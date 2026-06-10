Больше, чем слова: какие странные ритуалы влюбленных укрепляют отношения на годы

Исследователи выделили основные типы повседневных и праздничных привычек, которые укрепляют отношения между партнерами.

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Какие необычные ритуалы помогают парам сохранять эмоциональную близость на протяжении многих лет / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Какие ритуалы есть у счастливых пар

Почему шутки и традиции важны

Как привычки влияют на отношения

Американский психолог Марк Треверс обратил внимание на необычные ритуалы, которые формируются у пар, действительно испытывающих глубокую эмоциональную близость.

Главред решил разобраться, какие именно типы таких ритуалов помогают парам сохранять эмоциональную близость на протяжении многих лет и почему они играют важную роль в отношениях.

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Как отмечает эксперт в своей статье для Forbes, каждые отношения уникальны, поэтому исследователи все чаще анализируют индивидуальные привычки и "маленькие ритуалы", которые партнеры создают только для себя.

В материале также упоминается исследование 1997 года ученых Кэрол Брюсс и Джуди Пирсон, на которое ссылается психолог.

Ритуалы "любимых вещей"

По словам Треверса, к самым распространенным относятся так называемые ритуалы "любимых вещей" — это общие места, блюда, подарки или повторяющиеся действия, к которым партнеры регулярно возвращаются.

Психологи объясняют, что именно такие привычки формируют ощущение понимания и заботы, когда человек чувствует, что его партнер замечает важные для него детали.

"Личные" ритуалы

Отдельную категорию составляют "личные" ритуалы пары. Речь идет об уникальных словах, шутках, жестах или фразах, смысл которых понятен только им двоим. Это могут быть забавные прозвища, придуманные сигналы или цитаты из фильмов.

Для окружающих они могут выглядеть странно, однако для самой пары становятся элементом собственного "языка" близости.

Игровые ритуалы

Не менее важны игровые ритуалы, когда партнеры позволяют себе шутить, дурачиться и вместе заниматься чем-то легким и даже бессмысленным. По мнению исследователей, именно такая легкость помогает поддерживать эмоциональную связь и снимать напряжение в отношениях.

Ритуалы празднования

Еще одна группа — ритуалы празднования. Они охватывают годовщины, важные даты, совместные достижения и традиции, которые пара формирует на протяжении жизни. Такие моменты помогают не воспринимать любовь как нечто обыденное, а также напоминают, какой путь партнеры прошли вместе.

Как построить здоровые отношения — смотрите в видео.

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Об источнике: Forbes Forbes — американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель авторов", в которой широкая сеть "авторов" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

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