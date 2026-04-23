Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Цветы растут без солнца: назван список лучших однолетников для тени

Анна Ярославская
23 апреля 2026, 12:09
Некоторые растения украсят даже самый мрачный угол двора. Они быстро растут и прекрасно себя чувствуют в тени.
Цветы для тени
Как озеленить темный участок: названы идеальные цветы для тени / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие цветы отлично растут даже в глубокой тени
  • Какие однолетники быстро зацветают в тени
  • Какие растения подходят для контейнеров и подвесных корзин

Весной каждому домовладельцу хочется как можно скорее увидеть свой двор, полный цветов. Однако, если на участке много тени, это может стать непростой задачей, поскольку в таких условиях хорошо растут только определенные растения.

Главред разобрался, какие летние цветы хорошо растут в тени. Существует ряд быстрорастущих однолетних растений, которые могут прекрасно себя чувствовать даже в темных уголках сада, пишет Martha Stewart.

видео дня

Какие цветы посадить на клумбу в тени

Бегонии могут хорошо расти в тенистых садах. Эти восхитительные красно-розовые цветы можно выращивать в контейнерах и даже в помещении, если у вас мало места на открытом воздухе.

Особенно эксперты рекомендует бегонии "ангельские крылья", отмечая, что из новых черенков за шесть-восемь недель вырастает хорошо укоренившееся растение высотой 15 см.

Бегония
Бегония / Фото: pixabay.com

Специалист по садоводству Дженнифер Петриц рекомендует бегонии сорта "рекс", которые хорошо растут в затененных контейнерах.

Требования к уходу: полное или частичное затенение; влажная, плодородная, хорошо дренированная почва.

Самые лучшие цветы
Самые лучшие цветы для посева прямо в грунт / Инфографика: Главред

Бальзамин хорошо цветет в умеренной тени. Белый бальзамин отлично подходит для тенистых клумб.

Садоводы рекомендуют махровые бальзамины, которые начинают расти всего через несколько недель после посадки. Они идеально подходят для контейнеров, подвесных корзин и массовых посадок, обеспечивая насыщенный, многослойный цвет и текстуру.

Бальзамин
Бальзамин / Фото: pixabay.com

Требования к уходу: полное или частичное затенение; влажная, хорошо дренированная почва.

Торения зацветает через восемь-десять недель после посева семян. Красивые трубчатые соцветия этого цветка радуют глаз с весны до осени.

Торения идеально подходит для контейнеров, создающих тень. Существуют и некоторые ампельные сорта, которые будут великолепно смотреться в подвесных корзинах.

Требования к уходу: полное или частичное затенение; влажная, хорошо дренированная почва.

Торения
Торения / Фото: pixabay.com

Каладиум. Яркая листва этого растения станет настоящим украшением сада.

Каладиум отлично подходит для заполнения тенистой клумбы или в качестве центрального элемента в большом горшке. Главное — не высаживать каладиум слишком рано, так как он плохо переносит более низкие температуры почвы.

Требования к уходу: от полной тени до полного солнца; влажная, хорошо дренированная почва.

Каладиум
Каладиум / Фото: pixabay.com

Колеус. Благодаря множеству различных сортов, это потрясающее декоративно-лиственное растение найдет достойное место в любом тенистом саду.

Садоводы рекомендуют посадить королевский колеус, поскольку его крупные, эффектные листья помогают мгновенно создать пышный вид.

Черенки колеуса могут прижиться и превратиться в большое растение всего за четыре недели.

Колеус
Колеус / Фото: pixabay.com

Требования к уходу: от полной тени до полного солнца; влажная, плодородная, хорошо дренированная почва.

Папоротник "Лисий хвост" добавит текстуру вашему саду, уравновешивая яркие цветы и травы, которые могут расти поблизости.

Это растение идеально подходит для придания выразительности крупным контейнерным композициям и хорошо переносит густую тень. Регулярный полив поможет ему выглядеть наилучшим образом до самой осени.

Требования к уходу: полное солнце или полутень; хорошо дренированная почва.

Папоротник
Папоротник "Лисий хвост" / Фото: pixabay.com

Гипоэстес листоколосниковый. Это растение обычно выращивают в помещении, но его яркая листва может стать украшением и вашего сада. Оно отлично подходит для завершения оформления тенистой подвесной корзины или контейнера.

Требования к уходу: полутень, влажная почва.

Гипоэстес листоколосниковый
Гипоэстес листоколосниковый / Фото: pixabay.com ​

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять