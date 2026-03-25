Что на самом деле означают скрещенные руки: не всегда это признак недоверия

Инна Ковенько
25 марта 2026, 14:20
Движения рук, положение тела и выражение лица создают целостную картину, которая помогает понять человека без слов.
Что на самом деле означают скрещенные руки: не всегда это признак недоверия
Язык тела — что на самом деле означает, когда человек скрещивает руки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что означает жест скрещенных рук
  • Как читать язык тела собеседника

Скрещенные руки — один из самых распространенных жестов в повседневном общении. Многие привыкли считать его признаком закрытости, недоверия или даже внутреннего сопротивления. В исследованиях невербальной коммуникации это движение часто называют "закрытой позой", ведь верхняя часть тела как бы создает "защитный щит".

Однако психологи отмечают, что значение этого жеста гораздо шире, и оно зависит от многих факторов, пишет Noklapja.

Почему мы скрещиваем руки

Есть несколько распространенных причин, по которым человек может скрестить руки на груди. Это может быть защитная реакция во время неприятного разговора, проявление неуверенности или нервозности, внутреннее сопротивление услышанному. В то же время скрещенные руки могут выполнять функцию самоуспокоения — помогать человеку восстановить внутренний баланс. Иногда этот жест вообще не имеет психологического подтекста: человек просто испытывает дискомфорт или ему холодно.

Психологи советуют не делать поспешных выводов, а внимательно присмотреться к ситуации. Важно учитывать температуру в помещении, наличие удобного места для рук, выражение лица собеседника и момент, когда именно он скрестил руки.

Если это произошло в критической точке разговора, жест может свидетельствовать о защите или несогласии. Если же человек делает это в нейтральной ситуации, вероятно, он просто ищет комфорт.

Значение скрещенных рук становится понятнее в сочетании с другими невербальными признаками. Например, если плечи сгорблены, а лицо напряжено, это может свидетельствовать о холодности или дискомфорте. Если же выражение лица открытое, а собеседник кивает в ответ, то сложенные руки скорее означают сосредоточенность. Когда руки крепко сцеплены, а взгляд отведен, это может быть сигналом внутреннего сопротивления или установления границ.

Эксперты подчеркивают: стоит смотреть на все тело, а не вырывать отдельную позу из контекста. Невербальные сигналы работают в комплексе, и только так можно понять истинное состояние человека.

Смотрите видео о том, как понять, о чем думает человек по его языку тела:

@dashenka.tut Дайте знать, если мне продолжать снимать полезные видео о языке человеческого тела ❤️ #украинскийтикток#психологиятела#психология♬ оригинальный звук - Дарья Панченко

Об источнике: Noklapja

Noklapja — это венгерский еженедельный женский журнал, который выходит с 1958 года и является одним из старейших и самых популярных изданий страны. Он ориентирован на широкую аудиторию, уделяя особое внимание темам семьи, воспитания детей, психологии, культуры, моды и быта, а также регулярно публикует интервью с известными людьми и материалы об общественных тенденциях.

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

Владельцев разрушенного жилья освободили от оплаты коммуналки: принят закон

Прилетел с территории РФ: дрон ударил по электростанции в Эстонии, что известно

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

Из-за страха потерять: Пугачева и Галкин приняли срочное решение

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

Владельцев разрушенного жилья освободили от оплаты коммуналки: принят закон

Прилетел с территории РФ: дрон ударил по электростанции в Эстонии, что известно

Что на самом деле означают скрещенные руки: не всегда это признак недоверия

