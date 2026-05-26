Угрозы новых ударов по Киеву: в ЕС жестко ответили на шантаж России

Катарина Матернова назвала заявление министерства иностранных дел РФ "шедевром лицемерия".

В Евросоюзе ответили на угрозы РФ

Главное:

Россия снова угрожает дипломатам и иностранцам

Представительство ЕС не уйдет никуда и остается в Киеве

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила о намерении Европейского Союза продолжать работу и оставаться в Киеве, несмотря на угрозы со стороны России в адрес дипломатов и иностранцев с требованиями покинуть украинскую столицу.

"Россия снова угрожает дипломатам и иностранцам, требуя, чтобы мы покидали Киев. Но мы никуда не поедем!", - говорится в сообщении, обнародованном на странице в Facebook официального представительства Европейского Союза в Украине.

Матернова назвала заявление министерства иностранных дел РФ "шедевром лицемерия", отметив, что режим, который годами обстреливает жилые дома, музеи, родильные отделения, школы и электростанции, внезапно заговорил на языке "международного гуманитарного права" и "Женевских конвенций".

Она заявила, что Россия пытается запугать, спровоцировать панику и изолировать Украину, однако эти попытки не будут иметь успеха.

"ЕС не уйдет никуда. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной", - подчеркнула Матернова.

По ее словам, угрозы в адрес дипломатов и международных организаций не свидетельствуют о силе, а являются проявлением отчаяния.

"Чем агрессивнее и угрожающим становится Кремль, тем очевиднее, что режим Путина понимает: он не сможет сломить сопротивление Украины, так же как и поддержку ее партнеров", - отметила посол.

ВСУ о применении РФ ракеты Орешник

Во время ночной атаки 24 мая российские войска, предположительно, использовали баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Орешник" для удара по территории Киевская область. Одной из целей стал район Белая Церковь.

Информацию о вероятном применении этой ракеты подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.

Напомним, Главред писал, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Как сообщалось, в Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка. Еще в одном из 9-этажных жилых домов есть попадание между 8 и 9 этажами.

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

