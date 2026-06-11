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Сейф вынесли, но убежать не успели: в Днепре перехватили злоумышленников, детали

Руслан Иваненко
11 июня 2026, 22:02
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Полиция задержала подозреваемых при попытке бегства с похищенным имуществом в городе.
Сейф, кража, Днепр
Проверяют возможную причастность к другим преступлениям / Коллаж: Главред, фото: t.me/gunpvdp

Кратко:

  • В Днепре задержали двух мужчин за кражу
  • Вынесли сейф с деньгами и колонку из дома

В Днепре правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в краже из частного дома. Злоумышленники вынесли сейф с деньгами и музыкальную колонку, однако далеко убежать им не удалось.

Как сообщили в полиции Днепропетровской области, инцидент произошел 10 июня. Двое мужчин в возрасте 36 и 37 лет заранее выбрали частный дом, дождались отсутствия владельцев и проникли внутрь, отжав окно.

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После проникновения они вынесли тяжелый металлический сейф с деньгами, а также забрали музыкальную колонку. Похищенное имущество злоумышленники погрузили в автомобиль и попытались скрыться с места преступления.

Впрочем, оперативники криминальной полиции вместе со следователями оперативно установили маршрут их передвижения. Автомобиль с подозреваемыми перехватили на улице Набережная Заводская в Днепре, где их и задержали вместе с похищенным имуществом.

Злоумышленников поместили в изолятор временного содержания. Под процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям в городе.

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Как писал Главред, вечером 5 июня возле одного из домов устроили драку. На место происшествия прибыли правоохранители. Когда наряд патрульной полиции прибыл и попытался задержать участников конфликта, один из них бросил гранату в сторону правоохранителя.

Укрзализныця вводит новые сезонные рейсы из Днепра в рамках обновленного летнего графика движения пассажирских поездов. Уже с 28 июня пассажиры смогут воспользоваться новыми рейсами в Закарпатье и на черноморское побережье

Напомним, что жителей правобережной части Днепра и Новоалександровской территориальной общины предупредили о временном прекращении подачи воды из-за проведения ремонтных работ на магистральном водопроводе.

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Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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