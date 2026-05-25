Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия коварно ударила по Одессе: погиб человек, количество пострадавших растет

Анна Косик
25 мая 2026, 23:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
Работы по ликвидации последствий вражеского удара продолжаются.
удар по одессе
Данные о последствиях атаки уточняются / Коллаж: Главред, фото: соцсети, t.me/odeskaODA

Что сообщил Лысак:

  • Россия атаковала Одессу
  • В результате удара по городу зафиксированы повреждения инфраструктурного объекта
  • Уже известно о первых пострадавших

Вечером 25 мая страна-агрессор Россия атаковала Одессу. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

В результате атаки поврежден инфраструктурный объект в одном из районов города. Также взрывной волной повреждены окна в учебном заведении и жилых домах поблизости.

видео дня

Специалисты районной администрации уже проводят обследование и оценку масштабов повреждений. Также на месте происшествия работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Уже известно о первой жертве и нескольких пострадавших в результате удара РФ. Число травмированных растет.

"Число пострадавших увеличилось до четырех. К сожалению, только что стало известно, что один из них скончался. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мои искренние соболезнования родным и близким", — добавил Лысак.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также подтвердил комбинированный ракетно-дроновый удар по Одесскому региону. По его данным, в Одессе в результате удара повреждены остекление и фасад объекта инфраструктуры и близлежащих зданий.

Россия готовит новый массированный обстрел – прогноз эксперта

Главред писал, что, по словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, Москва действительно сохраняет возможность проводить массированные атаки, однако их организация требует больших затрат и серьезной подготовки.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

При этом главной целью таких ударов становится не столько военный результат в виде уничтожения ключевых центров управления, сколько психологическое и информационное давление.

Удары РФ по Одессе и области — последние новости

Напомним, Главред писал, что вечером 23 мая оккупационная армия РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Ранее, ночью 20 мая, Одесса оказалась под массированным вражеским обстрелом. В результате удара дронов без света остались десятки тысяч семей — пострадал энергообъект.

Накануне, 19 мая, российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В Измаильском районе БПЛА попал в здание склада, повредив крышу и окна.

Читайте также:

О персоне: Сергей Лысак

Сергей Лысак — украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года — председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года — начальник Одесской городской военной администрации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Одесса новости Украины новости Одессы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Угрозы новых ударов по Киеву: в ЕС жестко ответили на шантаж России

Угрозы новых ударов по Киеву: в ЕС жестко ответили на шантаж России

00:05Мир
Россия коварно ударила по Одессе: погиб человек, количество пострадавших растет

Россия коварно ударила по Одессе: погиб человек, количество пострадавших растет

23:38Украина
Силы обороны пошли в контратаку и возвращают позиции: названо направление

Силы обороны пошли в контратаку и возвращают позиции: названо направление

22:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

Китайский гороскоп на завтра, 26 мая: Собакам - озорство, Обезьянам - разочарование

Китайский гороскоп на завтра, 26 мая: Собакам - озорство, Обезьянам - разочарование

Гороскоп на сегодня, 26 мая: Весам — трудности, Рыбам — награда

Гороскоп на сегодня, 26 мая: Весам — трудности, Рыбам — награда

Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

00:05

Угрозы новых ударов по Киеву: в ЕС жестко ответили на шантаж России

25 мая, понедельник
23:38

Россия коварно ударила по Одессе: погиб человек, количество пострадавших растет

23:11

Уничтожит весь урожай за считанные дни: как спасти листья груши от вредителя

22:59

Силы обороны пошли в контратаку и возвращают позиции: названо направление

22:57

Регионы накрывает мощный шторм: синоптики предупредили об опасности

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
22:32

Россия начинает "системные удары" по Киеву: о чем Кремль предупредил США

22:22

Верят во второй шанс: какие знаки зодиака находят любовь во втором браке

22:03

Дроны впервые долетели до Калининграда: в аэропорту ввели план "Ковёр"

21:51

Мощный удар Storm Shadow: на востоке взорван важный пункт управления армии РФ

Реклама
21:44

У томатов массово опадают цветки: что сделать, чтобы спасти урожай

21:38

Украинцев ждет обвал цен на популярные продукты: что подешевеет и когда

21:17

Под Белой Церковью нашли тайное метро: историки сделали неожиданное заявлениеВидео

20:59

Как дата рождения влияет на характер: 4 самых сильных числа

20:59

Укусы комаров перестанут зудеть за секунды: простой трюк поможет каждомуВидео

20:56

Зеленский назвал депутатам сроки завершения горячей фазы войны — что известно

20:52

Перец стоит на месте и не растет: чем подкормить кусты прямо сейчас

20:40

Глобальный дефицит антибаллистики: Зеленский сделал тревожное заявление

19:56

Не только из-за религии: почему во времена СССР было опасно носить обручальное кольцо

19:56

РФ готовит новый массированный обстрел: Храпчинский назвал главную цель удара

19:20

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

Реклама
19:10

Почему РФ целенаправленно уничтожает культурное наследие Украины: Невзлин назвал причинумнение

19:09

Разведка заранее узнает о массированных ударах РФ: в Le Monde раскрыли детали

19:02

Не только на удачу: зачем на самом деле в дом первым запускают кошку

19:02

Силы обороны мощно ударили по РФ: в Генштабе рассказали о прилетах

18:48

Миф разрушен: СМИ раскрыли реальные последствия удара "Орешником" по Белой Церкви

18:35

Новое подорожание неизбежно: названы продукты, которые вырастут в цене первыми

18:28

В одном из городов Украины планируют повысить тарифы на захоронение: новые цены

18:22

Закуска из помидоров, которая разлетится на ура: рецепт за 5 минут

18:00

Почему кот резко начинает спать в необычных местах: ветеринар предупредила об угрозеВидео

17:59

"Живет с "туманами": Барских разнес Холоденко из-за "романа" с Бадоевым

17:31

Запрет на российскую музыку, книги и кино могут ввести в одном из городов Украины

17:25

Проволочник исчезнет навсегда: секретный трюк, который знают лишь единицы

17:22

"Бажаю" или "зичу" здоровья - как правильно здороваться на украинском языкеВидео

17:07

Три вещи в гардеробе сразу выдают ваш возраст: Андре Тан назвал основные ошибкиВидео

17:04

В России анонсировали новые удары по Киеву и назвали цели атак — что известно

16:58

Нужно всего 2 ложки соли: как стирать черные вещи, чтобы они не потускнели

16:40

Мобилизация по-новому: в Украине меняют правила призыва и бронирования, кого коснетсяВидео

16:25

Для украинцев осторожно повышают цены на популярные продукты: что будет дальше

15:59

Доллар полетел вниз после рекорда, а евро обвалился: новый курс валют на 26 мая

15:45

"Я в это наигралась": Денисенко неожиданно высказалась о свадьбе

Реклама
15:34

Мобилизация в Украине серьезно изменится: Стерненко раскрыл детали реформы ВСУВидео

15:31

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать: приметы в праздник 26 мая

15:16

Украина может выиграть: ветеран заявил о главном переломе в войне

15:00

Клубника вырастет размером с кулак: каким настоем ее нужно поливатьВидео

14:32

РФ готовит удар по Украине, есть угроза "Орешника": мониторы назвали опасные дни

14:20

"Слилась окончательно": известный блогер озвучил причину развода Потапа и Насти

14:16

Одна ошибка и колеса можно выбрасывать: чего не стоит делать на автомойкеВидео

13:54

Почти два десятка раненых и погибшие: РФ ракетой ударила по одной из областейФото

13:40

Популярные в Украине овощи подорожали почти вдвое - на что взлетели цены

13:17

Раздался выстрел: мужчина наложил на себя руки в здании ТЦК, детали инцидента

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять