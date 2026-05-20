Без света десятки тысяч семей: РФ атаковала энергообъект в Одессе

Анна Ярославская
20 мая 2026, 11:58
Энергетики оперативно чинят поврежденный энергообъект.
Последствия атаки на Одессу 20 мая: что известно / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Одесса подверглась мощному ночному удару беспилотников
  • Повреждены жилые дома, склады и критическая инфраструктура
  • Десятки тысяч семей временно остались без электроэнергии

Ночью 20 мая Одесса оказалась под массированным вражеским обстрелом. В результате дронового удара без света остались десятки тысяч семей.

Как сообщили в ДТЭК, враг атаковал энергетический объект.

К утру вторника энергетикам уже удалось вернуть электричество части домов. Восстановительные работы продолжаются.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем одесситам", - добавили в компании.

РФ атаковала энергетический объект ДТЭК / Фото: t.me/dtek_ua

В ГосЧС Украины уточнили, что ночью российская армия атаковала Одессу ударными беспилотниками.

В результате атаки в Одессе повреждения получил жилой сектор, складские объекты, а также объект критической инфраструктуры города. Спасатели работали одновременно на нескольких локациях, ликвидируя последствия ударов.

В одном из районов города произошло разрушение одноэтажного жилого дома с последующим возгоранием. Зафиксировано попадание беспилотника на уровне 18 этажа недостроенной 24-этажки. Также вспыхнул масштабный пожар в складском здании.

  • Последствия атаки на Одессу 20 мая 2026
    Последствия атаки на Одессу 20 мая 2026 Фото: t.me/odesaMVA
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что, по обновленной информации, в результате ночной вражеской атаки на город пострадал один человек - мужчина, 59 лет. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным Кипера, в результате атаки ударными беспилотниками в Одессе пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры.

"В Одессе беспилотник попал в одноэтажный жилой дом, полностью разрушив его. Также поврежден склад с посудой и недостроенная многоэтажка. Зафиксировано падение обломков на территории парка, пожар ликвидирован", - отметил глава ОВА.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 20 мая российские оккупационные войска атаковали дронами ряд городов Украины. В частности, под удар попали Конотоп, Одесса, Вольнянск, Днепр. Есть разрушения и пострадавшие.

В ночь на 19 мая армия страны-агрессора РФ нанесли удары беспилотниками по Харькову. Под удар попали Холодногорский и Новобаварский районы города. В местах попадания возникли пожары, повреждено более 25 частных жилых домов и одна многоэтажка. Три человека получили травмы.

Также в ночь на 19 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В Измаильском районе БПЛА попал в здание склада, повредив кровлю и окна. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Обошлось без пострадавших.

В ночь на 18 мая армия страны-агрессора РФ также атаковала дронами Одессу. Повреждены дома, лицей и детский сад. Пострадали 11-летний мальчик и мужчина. Под утро враг также атаковал объекты инфраструктуры.

Также в ночь на 18 мая российская оккупационная армия нанесла комбирированный ракетно-дроновый удар по Днепру. В городе под вражеский удар попал жилой квартал. Возникли пожары.

Россияне придумали как защитить Шахеды от перехватчиков

Российские оккупанты не прекращают попытки найти способ защитить свои "Шахеды" от украинских дронов-перехватчиков. Об этом рассказал в своем Telegram специалист по системам связи, советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

По его словам, "есть обоснованные подозрения", что на некоторых "Шахедах" россияне начали устанавливать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления зенитных дронов, а также для создания помех радиолокационным станциям.

"Ничего неожиданного для нас здесь нет, но важно держать всю ситуацию под контролем еще до того, как факты будут подтверждены", – отметил Флэш.

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

