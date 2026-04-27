Массированная атака РФ по Сумщине: есть разрушения, люди остались без света

Анна Ярославская
27 апреля 2026, 06:51
В регионе повреждены жилые дома и важные объекты.
Ночная атака РФ на Сумщину: что известно о последствиях ударов

  • Громады Сумской области попали под удар российских дронов
  • Объекты инфраструктуры и жилые дома получили повреждения
  • Часть потребителей осталась без электроснабжения

Поздно вечером 27 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала дронами общины Сумской области. В результате были повреждены дома и инфраструктура. Детали сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

По его словам, в Роменской громаде из-за ударов РФ повреждены объекты транспортной инфраструктуры и прилегающей застройки.

"Люди вовремя спустились в укрытие. Обошлось без раненых. У 55-летней женщины - острая реакция на стресс. Медики оказали необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Также в результате атаки РФ зафиксированы повреждения в жилом секторе, а еще часть потребителей обесточена в результате обстрелов.

Григоров сообщил, что восстановительные работы начнутся после того, как позволит ситуация с безопасностью.

Также под удар попала Сумская громада, где в результате атак зафиксированы повреждения в жилом секторе и пострадали объекты критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без раненых.

Воздушные удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, ночью 27 апреля Одесса и область подверглись массированной атаке ударных беспилотников со стороны российских оккупационных войск. В городе прогремела серия взрывов, фиксируются разрушения и пострадавшие.

Утром 26 апреля российские войска атаковали Чернигов ударными БПЛА. В результате атаки в жилых районах города вспыхнули пожары, а один из дронов взорвался возле многоэтажного дома.

В ночь на 25 апреля российские войска осуществили масштабную комбинированную атаку на Днепр, применив ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Ночью 24 апреля российские войска атаковали ударными беспилотниками балкер в Черном море. Судно шло в один из портов Большой Одессы.

Армия РФ также ударила по жилым кварталам Одессы. Есть "прилеты" в несколько жилых домов и пострадавшие. Два человека погибли.

Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

