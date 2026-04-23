Не только "российский след": бывший сотрудник СБУ назвал причину терактов

Ступак пояснил, что в случаях терактов без внешнего вмешательства причины часто кроются в психологическом истощении общества и личных кризисах.

https://glavred.info/ukraine/ne-tolko-rossiyskiy-sled-byvshiy-sotrudnik-sbu-nazval-prichinu-teraktov-10759127.html Ссылка скопирована

Бывший сотрудник СБУ назвал психологические причины терактов

Причинами терактов, подобных тому, что произошел в Киеве 18 апреля, могут быть усталость общества, физическое и психоэмоциональное напряжение. Конечно, если речь идет о случаях без российского следа. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак

Ступак подчеркнул, что в случаях, когда отсутствует российский след, причины обычно связаны с личными обстоятельствами — семейными проблемами, трудностями в личной жизни, финансовыми затруднениями или переживанием утраты, в частности гибели близких на фронте.

видео дня

По его словам, человек может не выдержать такой психологической нагрузки, что приводит к эмоциональному срыву, и подобные ситуации, к сожалению, случаются.

Именно поэтому, подчеркивает он, важно уделять внимание родным и близким, отслеживать изменения в их состоянии и настроении, особенно если у них есть доступ к оружию, даже на законных основаниях.

"Это сложный процесс. Даже в США до сих пор не могут полностью справиться с этой проблемой — подобные инциденты там регулярно происходят", — резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Киеве правоохранители ликвидировали мужчину, открывшего огонь по гражданским лицам. Погибшим оказался 58-летний уроженец Москвы. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По данным Национальной полиции, нападавший, убивший семерых человек в Голосеевском районе столицы, называл себя "генералом российской армии". Вероятно, у него были психические проблемы, хотя он владел оружием на законных основаниях, сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

Среди версий трагедии правоохранители рассматривают бытовой конфликт, который мог спровоцировать нападение. Окончательные выводы обещают сделать после завершения всех необходимых экспертиз.

Другие новости:

О личности: Иван Ступак Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред