'Крестница' Путина поблагодарила его, что не сидит в тюрьме - громкое заявление Собчак

Ксения Собчак вновь публично высказалась о своей позиции в отношении России и похвалила Владимира Путина, заявив о желании остаться в стране.

"Крестница" Путина поблагодарила его за то, что не сидит в тюрьме

"Крестница" Путина поблагодарила его за то, что он не сидит в тюрьме

Она заявила об отказе от политических амбиций и о решении остаться в РФ

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая, по данным СМИ, является крестной дочерью российского диктатора и военного преступника Владимира Путина, похвалила главу Кремля и поблагодарила его за то, что не сидит в тюрьме. Соответствующее заявление она сделала в интервью главному редактору издания Republic Зинаиде Пронченко.

"У меня есть амбиция жить в России. И благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме", — заявила Собчак, отвечая на вопрос о том, обращалась ли она когда-нибудь лично к Путину. видео дня

Стоит отметить, что Собчак часто воспринимают как фигуру, действующую в рамках разрешенной либеральной оппозиции и способную продвигать выгодные для кремлевской пропаганды нарративы в завуалированной форме.

Ксения Собчак, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину пытается логично объяснять действия Путина и поддерживает представление о так называемых "хороших россиянах", ранее во время своей президентской кампании 2018 года заявляла, что планирует заниматься политикой серьезно и надолго.

Теперь же она утверждает, что больше не имеет политических амбиций и избегает размышлений о возможных "красных линиях", после которых могла бы покинуть страну.

"Потому что я для себя приняла твердое решение, что хочу жить в России", — подытожила она.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский музыкальный продюсер и музыкант Владимир Киселев публично раскритиковал Ксению Собчак, оскорбив ее и упомянув ее отца.

В то же время в российском информационном пространстве вновь появились противоречивые заявления относительно личной жизни Владимира Путина. Оперная певица и бывшая депутат Госдумы Мария Максакова высказала мнение, что Путин не планировал официального брака с гимнасткой Алиной Кабаевой, а их отношения могли носить сугубо прагматический характер, в частности в контексте возможного использования биологического материала в медицинских экспериментах. Она также утверждает, что Путин якобы не проявлял интереса к семейной жизни.

Расследование центра "Досье" выявило, что у Путина есть двое малолетних сыновей от Алины Кабаевой — Иван, который якобы родился в 2015 году, и Владимир, который якобы появился на свет в 2019-м. Как говорится в расследовании, дети якобы пользуются поддельными документами, передвигаются на частных самолетах и яхтах, связанных с Путиным, находятся под охраной ФСО и не появляются публично.

О личности: Ксения Собчак Ксения Собчак — российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, кино- и телепродюсер. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

