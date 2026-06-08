Один человек под завалами: россияне атаковали Конотоп дронами, детали

Кратко:
- Несколько дронов нанесли удар по жилому сектору Конотопа
- Под завалами многоэтажного дома находится как минимум один человек
- Спасательная операция продолжается, последствия уточняются
Утром 8 июня российские оккупанты атаковали "Шахедами" Конотоп в Сумской области. Несколько беспилотников нанесли удар по жилому сектору города. Об этом сообщили в Сумской ОВА и мэр Конотопа Артем Семенихин.
Известно, что в результате удара повреждено многоэтажное здание, под завалами находится как минимум один человек.
"Конотопская община. Сегодня утром враг несколькими БПЛА атаковал город. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие. Информация о последствиях атаки уточняется", — сообщают в ОВА.
В то же время трое пострадавших госпитализированы в реанимацию, медики оказывают им необходимую помощь.
"Под завалами многоэтажки находится как минимум один человек! Продолжается спасательная операция", — написал Семенихин.
В результате атаки часть города осталась без электроснабжения.
Россияне атакуют трассу между Харьковом и Сумами
Советник министра обороны Украины, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" заявлял, что российские оккупационные войска пытаются скопировать тактику украинских ударов по логистике. В частности, враг начал наносить удары дронами по трассе, соединяющей Сумы и Харьков.
По его словам, для реализации этого замысла выбрали участок вблизи Богодухова, который расположен примерно в 20 километрах от государственной границы.
"Просьбы к водителям быть внимательными в этой ситуации звучат бессмысленно, нужно думать, что делать", — добавил он.
Удары по Украине — последние новости
Как сообщал Главред, в результате удара РФ по Конотопу 5 июня пострадали пять человек, в том числе трое детей, а часть города осталась без света и водоснабжения. Кроме того, были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Также есть погибшие и раненые после удара по заводу "Яготинское для детей" в Киевской области, где производили детское питание.
7 июня российские оккупационные войска нанесли удары по Запорожскому району и самому Запорожью. В результате атаки управляемыми авиабомбами по поселку Балабино погибли люди, еще несколько человек получили ранения.
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О персоне: Артем Семенихин
Артем Семенихин — мэр города Конотоп (с 2015 года), участник АТО.
Родился 9 апреля 1982 года в Конотопе Сумской области. В июне 2003 года окончил Конотопский индустриально-педагогический техникум. С июня 2000 года по ноябрь 2001 года проходил срочную службу в ВСУ, пишет Википедия.
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