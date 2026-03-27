Антонио Бандерас покинул Голливуд: что случилось с его здоровьем

Кратко:
- Почему актер принял такое решение
- Что он сам говорит
Антонио Бандерас отказался от роскошного голливудского образа жизни и спустя почти 10 лет ни о чём не жалеет.
Как пишет Page Six, 65-летний актёр вернулся в свой родной город — Малагу, Испания — в 2017 году. Бандерас сказал, что причиной этого переезда стал перенесённый им почти смертельный инфаркт.
"Мой инфаркт стал для меня серьёзным предупреждением", — сказал он о сердечном приступе. "Он изменил мой взгляд на жизнь", - добавил он.
Издание отметило, что до серьёзных проблем со здоровьем Бандерас жил попеременно в США и Великобритании и владел особняком в Кобхэме, графство Суррей.
Звезда фильма "Десперадо" тут же бросил курить, продал свой частный самолет, вернулся в Малагу и купил театр.
"Столкнувшись со смертью, я оглянулся назад и понял, что на самом деле я театральный актер", — объяснил он.
Сейчас Бандерас живет в квартире со своей давней подругой Николь Кимпел и владеет несколькими ресторанами. Но его некоммерческий театр "Театро дель Сохо" — его главная страсть.
"Я никогда не был так счастлив", — отметил он.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред