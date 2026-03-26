Чак Норрис умирал дважды: что происходило с актером

Голливудский актер Чак Норрис пережил два инфаркта, но третий уже не смог.

https://glavred.info/starnews/chak-norris-umiral-dvazhdy-chto-proishodilo-s-akterom-10752146.html Ссылка скопирована

Чак Норрис умер в возрасте 86 лет

Кратко:

Что случилось с Чаком Норрисом

Как он выжил ранее

Мир скорбит по Чаку Норрису, герою боевиков, легенде, прославившейся своей силой духа и тела, который скончался в пятницу, 20 марта, в возрасте 86 лет.

Между тем, издание Radaronline.com, Чак Норрис уже находился при смерти.

видео дня

Оказалось, что Чак Норрис пережил не один, а два сердечных приступа, случившихся с разницей в несколько минут почти десять лет назад.

В июле 2017 года 77-летний Чак перенес два обширных инфаркта и проделал 300-километровый путь на машине скорой помощи и вертолете, чтобы получить медицинскую помощь, которая спасла ему жизнь.

"Это легко убило бы большинство мужчин вдвое моложе его, но Чак все еще находится на пике физической формы", — сообщил тогда инсайдер изданию.

Ужасное испытание началось после того, как звезда сериала "Уокер, техасский рейнджер" появился на чемпионате мира Объединенной федерации боевых искусств в Лас-Вегасе 16 июля.

После мероприятия Норрис, его жена Джена О’Келли и другие члены семьи прервали свою девятичасовую поездку домой в Честер, штат Калифорния, остановившись в отеле и казино Tonopah Station в отдаленном районе Невады.

"Жена Чака заселила группу в отель около 1:30 ночи", — сказал сотрудник стойки регистрации отеля. "Он немного побыл в казино, а затем пошел в свой номер".

Около 5:30 утра Норрис потерял сознание от болей в груди во время принятия душа.

На глазах у потрясенных постояльцев отеля сотрудники скорой помощи на носилках пронесли больного актера через казино в ожидающую машину скорой помощи. Но Норрис перестал дышать по дороге в больницу.

По словам источников, медики запустили его сердце с помощью дефибриллятора, в то время как его плачущая жена беспомощно наблюдала за происходящим.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

О персоне: Чак Норрис Чак Норрис (Карлос Рэй "Чак" Норрис) - американский киноактер и мастер боевых искусств. Получил известность после исполнения главных ролей в боевиках его родного брата Аарона Норриса. Также известен по роли Корделла Уокера в телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски", сообщает Википедия. Обладатель именной звезды на голливудской Аллее славы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред