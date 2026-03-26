Не краффин и не панеттоне: какую паску спечь, чтобы удивить гостей

Известная кулинар Ольга Мартыновская рассказала о пасхальных трендах.

Ольга Мартыновская раскрыла тренд на паски

В этом, 2026 году, актуальной выпечкой к светлому празднику Пасхи будет "паска на закваске".

Об этом в эксклюзивном интервью Главреду рассказала шеф-повар и судья Кулинарного проекта МастерШеф Ольга Мартыновская.

По словам Ольги Мартыновской, сейчас активно набрал обороты хлеб на закваске и соответственно хозяйки уже держат в запасе закваску для пасок.

"Сейчас это главный тренд – легкая паска, с минимальным декором, естественные спокойные цвета. Это действительно стало своеобразной медитацией для женщин и даже мужчин: выращивать закваску, наблюдать, говорить с ней", - говорит судья.

Оля Мартыновская добавляет, что паска на закваске - это самый настоящий тренд военного времени.

"Как потребность в заботе, которую мы закрываем из-за этого, потребность в переключении на приготовление пищи. Когда ты работаешь с закваской, действительно происходит какая-то трансформация, внутренняя и внешняя. Ты погружаешься в другой мир. Тебе становится хорошо", - добавляет она.

О персоне: Ольга Мартыновская Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

