Зачем распылять уксус возле унитаза: простой трюк ликвидирует запах и налет

Анна Ярославская
20 мая 2026, 11:32
Обычная уборка дома станет эффективнее благодаря копеечному средству.
Унитаз, ванная комната
Уксус в туалете заменяет едкий отбеливатель / Коллаж: Главред, фото: pexels

Ванная комната — одно из помещений в доме, которое требует пристального внимания. Постоянная влажность и плохая вентиляция создают благоприятные условия для размножения бактерий, плесени и появления неприятных запахов. Чтобы поддерживать чистоту, не всегда нужно использовать дорогостоящие химические средства. Обычный уксус может решить множество проблем. Сейчас набирает популярность простой способ уборки дома — распыление уксуса вокруг унитаза. Главред разобрался, зачем это нужно делать.

Как пишет Infobae, несколько десятилетий уксус занимает прочное место в рейтинге лучших чистящих средств. Его низкая стоимость, доступность и универсальность сделали его частым помощником в решении различных бытовых задач в разных уголках дома — от кухни до самых труднодоступных мест.

Какова же цель распыления уксуса вокруг унитаза? Дело в том, что уксусная кислота — активный компонент белого уксуса — обладает антибактериальными свойствами, что делает ее полезной не только в кулинарии.

В исследовании, опубликованном в 2025 году в журнале Scientifica исследователями из Департамента микробиологии Лахорского университета медицинских наук, оценивалась антибактериальная эффективность уксусной кислоты против бактерий, выделенных с поверхностей, к которым часто прикасаются в больницах.

Результаты показали, что уксусная кислота превзошла фенол и дидецилдиметиламмоний хлорид (ДДАК) в подавлении таких штаммов, как Klebsiella pneumoniae, коагулазонегативный стафилококк, Proteus vulgaris и Enterococcus. Авторы исследования пришли к выводу, что уксусная кислота представляет собой "эффективную, экономичную и менее токсичную альтернативу традиционным дезинфицирующим средствам".

Какие проблемы можно решить в ванной с помощью уксуса

Уксус, нанесенный на основание унитаза, его ободок или пол рядом с унитазом, решает сразу несколько проблем.

Во-первых, уксус нейтрализует неприятные запахи. Он не маскирует их, а устраняет, воздействуя на бактерии, которые их вызывают. В то же время его кислотный состав растворяет известковый налет и скопления влаги в этой области.

Распыление уксуса также помогает уменьшить пожелтение, часто образующееся возле основания унитаза, и предотвращает скопление бактерий и грибков.

Еще одно преимущество заключается в том, что ванная комната дольше остается свежей после применения средства.

Кроме того, область вокруг унитаза часто подвергается воздействию брызг, хотя это не всегда заметно. Распыление уксуса в этой области дезинфицирует ее перед применением более сильных чистящих средств, таких как отбеливатель.

Как очистить заплесневевший герметик в ванной
Как очистить заплесневевший герметик в ванной / Инфографика: Главред

Как распылить уксус вокруг унитаза

Процедура проста и не требует специальных материалов. Первый шаг — очистить область вокруг туалета от пыли и грязи перед нанесением уксуса.

Затем нужно распылить белый уксус вокруг основания унитаза, за ним и на межплиточные швы. После нанесения оставьте на 10-15 минут, чтобы уксус подействовал на грязь и бактерии.

По истечении этого времени протрите обработанный участок влажной тканью или впитывающей бумагой. Для удаления более стойких пятен можно потереть щеткой. Те, кто предпочитает более приятный аромат, могут добавить в уксус несколько капель лимонного сока или эфирных масел.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Почему нужно использовать уксус в туалете?

Эксперты по уборке дома рекомендуют этот способ за его доказанную эффективность и соотношение цены и качества. Белый уксус — недорогой и легкодоступный продукт, который, в отличие от многих коммерческих чистящих средств, не требует сложных формул для борьбы с бактериями, грибками и запахами.

Эта рекомендация особенно актуальна для ванных комнат с высокой проходимостью или плохой вентиляцией, где проблемы с влажностью и запахами встречаются чаще. В таких помещениях специалисты рекомендуют повторять обработку два-три раза в неделю для поддержания результата.

В местах с высокой влажностью регулярное использование уксуса вокруг унитаза также помогает предотвратить образование плесени и затхлого запаха — двух наиболее распространенных проблем в ванных комнатах с недостаточной вентиляцией.

Как писал Главред, капли воды, мыльный и известковый налет быстро становятся видны на стекле душевой кабины. И чем дольше мы откладываем уборку, тем сложнее будет его удалить. Читайте - как удалить известковый налет со стекол душевой кабины.

Источник: Infobae

Infobae — это международная аргентинская онлайн-газета, основанная в 2002 году бизнесменом Даниэлем Хададом. Штаб-квартира компании находится в Буэнос-Айресе.

Компания открыла издания в Нью-Йорке, Мехико, Майами, Боготе, Сан-Паулу, Лиме и Мадриде. Эти редакции начали работу под руководством Маркоса Ступененго. Infobae стала одной из самых популярных испаноязычных онлайн-газет в мире. Об этом пишет Википедия.



