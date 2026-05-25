Россия коварно ударила по Одессе: погиб человек, количество пострадавших растет

Работы по ликвидации последствий вражеского удара продолжаются.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-kovarno-udarila-po-odesse-pogib-chelovek-kolichestvo-postradavshih-rastet-10767725.html Ссылка скопирована

Данные о последствиях атаки уточняются / Коллаж: Главред, фото: соцсети, t.me/odeskaODA

Что сообщил Лысак:

Россия атаковала Одессу

В результате удара по городу зафиксированы повреждения инфраструктурного объекта

Уже известно о первых пострадавших

Вечером 25 мая страна-агрессор Россия атаковала Одессу. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

В результате атаки поврежден инфраструктурный объект в одном из районов города. Также взрывной волной повреждены окна в учебном заведении и жилых домах поблизости.

видео дня

Специалисты районной администрации уже проводят обследование и оценку масштабов повреждений. Также на месте происшествия работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Уже известно о первой жертве и нескольких пострадавших в результате удара РФ. Число травмированных растет.

"Число пострадавших увеличилось до четырех. К сожалению, только что стало известно, что один из них скончался. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мои искренние соболезнования родным и близким", — добавил Лысак.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также подтвердил комбинированный ракетно-дроновый удар по Одесскому региону. По его данным, в Одессе в результате удара повреждены остекление и фасад объекта инфраструктуры и близлежащих зданий.

Россия готовит новый массированный обстрел – прогноз эксперта

Главред писал, что, по словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, Москва действительно сохраняет возможность проводить массированные атаки, однако их организация требует больших затрат и серьезной подготовки.

Какими ракетами РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

При этом главной целью таких ударов становится не столько военный результат в виде уничтожения ключевых центров управления, сколько психологическое и информационное давление.

Удары РФ по Одессе и области — последние новости

Напомним, Главред писал, что вечером 23 мая оккупационная армия РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Ранее, ночью 20 мая, Одесса оказалась под массированным вражеским обстрелом. В результате удара дронов без света остались десятки тысяч семей — пострадал энергообъект.

Накануне, 19 мая, российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В Измаильском районе БПЛА попал в здание склада, повредив крышу и окна.

Читайте также:

О персоне: Сергей Лысак Сергей Лысак — украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года — председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года — начальник Одесской городской военной администрации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред