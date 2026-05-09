Победительница Евровидения отказалась спеть в юбилейном шоу: что случилось

Турецкая певица не захотела выступить на юбилейном Евровидении.

Турецкая певица отказалась выступать на Евровидении



Какая причина такого решения

Что заявила певица

Турецкая певица Сертаб Эренер, исполнившая песню "Everyway That I Can", которая принесла Турции первое место на конкурсе Евровидение 2003 года, отказалась от предложения выступить на финале Евровидения в Вене в этом году.

Сертаб Эренер, завоевавшая для Турции титул победительницы, сделала заявление в своем аккаунте в социальных сетях перед концертом в Стамбуле. Об этом пишет турецкое издание Т24.

Эренер объявила, что получила предложение выступить на финале Евровидения в Вене, Австрия, в этом году.

В опубликованном ею видео певица заявила, что не хочет участвовать в мероприятии из-за глобальных политических событий. Эренер также упомянула, что у нее был запланирован концерт на ту же дату, и поэтому она отклонила предложение.

Когда смотреть Евровидение 2026

Первый полуфинал песенного конкурса состоится во вторник, 12 мая. Второй полуфинал – в четверг, 14 мая, а гранд-финал "Евровидения-2026" запланирован на субботу, 16 мая.

Предварительно все прямые эфиры будут начинаться в 22:00 по киевскому времени, или в 21:00 по центральноевропейскому времени.

