Меньше уборки в ванной: какая плитка хорошо маскирует налет и мыльные разводы

Эксперты рассказали, какие цвета плитки в ванной комнате лучше всего скрывают загрязнения и облегчают ежедневный уход.

https://glavred.info/dim/menshe-uborki-v-vannoy-kakaya-plitka-horosho-maskiruet-nalet-i-mylnye-razvody-10760417.html Ссылка скопирована

Какие текстуры и покрытия плитки помогают дольше поддерживать чистоту в ванной комнате

Вы узнаете:

Какие цвета плитки менее всего пачкаются

Почему глянцевая плитка в ванной — плохой выбор

Как уменьшить частоту уборки

Ванная комната традиционно считается одним из самых сложных помещений в доме для поддержания чистоты.

Главред решил рассказать, какой цвет плитки в ванной комнате наиболее практичен.

видео дня

Постоянная влажность, капли воды и мыльный налет быстро оставляют следы на поверхностях, поэтому выбор плитки имеет не только эстетическое, но и практическое значение. Как пишет RadioClub, именно цвет и фактура облицовки напрямую влияют на то, как часто придется убираться.

Неудачно подобранная плитка может превратить ежедневный уход за ванной в постоянную борьбу с пятнами, тогда как правильное решение помогает сохранять опрятный вид помещения значительно дольше без лишних усилий.

Какие цвета плитки самые проблемные

Специалисты обращают внимание, что наиболее проблемными оказываются как слишком светлые, так и слишком темные оттенки. Белоснежная плитка, несмотря на популярность, чрезвычайно требовательна в уходе. На ней сразу заметны даже мельчайшие недостатки: капли воды, мыльные разводы, неровные швы и известковый налет. Отсутствие теней только усиливает визуальный эффект загрязнений, из-за чего поверхность приходится мыть значительно чаще.

Не менее сложными в уходе являются глубокие темные цвета — черный, темно-синий или шоколадный. Особенно это касается глянцевых поверхностей, на которых высохшие капли и мыльные следы становятся заметными в виде светлых пятен сразу после использования ванной.

Практичные оттенки для повседневного использования

В то же время более практичным решением считаются светло-серые и бежевые оттенки. Они максимально приближены к естественному цвету высохшего мыла и известкового налета, благодаря чему загрязнения становятся менее заметными. Песочные и сложные серо-коричневые тона также хорошо маскируют следы эксплуатации, не создавая при этом эффекта стерильности.

Важную роль играет не только цвет, но и дизайн плитки. Имитация камня или бетона с естественными прожилками и мелкими вкраплениями позволяет визуально скрывать загрязнения. Еще более практичным вариантом является терраццо, где пестрые элементы естественно маскируют любые пятна.

Какая поверхность плитки менее прихотлива

Не менее значимым является тип поверхности. Матовая и сатиновая плитка значительно менее прихотлива, чем глянцевая, поскольку на ней почти не видны высохшие капли и разводы. Рельефные и фактурные покрытия дополнительно помогают "размывать" контуры загрязнений, делая их менее заметными визуально.

Как выбрать плитку для дома — смотрите в видео.

Об источнике: RadioClub RadioClub.ua — это украинский онлайн-медиаресурс, объединяющий новости, аналитику и материалы о стиле жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред