Цветы растут без солнца: назван список лучших однолетников для тени

Некоторые растения украсят даже самый мрачный угол двора. Они быстро растут и прекрасно себя чувствуют в тени.

Как озеленить темный участок: названы идеальные цветы для тени

Вы узнаете:

Какие цветы отлично растут даже в глубокой тени

Какие однолетники быстро зацветают в тени

Какие растения подходят для контейнеров и подвесных корзин

Весной каждому домовладельцу хочется как можно скорее увидеть свой двор, полный цветов. Однако, если на участке много тени, это может стать непростой задачей, поскольку в таких условиях хорошо растут только определенные растения.

Главред разобрался, какие летние цветы хорошо растут в тени. Существует ряд быстрорастущих однолетних растений, которые могут прекрасно себя чувствовать даже в темных уголках сада, пишет Martha Stewart.

Какие цветы посадить на клумбу в тени

Бегонии могут хорошо расти в тенистых садах. Эти восхитительные красно-розовые цветы можно выращивать в контейнерах и даже в помещении, если у вас мало места на открытом воздухе.

Особенно эксперты рекомендует бегонии "ангельские крылья", отмечая, что из новых черенков за шесть-восемь недель вырастает хорошо укоренившееся растение высотой 15 см.

Специалист по садоводству Дженнифер Петриц рекомендует бегонии сорта "рекс", которые хорошо растут в затененных контейнерах.

Требования к уходу: полное или частичное затенение; влажная, плодородная, хорошо дренированная почва.

Бальзамин хорошо цветет в умеренной тени. Белый бальзамин отлично подходит для тенистых клумб.

Садоводы рекомендуют махровые бальзамины, которые начинают расти всего через несколько недель после посадки. Они идеально подходят для контейнеров, подвесных корзин и массовых посадок, обеспечивая насыщенный, многослойный цвет и текстуру.

Требования к уходу: полное или частичное затенение; влажная, хорошо дренированная почва.

Торения зацветает через восемь-десять недель после посева семян. Красивые трубчатые соцветия этого цветка радуют глаз с весны до осени.

Торения идеально подходит для контейнеров, создающих тень. Существуют и некоторые ампельные сорта, которые будут великолепно смотреться в подвесных корзинах.

Требования к уходу: полное или частичное затенение; влажная, хорошо дренированная почва.

Каладиум. Яркая листва этого растения станет настоящим украшением сада.

Каладиум отлично подходит для заполнения тенистой клумбы или в качестве центрального элемента в большом горшке. Главное — не высаживать каладиум слишком рано, так как он плохо переносит более низкие температуры почвы.

Требования к уходу: от полной тени до полного солнца; влажная, хорошо дренированная почва.

Колеус. Благодаря множеству различных сортов, это потрясающее декоративно-лиственное растение найдет достойное место в любом тенистом саду.

Садоводы рекомендуют посадить королевский колеус, поскольку его крупные, эффектные листья помогают мгновенно создать пышный вид.

Черенки колеуса могут прижиться и превратиться в большое растение всего за четыре недели.

Требования к уходу: от полной тени до полного солнца; влажная, плодородная, хорошо дренированная почва.

Папоротник "Лисий хвост" добавит текстуру вашему саду, уравновешивая яркие цветы и травы, которые могут расти поблизости.

Это растение идеально подходит для придания выразительности крупным контейнерным композициям и хорошо переносит густую тень. Регулярный полив поможет ему выглядеть наилучшим образом до самой осени.

Требования к уходу: полное солнце или полутень; хорошо дренированная почва.

Гипоэстес листоколосниковый. Это растение обычно выращивают в помещении, но его яркая листва может стать украшением и вашего сада. Оно отлично подходит для завершения оформления тенистой подвесной корзины или контейнера.

Требования к уходу: полутень, влажная почва.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

