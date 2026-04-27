Какие города станут целью новой массированной атаки: эксперт раскрыл планы РФ

Главное из заявления эксперта:
- Удары РФ по Украине будут становиться все более жестокими
- Для атак Россия выбирает ключевые города, имеющие стратегическое значение
- Россия способна осуществлять несколько массированных атак ежемесячно
В ближайшее время атаки страны-агрессора России по Украине могут усилиться. Под ударами, вероятно, окажутся стратегические города. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.
"На сегодняшний день, я думаю, что обстрелы будут становиться все более жестокими, потому что Российская Федерация понемногу начинает выдыхаться. И они понимают, что долго так не протянут. Поэтому, по их мнению, давить нужно гораздо сильнее", — рассказал он.
По его словам, массированные атаки России по крупным городам Украины преследуют не военную, а психологическую цель — давление на население.
Он добавил, что Россия выбирает ключевые украинские города, имеющие стратегическое значение.
"Они выбирают такие ключевые города, которые являются опорными пунктами. Днепр — это же наш тыловой хаб, Одесса — это ворота нашей страны, торговые ворота", — подчеркнул эксперт.
Жданов считает, что среди потенциальных направлений следующей массированной атаки есть Запорожье.
"Может быть Запорожье, потому что они (россияне, — ред.) очень сильно стремятся прорвать наше Гуляйпольское направление и выйти на Запорожье", — отметил он.
В то же время эксперт подчеркнул, что интенсивность ударов по Киеву сейчас несколько уменьшилась.
"По Киеву они немного успокоились, потому что на сегодняшний день мы знаем, какие были разрушения в столице, мы знаем, что будет огромная проблема следующей зимой. И они же это тоже знают, у них тоже разведка работает", — говорит Жданов.
Кроме того, по его мнению, Россия способна осуществлять несколько массированных атак ежемесячно.
"Судя по ракетам, я думаю, что не более двух, максимум трех раз в месяц. Если брать по "шахедным" налетам, то здесь, я думаю, что четыре раза в месяц они могут организовать. Где-то примерно три-четыре массированных обстрела в месяц", — подытожил эксперт.
Удары РФ по Украине — последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 27 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала дронами населенные пункты Сумской области. В результате были повреждены дома и инфраструктура.
Ночь на 27 апреля в Одессе также была очень тяжелой. Российская оккупационная армия осуществила массированную атаку на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру города. За медицинской помощью обратились 10 человек, в том числе двое детей.
Ночью 25 апреля войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Днепру. Враг атаковал город ударными беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами. По меньшей мере пять человек погибли.
О личности: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
