Укусы комаров перестанут зудеть за секунды: простой трюк поможет каждому

Вы узнаете:
- Облегчить неприятные ощущения можно быстро и без специальных средств
- Специалисты советуют не расчёсывать место укуса и не усиливать раздражение
Комары обычно начинают активно появляться весной — чаще всего в апреле или мае. Наибольшее количество насекомых наблюдается летом, особенно в июле и августе.
Если осень остаётся тёплой, комары могут сохранять активность вплоть до сентября или даже октября, после чего исчезают или переходят в состояние спячки, пишет Express.
Хотя обычные укусы комаров редко представляют серьёзную опасность, если насекомые не являются переносчиками инфекций, они доставляют сильный дискомфорт из-за навязчивого зуда. При этом облегчить неприятные ощущения можно довольно быстро и без специальных средств.
Специалисты советуют не расчёсывать место укуса, поскольку это только усиливает раздражение кожи. Вместо этого рекомендуется слегка погладить или мягко потереть участок рядом с укусом двумя пальцами. Такой способ помогает уменьшить зуд практически сразу.
Исследователи из University of Miami Miller School of Medicine объясняют, что лёгкое прикосновение к коже способно блокировать передачу сигнала зуда ещё на раннем этапе.
По словам учёных, после укуса комара нервные окончания в коже раздражаются неравномерно, и именно этот дисбаланс создаёт ощущение зуда. Мягкое поглаживание кожи формирует дополнительный сигнал для нервной системы, который помогает подавить неприятные ощущения ещё до того, как мозг полностью их воспримет.
Специалисты также отмечают, что такой метод может помогать не только после укусов насекомых, но и при других кожных раздражениях, включая зуд при экземе. При этом воздействовать можно не только непосредственно на место укуса — достаточно слегка потереть участок кожи рядом с ним.
Смотрите видео - как отпугнуть комаров
В видео рассказывается о способах защиты от комаров и мошек с помощью домашних средств и натуральных отпугивателей. Автор объясняет, какие составы можно самостоятельно приготовить в домашних условиях, а также какие запахи особенно не нравятся назойливым насекомым.
Кроме того, в ролике говорится о растениях, которые помогают отпугивать комаров и подходят для выращивания на даче или приусадебном участке. Отдельно автор делится советами, как уменьшить зуд и раздражение после укусов насекомых.
Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.
Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
