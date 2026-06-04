РФ наращивает число ударов и нашла схему обхода ПВО Украины — CNN

Главное:
- Россия заметно нарастила интенсивность авиаударов по Украине
- Цель РФ — достичь успехов на фронте и оказать давление на Украину
В последние месяцы Россия заметно нарастила интенсивность авиаударов по территории Украины, используя рекордное количество дронов и высокоскоростных ракет. Цель подобных атак — попытка достичь значимых успехов на фронте и оказать давление на украинскую оборону.
По данным CNN, стратегия российских ударов строится по принципу "подавления": сначала массовые волны дешевых беспилотников Shahed, затем скоростные баллистические ракеты и, наконец, точные крылатые ракеты. Такой подход позволяет обойти систему противовоздушной обороны и наносить максимальный ущерб.
Применение гиперзвуковых ракет
Во вторник Россия впервые применила восемь гиперзвуковых "Цирконов" в одной атаке — ни одна из этих ракет не была сбита. "Цирконы" обладают такой скоростью и мощностью, что способны поражать даже крупные военные объекты, включая корабли.
Эксперты отмечают, что эти удары выполняют не только военную функцию, но и психологическую: они направлены на усиление страха среди граждан и давление на украинских лидеров с целью ускорить завершение конфликта.
Почему атаки усилились
Томас Виттингтон из британского аналитического центра RUSI указывает: "Ключевым фактором роста частоты и масштабов воздушных атак является то, что Россия пытается добиться каких-либо ощутимых побед на поле боя". После того как Украина в апреле 2024 года вернула больше территорий, чем Россия захватила, Москва оказалась в затруднительном положении: авиаудары остаются одним из немногих инструментов давления.
Масштабы ударов
По данным CSIS, количество атакующих беспилотников Shahed выросло с примерно 5000 ежемесячно до более 8000. Одновременно Украина сталкивается с дефицитом современных перехватчиков для борьбы с баллистическими и гиперзвуковыми ракетами. Во вторник было выпущено 41 баллистическая ракета по всей стране — это больше, чем общее число ракет за весь прошлый месяц. Тридцать из них удалось сбить.
Юрий Игнат, представитель Воздушных сил Украины, подчеркнул: "Для системы Patriot недостаточно ракет; ещё один фактор — как враг распределяет свои удары. Баллистические ракеты чаще направляются на регионы с меньшей защитой".
Стратегическая цель — Киев
Эксперты указывают, что при ограниченных ресурсах украинской ПВО главной целью остаётся защита столицы и ключевых правительственных объектов, тогда как менее населённые районы остаются более уязвимыми.
ЕС сохраняет присутствие в Киеве несмотря на угрозы РФ
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова подтвердила, что российские угрозы не повлияют на работу европейской миссии в столице. Европейские дипломаты останутся в Киеве, а рекомендации иностранцам покинуть город не станут причиной приостановки деятельности ЕС в Украине.
Удары РФ по Украине — новости по теме
Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.
Напомним, Главред писал, что Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.
Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки — сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.
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Об источнике: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
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