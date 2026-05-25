Регионы накрывает мощный шторм: синоптики предупредили об опасности

Во многих областях объявлен I уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 26 мая / фото: УНИАН

Погода в Украине 26 мая будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности. Во всех областях, кроме Закарпатья, будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что погода во вторник будет неоднородной. Теплее всего будет в Одесской, Николаевской, Черновицкой и Закарпатской областях. Там температура воздуха повысится до 25-28 градусов тепла. Более прохладная погода будет в Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях - 17-19 градусов тепла.

В этот день будет порывистый ветер. Дожди ожидаются в восточных, северных и центральных областях.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О личности: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 26 мая

В Украине 26 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди в северных, восточных, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также будут сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

"Температура ночью 11-16°; днем 21-26°, на Закарпатье до 30°, на востоке и северо-востоке страны 17-22°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +26

По данным meteoprog, 26 мая в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха поднимется до +15...+26 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской и Сумской областях. Там температура воздуха опустится до +12...+20 градусов.

Погода 26 мая в Киеве

В Киеве 26 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также будут сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем 22-24°", — сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 23 мая будет местами жаркой, но дождливой. Объявлено штормовое предупреждение в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях — I уровень опасности.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильной. На выходных ожидаются грозовые ливни, местами даже с градом.

Синоптик Иван Семилит заявил, что в ближайшие дни в Украину придет ощутимое похолодание, а до начала лета погода останется нестабильной. Он отметил, что 27 мая в большинство областей Украины придет новый атмосферный фронт с севера, который принесет кратковременные дожди и грозы.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

