Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Меньше уборки в ванной: какая плитка хорошо маскирует налет и мыльные разводы

Руслан Иваненко
28 апреля 2026, 23:26
Эксперты рассказали, какие цвета плитки в ванной комнате лучше всего скрывают загрязнения и облегчают ежедневный уход.
Ванная
Какие текстуры и покрытия плитки помогают дольше поддерживать чистоту в ванной комнате / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Какие цвета плитки менее всего пачкаются
  • Почему глянцевая плитка в ванной — плохой выбор
  • Как уменьшить частоту уборки

Ванная комната традиционно считается одним из самых сложных помещений в доме для поддержания чистоты.

Главред решил рассказать, какой цвет плитки в ванной комнате наиболее практичен.

видео дня

Постоянная влажность, капли воды и мыльный налет быстро оставляют следы на поверхностях, поэтому выбор плитки имеет не только эстетическое, но и практическое значение. Как пишет RadioClub, именно цвет и фактура облицовки напрямую влияют на то, как часто придется убираться.

Неудачно подобранная плитка может превратить ежедневный уход за ванной в постоянную борьбу с пятнами, тогда как правильное решение помогает сохранять опрятный вид помещения значительно дольше без лишних усилий.

Какие цвета плитки самые проблемные

Специалисты обращают внимание, что наиболее проблемными оказываются как слишком светлые, так и слишком темные оттенки. Белоснежная плитка, несмотря на популярность, чрезвычайно требовательна в уходе. На ней сразу заметны даже мельчайшие недостатки: капли воды, мыльные разводы, неровные швы и известковый налет. Отсутствие теней только усиливает визуальный эффект загрязнений, из-за чего поверхность приходится мыть значительно чаще.

Не менее сложными в уходе являются глубокие темные цвета — черный, темно-синий или шоколадный. Особенно это касается глянцевых поверхностей, на которых высохшие капли и мыльные следы становятся заметными в виде светлых пятен сразу после использования ванной.

Практичные оттенки для повседневного использования

В то же время более практичным решением считаются светло-серые и бежевые оттенки. Они максимально приближены к естественному цвету высохшего мыла и известкового налета, благодаря чему загрязнения становятся менее заметными. Песочные и сложные серо-коричневые тона также хорошо маскируют следы эксплуатации, не создавая при этом эффекта стерильности.

Важную роль играет не только цвет, но и дизайн плитки. Имитация камня или бетона с естественными прожилками и мелкими вкраплениями позволяет визуально скрывать загрязнения. Еще более практичным вариантом является терраццо, где пестрые элементы естественно маскируют любые пятна.

Какая поверхность плитки менее прихотлива

Не менее значимым является тип поверхности. Матовая и сатиновая плитка значительно менее прихотлива, чем глянцевая, поскольку на ней почти не видны высохшие капли и разводы. Рельефные и фактурные покрытия дополнительно помогают "размывать" контуры загрязнений, делая их менее заметными визуально.

Ранее Главред писал о том, что еще несколько лет назад керамическая плитка считалась безальтернативным решением для отделки ванных комнат. Однако сегодня подходы к интерьерному дизайну стремительно меняются, и классические швы между плиткой все чаще воспринимаются как визуальный шум, которого стремятся избежать как дизайнеры, так и владельцы жилья.

Также о том, что выбор плитки для ванной комнаты может показаться простым делом, но на самом деле, чтобы выбрать идеальный вариант, нужно учитывать каждую деталь. Цвет, материал и стиль — все это играет роль, как и общий размер помещения.

Читайте также:

Об источнике: RadioClub

RadioClub.ua — это украинский онлайн-медиаресурс, объединяющий новости, аналитику и материалы о стиле жизни. Портал освещает актуальные события в Украине и мире, а также публикует тематические статьи о психологии, отношениях, культуре, спорте и быте

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интерьер ванная
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин пожаловался на удары по Туапсе и "обрушился" на Украину с обвинениями

23:06Война
Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

21:23Война
"Мы отвергаем": Израиль резко ответил на обвинения Украины по ворованному зерну

20:35Мир
Популярное

Ещё
Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

"В нашей семье пополнение": Могилевская решилась на важный шаг

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

Последние новости

23:26

23:25

23:06

22:45

22:39

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
21:50

21:43

21:38

21:23

21:02

20:58

20:42

20:35

20:22

20:05

19:43

19:42

19:36

19:28

19:10

19:03

18:55

18:51

18:45

18:44

18:42

18:38

18:36

18:30

18:21

18:08

18:02

17:46

17:35

17:31

17:16

17:06

17:06

16:58

16:54

16:50

16:46

16:41

16:39

16:19

16:14

16:12

16:00

15:49

15:45

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять