Силы обороны пошли в контратаку и возвращают позиции: названо направление

На Ореховском направлении враг проводит мероприятия по накоплению личного состава штурмовых групп.

В Силах обороны рассказали о ситуации на фронте

Важное из заявлений Волошина:

Силы обороны Украины активно проводят контратакующие действия

Россияне переходят к обороне и меняют подразделения

На Ореховском направлении армия страны-агрессора РФ меняет штурмовые подразделения на подразделения закрепления для того, чтобы стоять в обороне, из-за успехов украинских военных на фронте.

"Ореховское направление, участок фронта возле Степногорска и Приморского. Там Силы обороны Украины активно проводят контратакующие действия, постепенно возвращают под контроль ранее утраченные позиции. И россияне, которые там держали штурмовые подразделения, сейчас переходят к обороне и меняют, чтобы подразделения могли как-то там закрепиться и хоть что-то удержать", – сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Интерфакс-Украина".

Как рассказал спикер, кроме того, по данным разведки, россияне хотят до 31 мая подойти к Орехову (Запорожская область).

"А если смотреть на дальновидные их планы, то до 30 июня россияне хотят зайти в Таврическое, и за лето подойти аж под Камышеваху. Однако все это просто "проекты", – отметил Волошин.

Он сообщил, что на Ореховском направлении враг проводит мероприятия по накоплению личного состава штурмовых групп на передовых позициях. В частности, проводит замену 108-го и 247-го десантно-штурмовых полков: меняют на 387-й и 1445-й мотострелковые полки.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

Кроме того, как отметил спикер, командование 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, которая воюет на Гуляйпольском направлении, осуществило доклад командующему группировки войск "восток" о том, что захватило поселок Верхнюю Терсу.

"И даже сделали видеоролик, где с помощью искусственного интеллекта показали якобы развертывание флага возле руин домов. На самом деле таких домов нет в Верхней Терсе, и по данным разведки Верхнюю Терсу, такой населенный пункт, который находится к северо-востоку от Гуляйполя, по планам российского командования, 55-я дивизия морской пехоты должна была захватить еще 15-го мая. Сейчас перенесены сроки захвата этого населенного пункта. И у врага там "подгорает" очень", – заявил Волошин.

ВСУ допустили возможное усиление боевых действий

Представитель ВСУ Виктор Трегубов заявил, что российские силы, вероятно, готовятся к наращиванию наступательной активности на отдельных участках фронта.

Он отметил, что сейчас интенсивность боевых действий остаётся относительно невысокой, однако ситуация может измениться с наступлением более тёплого периода. По его словам, появление густой листвы улучшает условия для скрытного передвижения и проведения атак, что может повлиять на динамику боёв.

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

