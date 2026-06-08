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Один человек под завалами: россияне атаковали Конотоп дронами, детали

Мария Николишин
8 июня 2026, 08:12
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Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.
Один человек под завалами: россияне атаковали Конотоп дронами, детали
Атака на Сумскую область / коллаж: Главред, фото: sm.dsns.gov.ua, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Несколько дронов нанесли удар по жилому сектору Конотопа
  • Под завалами многоэтажного дома находится как минимум один человек
  • Спасательная операция продолжается, последствия уточняются

Утром 8 июня российские оккупанты атаковали "Шахедами" Конотоп в Сумской области. Несколько беспилотников нанесли удар по жилому сектору города. Об этом сообщили в Сумской ОВА и мэр Конотопа Артем Семенихин.

Известно, что в результате удара повреждено многоэтажное здание, под завалами находится как минимум один человек.

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"Конотопская община. Сегодня утром враг несколькими БПЛА атаковал город. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие. Информация о последствиях атаки уточняется", — сообщают в ОВА.

В то же время трое пострадавших госпитализированы в реанимацию, медики оказывают им необходимую помощь.

"Под завалами многоэтажки находится как минимум один человек! Продолжается спасательная операция", — написал Семенихин.

В результате атаки часть города осталась без электроснабжения.

Один человек под завалами: россияне атаковали Конотоп дронами, детали
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Россияне атакуют трассу между Харьковом и Сумами

Советник министра обороны Украины, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" заявлял, что российские оккупационные войска пытаются скопировать тактику украинских ударов по логистике. В частности, враг начал наносить удары дронами по трассе, соединяющей Сумы и Харьков.

По его словам, для реализации этого замысла выбрали участок вблизи Богодухова, который расположен примерно в 20 километрах от государственной границы.

"Просьбы к водителям быть внимательными в этой ситуации звучат бессмысленно, нужно думать, что делать", — добавил он.

Удары по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в результате удара РФ по Конотопу 5 июня пострадали пять человек, в том числе трое детей, а часть города осталась без света и водоснабжения. Кроме того, были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Также есть погибшие и раненые после удара по заводу "Яготинское для детей" в Киевской области, где производили детское питание.

7 июня российские оккупационные войска нанесли удары по Запорожскому району и самому Запорожью. В результате атаки управляемыми авиабомбами по поселку Балабино погибли люди, еще несколько человек получили ранения.

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О персоне: Артем Семенихин

Артем Семенихин — мэр города Конотоп (с 2015 года), участник АТО.

Родился 9 апреля 1982 года в Конотопе Сумской области. В июне 2003 года окончил Конотопский индустриально-педагогический техникум. С июня 2000 года по ноябрь 2001 года проходил срочную службу в ВСУ, пишет Википедия.

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Сумская область Конотоп новости Украины атака дронов
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