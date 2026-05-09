Путин не против переговоров и ждет звонка от Зеленского — что ответили в ОП

В Офисе Президента отреагировали на предложение о переговорах в РФ.

Путин хочет видеть Зеленского в Москве

Кратко:

Посланий от Украины через Роберта Фицо, по заявлениям Кремля, не было

Зеленский может приехать в Москву для переговоров с Путиным

От украинского президента ожидают личного звонка

Лидер РФ Владимир Путин якобы не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время от украинского лидера ожидают звонка и появления в Москве. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, которого цитируют российские СМИ.

В Москве недовольны тем, что сигналы из Киева поступают через посредников, а не напрямую.

"Это старые сигналы, которые передавались через многих людей, в том числе и через Трампа. Пусть звонит, а то он что-то там передает, а потом все висит в воздухе. Наш президент много раз отвечал, что если он (Зеленский — ред.) хочет — пусть звонит в Москву, мы готовы принять, провести переговоры", — сказал Ушаков.

В то же время он уточнил, что никаких "особых посланий" от Украины через премьера Словакии Роберта Фицо к Путину не поступало. По словам Ушакова, Фицо лишь кратко проинформировал Кремль о своей беседе с украинским президентом.

"Могу сказать, что украинская тема обсуждалась среди многих других вопросов. В ходе этого обсуждения премьер-министр проинформировал нашего президента и нашу делегацию о том, что на днях он действительно встречался с Зеленским. Зеленский высказал ему свои оценки ситуации… Фицо просто достаточно подробно проинформировал о том, о чем он говорил с Зеленским", – добавил помощник Путина.

Какова позиция Киева

Советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером где угодно, кроме Москвы.

"Москва – это столица государства-агрессора. Такой формат переговоров невозможен", – подчеркнул он в эфире " Мы-Украина".

Когда могут начаться мирные переговоры – мнение эксперта

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире "Эспрессо" рассказал, что Украина через международные каналы продолжает искать возможности для переговоров с Россией и расширяет дипломатические контакты с участием посредников. По его словам, именно Силы обороны Украины формируют новый баланс сил, который влияет на возможность потенциальных переговоров с РФ.

Чаленко отметил, что в случае отсутствия реального прогресса в ближайшее время, Украине придется ждать следующего "окна возможностей" уже после завершения весенне-летней наступательной кампании России.

Он предположил, что новые дипломатические шансы могут появиться осенью, когда активизируется международная политика, в частности из-за возможного участия Дональда Трампа в предвыборных процессах в США. Если же и этот период не принесет результата, ситуация может осложниться к зиме, а переговорный процесс потенциально сместится на следующий год.

Парад в Москве — новости по теме

Как сообщал Главред, в Москве состоялся парад к 9 мая, во время которого с речью выступил Владимир Путин. В этом году мероприятие длилось около 45 минут и стало самым коротким за последние годы. Перед началом парада в центре российской столицы временно отключили мобильный интернет, а само мероприятие впервые с 2007 года прошло без демонстрации большого количества военной техники.

Накануне Украина официально одобрила проведение парада на Красной площади в Москве 9 мая. Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо российский диктатор Владимир Путин прокомментировал проведение парада 9 мая в Москве, который в этом году прошел без военной техники. По его словам, мероприятие прошло "спокойно и достойно", без "чрезмерной милитаризации", что, вероятно, связано с рисками для безопасности на фоне войны против Украины и атак беспилотников.

О личности: Юрий Ушаков Юрий Ушаков — российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова — внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

