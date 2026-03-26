Довольный "тамбовский волк" Жидков появился на свежем фото с женой

Валерий Жидков выступает в США и ходит на тасовки со своей женой.

Валерий Жидков нашелся в США

Сценарист и артист студии "Квартал 95" Валерий Жидков, который пропал с радаров украинских СМИ практически сразу после военного вторжения террористической России в Украину, появился на новом фото, вместе со своей женой.

Соответствующим фото жена актера поделилась на своей странице в Instagram.

Валерий Жидков живет в США / Фото Instagram/mariam68

На фото они позируют вместе, одеты в черное. Как известно, пара живет в США и даже строят там карьеру.

Валерий Жидков живет в США / Фото Instagram/valeryzhidkov__official

Так, Главред писал о том, что Жидков организовал концерт в США, в Майами. Тогда концерт описывали, как разговор о простых вещах: "взгляд на привычные вещи под острым углом, безжалостное разрушение стереотипов и привычек". "

Куда делся Тамбовский волк из Квартала 95

Валерий Жидков, который родился в российском Тамбове, занимает четкую проукраинскую позицию. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году он остался в Киеве, активно занимался волонтерством и выступал с благотворительными концертами в поддержку ВСУ. В июне 2022 года артист получил украинский паспорт. Несмотря на это, Жидков покинул Украину и переехал в США, о чем сообщил Евгений Кошевой в феврале 2025 года.

Что такое Вечерний Квартал Вечерний Квартал - юмористическое телешоу Студии "Квартал-95". Выходит в эфир с февраля 2005 года (сперва на телеканале Интер, затем - 1+1). Шутки и музыкальные номера затрагивают широкий спектр тем, и отражают сатирический взгляд на политику и социальную жизнь.

