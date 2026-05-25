В одном из городов Украины планируют повысить тарифы на захоронение: новые цены

Во Львове готовят повышение тарифов на ритуальные услуги

Во Львове планируют обновить тарифы на ритуальные услуги

Больше всего подорожать могут рытье могил и демонтаж надгробных сооружений

В случае принятия новые цены могут вступить в силу с 1 июля

Во Львове планируют обновить тарифы на отдельные ритуальные услуги, которые предоставляет ЛКП "Муниципальная обрядовая служба". Больше всего могут подорожать рытье могил и демонтаж надгробных сооружений. Об этом сообщил Львовский городской совет.

С 22 мая в городе стартовали общественные консультации по новому тарифному проекту, которые продлятся до 10 июня. В случае принятия решения новые расценки могут вступить в силу с 1 июля.

Согласно документу, вырастет стоимость ряда базовых услуг. В частности, рытье могилы глубиной два метра в немерзлом грунте может подорожать с 2331 до 2950 грн, а в мерзлом грунте — с 4293 до 5433 грн. Мерзлым считается грунт с промерзанием до 0,5 м.

Также планируется повышение стоимости демонтажа надгробного сооружения при перезахоронении — с нынешних 3855–9874 грн до 4530–11 663 грн.

Кроме того, изменятся тарифы на захоронение урны с прахом. В колумбарную нишу, существующую могилу или в землю услуга будет стоить 1680 грн в летний период и 2109 грн в зимний.

Похороны урны в ранее установленную нишу — 1716 грн летом и 1930 грн зимой. Захоронение урны в колумбарную нишу может подорожать с 1200 до 1519 грн.

Каковы причины повышения тарифов

В проекте отмечается, что действующие тарифы, утвержденные в марте прошлого года, уже не покрывают фактических расходов предприятия, из-за чего оно работает в убыток. В ЛКП объясняют, что сохранение действующих цен может привести к ухудшению качества услуг, задолженности по зарплатам и финансовым проблемам с налоговыми обязательствами.

Среди основных причин пересмотра тарифов — рост минимальной зарплаты, прожиточного минимума и расходов на оплату труда. Отметим, что минимальная зарплата выросла с 8 000 до 8 647 грн, а ставка рабочего I разряда — примерно на 30%.

Об источнике: Львовский городской совет Львовский городской совет — орган местного самоуправления Львовской городской территориальной общины во Львовском районе Львовской области. До 17 июля 2020 года существовал как административно-территориальная единица с административным центром в городе Львове. Совет состоит из 64 депутатов и председателя, пишет Википедия.

