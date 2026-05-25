Уничтожит весь урожай за считанные дни: как спасти листья груши от вредителя

Специалист рассказала, что делать с листьями, чтобы вредители не успели их полностью уничтожить.

https://glavred.info/sad-ogorod/unichtozhit-ves-urozhay-za-schitannye-dni-kak-spasti-listya-grushi-ot-vreditelya-10767719.html Ссылка скопирована

Листья груши можно спасти, если вовремя заметить проблему / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Какой вредитель быстро уничтожает листья груши

Как избавиться от вредителя и спасти урожай

На листьях груши могут появляться паутинные гнезда с маленькими гусеницами. Иногда садоводы не обращают на них внимания, хотя это большая ошибка. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша и садовод Олеся Васильевна.

Главред узнал, о чем свидетельствуют эти гнезда и как спасти урожай груши, когда они появляются.

видео дня

По словам садовода, если на листьях груши появляются маленькие гусеницы в гнездах — действовать нужно немедленно, потому что они могут расползться по всему дереву и уничтожить всю листву за считанные дни.

Что любит и чего не любит груша / Инфографика: Главред

"Это может быть у нас либо яблоневая листовертка, либо моль, либо грушевый пильщик... Что они делают? А они полностью съедают весь листовой аппарат за считанные дни", — пояснила блогер.

Как быстро остановить вредителя

Если на груше мало пораженных листочков, то остановить распространение вредителей можно механически. То есть, достаточно оторвать пораженные листья. Но при этом гарантии, что вредитель не вернется, нет.

Поэтому садовница советует провести обработку препаратами Кораген или Энжио, которые надолго защитят дерево от вредителей и урожай будет спасен.

Смотрите видео с объяснением садовода:

Больше новостей:

О персоне: Олеся Васильевна Олеся Васильевна — украинская блогерша, которая рассказывает в соцсетях о садоводстве, современном фермерстве и делится советами по уходу за огородом. В TikTok за ее страницей следят более 95 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред