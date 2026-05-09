Победительница Евровидения отказалась спеть в юбилейном шоу: что случилось

Кратко:
- Какая причина такого решения
- Что заявила певица
Турецкая певица Сертаб Эренер, исполнившая песню "Everyway That I Can", которая принесла Турции первое место на конкурсе Евровидение 2003 года, отказалась от предложения выступить на финале Евровидения в Вене в этом году.
Сертаб Эренер, завоевавшая для Турции титул победительницы, сделала заявление в своем аккаунте в социальных сетях перед концертом в Стамбуле. Об этом пишет турецкое издание Т24.
Эренер объявила, что получила предложение выступить на финале Евровидения в Вене, Австрия, в этом году.
В опубликованном ею видео певица заявила, что не хочет участвовать в мероприятии из-за глобальных политических событий. Эренер также упомянула, что у нее был запланирован концерт на ту же дату, и поэтому она отклонила предложение.
Когда смотреть Евровидение 2026
Первый полуфинал песенного конкурса состоится во вторник, 12 мая. Второй полуфинал – в четверг, 14 мая, а гранд-финал "Евровидения-2026" запланирован на субботу, 16 мая.
Предварительно все прямые эфиры будут начинаться в 22:00 по киевскому времени, или в 21:00 по центральноевропейскому времени.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Победитель кулинарного шоу "МастерШеф-16" — кондитер Александр Зубко, который недавно сообщил, что вступил в ряды ВСУ, вышел на связь и рассказал о том, как проходит его служба.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред