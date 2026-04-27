Массированная атака РФ по Сумщине: есть разрушения, люди остались без света

Кратко:
- Громады Сумской области попали под удар российских дронов
- Объекты инфраструктуры и жилые дома получили повреждения
- Часть потребителей осталась без электроснабжения
Поздно вечером 27 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала дронами общины Сумской области. В результате были повреждены дома и инфраструктура. Детали сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.
По его словам, в Роменской громаде из-за ударов РФ повреждены объекты транспортной инфраструктуры и прилегающей застройки.
"Люди вовремя спустились в укрытие. Обошлось без раненых. У 55-летней женщины - острая реакция на стресс. Медики оказали необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Также в результате атаки РФ зафиксированы повреждения в жилом секторе, а еще часть потребителей обесточена в результате обстрелов.
Григоров сообщил, что восстановительные работы начнутся после того, как позволит ситуация с безопасностью.
Также под удар попала Сумская громада, где в результате атак зафиксированы повреждения в жилом секторе и пострадали объекты критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без раненых.
Как писал Главред, ночью 27 апреля Одесса и область подверглись массированной атаке ударных беспилотников со стороны российских оккупационных войск. В городе прогремела серия взрывов, фиксируются разрушения и пострадавшие.
Утром 26 апреля российские войска атаковали Чернигов ударными БПЛА. В результате атаки в жилых районах города вспыхнули пожары, а один из дронов взорвался возле многоэтажного дома.
В ночь на 25 апреля российские войска осуществили масштабную комбинированную атаку на Днепр, применив ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Ночью 24 апреля российские войска атаковали ударными беспилотниками балкер в Черном море. Судно шло в один из портов Большой Одессы.
Армия РФ также ударила по жилым кварталам Одессы. Есть "прилеты" в несколько жилых домов и пострадавшие. Два человека погибли.
Другие новости:
- Кремль сделал заявление о переговорах с Зеленским: в СНБО назвали цель Путина
- "Минус" три корабля, МиГ-31 и ПВО: бойцы СБУ провели операцию в Крыму
- Переговоры или борьба: Залужный назвал пять сценариев завершения войны
О персоне: Олег Григоров
Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
