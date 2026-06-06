Взрыв в Днепре: мужчина подорвался на гранате, пострадали полицейские

Патрульные пытались задержать участников драки, когда раздался взрыв.

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В Днепре пострадали полицейские в результате взрыва гранаты / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция

Что известно:

В Днепре прогремел взрыв

Мужчина подорвался на гранате

В результате взрыва пострадали полицейские

В Днепре прогремел взрыв, в результате которого пострадали полицейские. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Вечером 5 июня возле одного из домов устроили драку. На место происшествия прибыли правоохранители. Когда наряд патрульной полиции прибыл и пытался задержать участников конфликта, один из них бросил гранату в сторону правоохранителя.

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В результате взрыва злоумышленник погиб на месте. Четверо правоохранителей получили ранения. Они находятся в состоянии различной степени тяжести.

"Раненые полицейские госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и собирают доказательную базу", — говорится в сообщении.

Может ли в Украине происходить больше терактов — мнение эксперта

По словам военного эксперта Ивана Ступака, в Украине сохраняется риск увеличения количества терактов из-за действий российских спецслужб. Он отмечает, что РФ может передавать оружие, обустраивать тайники и готовить диверсии, в частности направленные против отдельных украинских чиновников и публичных лиц.

По словам эксперта, украинские военные и спецслужбы отслеживают подобные угрозы, поскольку речь идет о целенаправленных атаках. Также фиксируются случаи закладки взрывных устройств в общественных местах, в частности вблизи торговых центров.

Теракты в Украине — новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины и Национальная полиция сорвали подготовку серии терактов в Кировоградской и Одесской областях. По данным следствия, организация могла координироваться российскими спецслужбами. Правоохранители установили, что к подготовке были привлечены двое школьников, которых, вероятно, завербовали через TikTok и Telegram с использованием манипуляций и шантажа.

Также 14 апреля в Броварах произошел взрыв в частном секторе, который квалифицировали как теракт. В результате инцидента ранения получил мужчина, подозреваемые по делу уже задержаны.

Кроме того, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт. По предварительным данным, конфликт мог носить бытовой характер и возник из-за длительных личных споров между соседями.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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