Антонио Бандерас покинул Голливуд: что случилось с его здоровьем

Антонио Бандерас решил покинуть Голливуд, так как не на шутку испугался за свое здоровье.

https://glavred.info/starnews/antonio-banderas-pokinul-gollivud-chto-sluchilos-s-ego-zdorovem-10752296.html Ссылка скопирована

Антонио Бандерас и Николь Кимпел переехали в Испанию

Кратко:

Почему актер принял такое решение

Что он сам говорит

Антонио Бандерас отказался от роскошного голливудского образа жизни и спустя почти 10 лет ни о чём не жалеет.

видео дня

Как пишет Page Six, 65-летний актёр вернулся в свой родной город — Малагу, Испания — в 2017 году. Бандерас сказал, что причиной этого переезда стал перенесённый им почти смертельный инфаркт.

"Мой инфаркт стал для меня серьёзным предупреждением", — сказал он о сердечном приступе. "Он изменил мой взгляд на жизнь", - добавил он.

Издание отметило, что до серьёзных проблем со здоровьем Бандерас жил попеременно в США и Великобритании и владел особняком в Кобхэме, графство Суррей.

Антонио Бандерас покинул Голливуд / ua.depositphotos.com

Звезда фильма "Десперадо" тут же бросил курить, продал свой частный самолет, вернулся в Малагу и купил театр.

"Столкнувшись со смертью, я оглянулся назад и понял, что на самом деле я театральный актер", — объяснил он.

Антонио Бандерас решил не рисковать / tsn.ua

Сейчас Бандерас живет в квартире со своей давней подругой Николь Кимпел и владеет несколькими ресторанами. Но его некоммерческий театр "Театро дель Сохо" — его главная страсть.

"Я никогда не был так счастлив", — отметил он.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред