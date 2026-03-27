"Эта особь": путинистку Собчак в РФ назвали дьяволом

Кратко:
- Какими словами в РФ назвали Собчак
- Почему ее так назвали
Российский музыкальный продюсер и музыкант Владимир Киселев назвал путинистку Ксению Собчак "исчадием" и еще пару-тройкой нелестных эпитетов.
Как пишут российские пропагандисты, он вспомнил отца Собчак и в этой связи саму путинистку.
"Зная о его отношении к ней, думаю, что для него это был бы шок. Я об этой особи, о которой вы говорите, могу сказать только одно — это исчадие, вот просто дьявольщина", — заявил Киселев.
Он также полагает, что Собчак только самоутверждается за счет других. В пример он привел громкую историю с арестом ее сотрудников.
Засадить своих сотрудников в тюрьму и летать, порхать на балах… Жить припеваючи, неся на себе грех… Она вообще понимает, что родные этих пострадавших ребят, они же ее в церкви проклинают?" — недоумевает Киселев.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что Антонио Бандерас отказался от роскошного голливудского образа жизни и спустя почти 10 лет ни о чём не жалеет.
Ранее также популярная турецкая актриса Ханде Эрчел, на которую был выдан ордер на арест в рамках расследования дела о наркотиках, была доставлена в Институт судебной медицины после дачи показаний.
Вас также может заинтересовать:
- "Отдаю четыре области и Крым": Арестович рассказал Собчак о своем "мирном плане"
- Собчак с сыном собралась бежать из террористической России
- Собчак публично унизила своего мужа: что она сделала
О персоне: Ксения Собчак
Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.
