мнению, давить нужно гораздо сильнее", — рассказал он.

По его словам, массированные атаки России по крупным городам Украины преследуют не военную, а психологическую цель — давление на население.

Он добавил, что Россия выбирает ключевые украинские города, имеющие стратегическое значение.

"Они выбирают такие ключевые города, которые являются опорными пунктами. Днепр — это же наш тыловой хаб, Одесса — это ворота нашей страны, торговые ворота", — подчеркнул эксперт.

Жданов считает, что среди потенциальных направлений следующей массированной атаки есть Запорожье.

"Может быть Запорожье, потому что они (россияне, — ред.) очень сильно стремятся прорвать наше Гуляйпольское направление и выйти на Запорожье", — отметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что интенсивность ударов по Киеву сейчас несколько уменьшилась.

"По Киеву они немного успокоились, потому что на сегодняшний день мы знаем, какие были разрушения в столице, мы знаем, что будет огромная проблема следующей зимой. И они же это тоже знают, у них тоже разведка работает", — говорит Жданов.

Кроме того, по его мнению, Россия способна осуществлять несколько массированных атак ежемесячно.

"Судя по ракетам, я думаю, что не более двух, максимум трех раз в месяц. Если брать по "шахедным" налетам, то здесь, я думаю, что четыре раза в месяц они могут организовать. Где-то примерно три-четыре массированных обстрела в месяц", — подытожил эксперт.

Какие города станут целью новой массированной атаки: эксперт раскрыл планы РФ
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 27 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала дронами населенные пункты Сумской области. В результате были повреждены дома и инфраструктура.

Ночь на 27 апреля в Одессе также была очень тяжелой. Российская оккупационная армия осуществила массированную атаку на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру города. За медицинской помощью обратились 10 человек, в том числе двое детей.

Ночью 25 апреля войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Днепру. Враг атаковал город ударными беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами. По меньшей мере пять человек погибли.

Читайте также:

О личности: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
22:52Фронт
Какие города станут целью новой массированной атаки: эксперт раскрыл планы РФ

Какие города станут целью новой массированной атаки: эксперт раскрыл планы РФ

22:20Украина
21:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять