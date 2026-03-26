Паска на закваске, декор и мясные блюда: Мартыновская о пасхальных трендах 2026

Алена Кюпели
26 марта 2026, 09:21эксклюзив
Шеф Ольга Мартыновская поделилась рецептами пасок, рассказала, как будет праздновать светлый праздник сама и какие мясные блюда стоит подать к столу.
Ольга Мартыновская о Пасхе
Ольга Мартыновская о Пасхе / Коллаж Главред

Судья популярного Кулинарного "проекта" МастерШеф Ольга Мартыновская накануне светлого праздника Пасхи рассказала о пасхальных трендах, о новых, модных видах пасок, а также с удовольствием поделилась о том, как будет праздновать Пасху в кругу своих близких.

Пасхальные тренды 2026: текстиль, украшения стола

Как всегда - это зеленый, желтый весенний цвет. Украсить можно веточками мимозы, ивы. В этом году, если вы обращали внимание на цветочницы, то большое количество букетов с веточками разных плодовых деревьев или кустов, которые пускают листочки и дают цветочки – это точно тренд этого года.

Тренды на Пасху 2026 от Ольги Мартыновской
Тренды на Пасху 2026 от Ольги Мартыновской / Фото Pixabay

"Текстиль и украшения неизменно в нашем пасхальном ритуале: зайчики, курочки, кролики, но сейчас, я думаю, тренд как никогда на что-нибудь украинское. Любой вышитый текстиль максимально деликатно. Не обязательно сложная вышиванка, а именно от украинского производителя, потому что мы аплодируем всем тем предпринимателям малым, средним и большим, которые пережили эту сложную зиму и в состоянии до сих пор работать в состоянии войны", - говорит Оля.

Какие паски модные в этом году

Оказывается, что есть и тренд на самого главного героя Пасхи - это сама паска. И удивительно, но тренды на выпечку тоже есть. Так, когда-то были модные итальянские Панеттоне, а позже к ним добавились витиеватые краффины. И вот 2026 год также имеет своего "героя" - и это паска на закваске.

По словам Ольги Мартыновской, сейчас активно набрал обороты хлеб на закваске и соответственно хозяйки уже держат в запасе закваску для пасок.

"Сейчас это главный тренд – легкая паска, с минимальным декором, естественные спокойные цвета. Это действительно стало своеобразной медитацией для женщин и даже мужчин: выращивать закваску, наблюдать, говорить с ней", - говорит шеф.

Чем угощает гостей Мартыновская
Чем угощает гостей Мартыновская / Фото Instagram/olga_martynovska

Мартыновская добавляет, что паска на закваске - это действительно тренд военного времени.

"Как потребность в заботе, которую мы закрываем из-за этого, потребность в переключении на приготовление пищи. Когда ты работаешь с закваской, действительно происходит какая-то трансформация, внутренняя и внешняя. Ты погружаешься в другой мир. Тебе становится хорошо", - добавляет она.

Мартыновская также поделилась тем, как собирается отмечать Пасху в этом году.

Мартыновская - профи своего дела
Мартыновская - профи своего дела / Фото Instagram/olga_martynovska

"Обычно на Пасху мы собираемся в родительском доме, приезжают все родственники мамины, брат с женой и детьми, мы с Веруней и мама щедро накрывает стол. В этом году обязательно будет шашлык, кулич, много вареных яиц, до этого варим холодец – потому что вся семья любит его. Будет рыбка слабосоленая, потому что мамочка очень ее любит, как я ее готовлю. Не покупаемая, не по моему рецепту, а именно ту, которую я приготовлю сама, какая-то она у меня волшебная получается. А вот голубцы крутим все вместе. Обязательно всех призываю открыть сезон блюд на мангале: овощи, мясо, лепешки тоже можно", - советует кулинар.

Мясные блюда на Пасху: что приготовить

Оля Мартыновская говорит, что готовит более легкие блюда, много овощей, колбаски на гриле (их можно приготовить и в духовке заранее положить в пасхальную корзину). "Рекомендую запечь на медленном огне ножку ягненка. Это очень вкусно, празднично и особенно", - говорит она.

Рецепт вкусной творожной паски - "Сырная бабка".

Рецепт сырной
Рецепт сырной "бабки" от Оли Мартыновской / Скриншот Instagram/olga_martynovska

Рецепт классической паски от Ольги Мартыновской

Ольга Мартыновская поделилась рецептом классической паски
Ольга Мартыновская поделилась рецептом классической паски / Скриншот Instagram/olga_martynovska

Что приготовить детям на Пасху

Шеф-повар также поделилась интересным идеями для детского пасхального стола.

"Я за то, чтобы все люди питались одинаково хорошо. И действительно мне нравится философия французов, что общий стол есть для всех, для взрослых и для детей. То есть дети едят те же овощи, то же самое мясо, рыбу, яйца, паску. Просто ни взрослым, ни малым не нужно лишнее количество жира или какой-нибудь бесполезный метод приготовления", - говорит она.

Мартыновская говорит "нет" фритюру, "поджарке-пережарк". Всем должно быть одинаково полезно.

Детскому столу нужно детское оформление
Детскому столу нужно детское оформление / Фото Pixabay

"Потому я не разделяю детский стол от взрослого. Почему-то мы привыкли, что на детском это какой-то картофель фри, наггетсы, сладости и т.д. Нет, всего должно быть в меру. Просто деткам можно все это оформить в красивые тарелочки, поиграть с этими керамическими яйцами, зайчиками, положить туда какие-то продукты, тоже самое, крудитез овощей (французская закуска, представляющая собой ассорти из свежих, сырых (иногда слегка приваренных) овощей, нарезанных удобными кусочками-стиками - ред.) с легким соусом сливочным, зеленью. "Маленькие шашлычки сделать им из индейки, из курятины, например или даже небольшие котлетки, бургеры из домашней говядины и свеженькой булочки на той же закваске", - добавляет она.

Ранее Главред рассказывал, что главная причина, почему не совпадает христианская и католическая Пасха — использование разных календарей. Католическая церковь живет по григорианскому календарю, который используется в большинстве стран мира. Православная церковь, в свою очередь, придерживается юлианского календаря, который отстает на несколько дней.

Ранее также Главред рассказывал, как использовать чай каркаде для создания оригинальных пасхальных яиц без искусственных красителей.

О персоне: Ольга Мартыновская

Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Соавтор кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

