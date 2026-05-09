Как обмануть вредителей без капли химии: лучше цветы для защиты грядки

Весенний сад нуждается в естественной защите. Какие цветы источают ароматы, сбивающие насекомых с толку, и работают лучше покупных ядов?

Защита огорода цветами - скрытая правда о растениях-ловушках / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Цветы могут сделать огород не только более красивым, но и более здоровым и урожайным. Главное - посадить правильные растения.

Почему стоит посадить цветы на грядках с овощами

Садовод Николь Бёрк назвала три причины, по которым вам следует добавить цветы в свой весенний сад.

По ее словам, в прохладный вегетационный период мало какие растения нуждаются в опылении. В основном это плодоносящие растения, такие как сахарный горошек, фасоль и стручковый горошек. Этим растениям может понадобиться небольшая помощь от соседей-опылителей, чтобы превратиться из цветка в плод. Цветы — отличный способ привлечь этих опылителей и обеспечить получение как можно большего количества маленьких стручков, пишет Gardenary.

Вторая причина, по которой стоит посадить цветы в огороде, - это необходимость обеспечить пищей пчел и бабочек, которые помогают нашему миру функционировать. Некоторые из их обычных источников пищи могут быть еще недоступны ранней весной, поэтому, посадив цветы, вы сможете внести свой небольшой вклад в спасение пчел. В качестве бонуса, это обеспечит еще больший урожай всех плодоносящих растений.

Весенние цветы играют две разные роли в защите наших садов от вредителей. Несколько из них относятся к так называемым растениям-ловушкам.

Дело в том, что вредители всё равно придут в ваш сад, особенно если вы не используете пестициды. Поэтому задача состоит в том, чтобы отвлечь этих вредителей другой пищей, чтобы они не трогали ваши любимые растения.

Некоторые цветы источают запах, который отпугивает вредителей от вашего огорода. Такие растения можно высаживать цветы по периметру грядок.

Весенние цветы для совместной посадки в огороде

Анютины глазки очень легко выращивать весной.Эти цветы великолепно смотрятся по краям приподнятых грядок.

Анютины глазки бывают самых разных цветов: фиолетовые, жёлтые, оранжевые, синие и красные. Эти цветы прекрасно себя чувствуют и сохранят свой вид до наступления тёплой погоды в начале лета.

Львиный зев — отличные цветы для посадки, привлекающие пчел.

Выращивать львиный зев из семян можно, но это требует высокого уровня садоводства. Вам придётся начать выращивать рассаду в помещении примерно за два месяца до высадки в сад.

Если вы покупаете рассаду львиного зева, то выбирайте растения, у которых только начинают появляться бутоны. Они лучше переносят пересадку, чем растения, которые уже цветут.

Календула — отличное растение-ловушка. В целом, это очень неприхотливый и морозостойкий цветок, который легко вырастить из семян.

Календула привлекает тлю и других вредителей, которые в противном случае съели бы листовую зелень. Из календулы также можно готовить настойки и масла.

Ромашка — прекрасное цветущее травянистое растение для выращивания этой весной. Из ромашки можно приготовить домашний чай. Выращивать её из семян очень легко — достаточно просто рассеять крошечные семена по своему участку в начале весны.

Ромашка также морозостойка и неприхотлива в уходе. Ее маленькие цветочки привлекут в сад множество опылителей и других полезных насекомых. Более того, говорят, что ромашка отпугивает комаров.

Фиалки — прекрасные маленькие цветочки для весеннего сада. Внешне они похожи на уменьшенные анютины глазки — у них такой же тип роста и даже похожие цвета. Но на самом деле фиалки немного более морозоустойчивы. Они дают много семян, поэтому, в следующем году вы получите фиалки бесплатно.

Каждое маленькое растение подарит множество прекрасных цветов, и пчелы их просто обожают. Других насекомых отпугивают те же самые химические вещества, которые придают фиалкам их потрясающие цвета и восхитительный аромат.

Об источнике: Gardenary Gardenary — это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden — компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году. Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав. Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе. Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации. Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.

